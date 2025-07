Cuidado: atendente pedindo código por SMS é seguro?

Em 2025, o Brasil enfrenta um aumento significativo nos crimes digitais, com o golpe conhecido como "falso atendente" pedindo código de verificação se destacando entre os métodos mais comuns utilizados por golpistas. Apesar de ser uma fraude já conhecida, os criminosos continuam a adaptar suas abordagens, fazendo novas vítimas a cada dia. Essa modalidade de fraude geralmente envolve a interação direta com a pessoa, seja por meio de mensagens, telefonemas ou aplicativos de mensagem, onde os golpistas se passam por funcionários de empresas ou instituições de confiança.

O golpe costuma iniciar com uma emergência comunicada ao usuário, como um problema nas contas, uma oferta de assistência técnica ou promoções inexistentes. A característica central dessa abordagem é a solicitação de um código de verificação que é enviado via SMS. A urgência e a persuasão utilizadas pelos estelionatários são projetadas para tranquilizar a vítima, fazendo com que esta compartilhe o código sem desconfiar.

Esses códigos de verificação funcionam como uma chave que permite ao criminoso acessar contas protegidas por autenticação em dois fatores ou até clonar o aplicativo de mensagens da vítima. Assim, o golpista pode explorar dados pessoais, contatar amigos e familiares e, em alguns casos, até pedir transferências de dinheiro em nome da vítima.

O que torna esse tipo de golpe tão eficaz em 2025 é a confiança que muitos têm em marcas reconhecidas e a dificuldade em identificar os golpistas, que se tornam cada vez mais convincentes. Os avanços nas técnicas de engenharia social têm permitido aos criminosos adaptar seus discursos e explorar informações disponíveis nas redes sociais ou que foram vazadas em ataques anteriores. Isso representa um risco significativo para usuários de diversos perfis.

Além disso, a diversidade de canais de contato — como telefonemas, mensagens em aplicativos e e-mails — torna mais difícil para as pessoas identificarem tentativas de fraude. Os golpistas frequentemente criam um senso de urgência, pressionando as vítimas a agir rapidamente, e utilizam logotipos e detalhes que podem parecer legítimos.

Para se proteger de solicitações suspeitas de códigos de verificação, é importante adotar algumas medidas de segurança. Quando receber pedidos inesperados de códigos por SMS ou aplicativos, desconfie imediatamente, mesmo que a mensagem pareça proveniente de uma fonte conhecida. Nunca compartilhe códigos de verificação ou senhas, independentemente das circunstâncias.

Aqui estão algumas dicas para evitar ser vítima desses golpes:

Verifique a fonte: Sempre confirme a origem da solicitação através dos canais oficiais da empresa. Evite clicar em links suspeitos: Não forneça informações pessoais por telefone ou mensagens. Ative a autenticação em duas etapas: Utilize métodos de autenticação que não dependam apenas de SMS. Informe amigos e familiares: Compartilhe informações sobre as táticas utilizadas pelos golpistas para que todos fiquem mais seguros.

Se você se tornar alvo ou vítima deste golpe, é crucial agir rapidamente para minimizar os danos. Tente recuperar o acesso à sua conta e altere suas senhas o mais rápido possível. Notifique as empresas envolvidas e, caso tenha compartilhado informações sensíveis, avise seus contatos sobre possíveis tentativas de fraude em seu nome.

Além disso, registre um boletim de ocorrência e entre em contato com instituições financeiras se suas contas estiverem comprometidas. Fique atento a movimentações suspeitas em suas contas e e-mails, e sempre reforce suas medidas de segurança.

Diante da crescente ocorrência de golpes digitais envolvendo códigos de verificação, a conscientização é fundamental. Práticas seguras e a troca de informações confiáveis são essenciais para reduzir a incidência desse tipo de crime. O conhecimento e a vigilância são aliados na proteção contra fraudes que exploram a manipulação e a enganação.