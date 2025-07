Onde assistir aos fogos de artifício do 4 de julho em Las Vegas

Não é permitido usar ou possuir fogos de artifício em escolas, ruas, calçadas e propriedades públicas na cidade, no estado ou no governo federal, como parques. Em Las Vegas, ter fogos de artifício de forma ilegal é considerado uma contravenção, podendo resultar em até 6 meses de prisão, multas de até 1.000 dólares e uma pena civil de 500 dólares.

Onde assistir aos fogos de artifício na Las Vegas Strip

Caesars Palace

Localizado na 3570 S Las Vegas Blvd, Paradise, NV 89109, o Caesars Palace realiza um espetáculo de fogos de artifício anualmente começando às 21h, dependendo das condições climáticas. Por ser centralizado na Strip, o evento pode ser visto de praticamente qualquer lugar. Uma boa opção para assistir é ficar na calçada em frente ao Caesars Palace.

A Strip

Na Las Vegas Boulevard, outra alternativa é fazer uma reserva em um dos restaurantes com vista privilegiada, como o Mayfair Supper Club no Bellagio, o Beer Park no Paris Las Vegas ou o GIADA no Cromwell. Lembre-se de que o show dos fogos dura cerca de 10 minutos, então não se esqueça de olhar para fora às 21h para não perder a apresentação.

Resorts World Las Vegas

Situado na 3000 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, o Resorts World Las Vegas também terá uma exibição própria de fogos de artifício às 21h. Esse local abriga três hotéis-cassinos: Hilton Las Vegas, Conrad Las Vegas e Crockfords Las Vegas. Algumas opções de pacotes para o dia 4 de julho oferecem acesso VIP a festas de observação dos fogos. Após o show, o rapper Nelly se apresentará na boate Zouk, localizada no complexo.

Outra informação importante: A cantora Kelly Clarkson iniciará sua residência "Studio Sessions" no Colosseum do Caesars Palace nos dias 4 e 5 de julho. O show de 90 minutos no dia 4 começará às 20h e terminará às 21h30, então o público deverá decidir entre aproveitar os fogos ou o show.

Onde assistir aos fogos de artifício no centro de Las Vegas

The Plaza Las Vegas

Localizado na 1 N Main St, Las Vegas, NV 89101, o Plaza Las Vegas é o único lugar a sediar o show de fogos de artifício do centro da cidade, a cerca de 15 minutos do Caesars Palace. A apresentação começará às 21h15, a partir da torre sul do hotel, sendo visível de todo o centro. O Plaza também oferece várias festas, como uma competição de comer asas de frango e uma festa na piscina no terraço. Além disso, o Legacy Club, no 60º andar do Circa Las Vegas, organizará sua festa Star-Spangled Glamour a partir das 19h. No Golden Nugget, o escorregador de tanque de tubarões estará aberto para maiores de 21 anos que reservarem um daybed, cabana ou mesa.

Fremont Street Experience

Na Fremont St, Las Vegas, NV 89101, o Fremont Street Experience dará continuidade à sua série de concertos de verão sob sua icônica cobertura de neon, recebendo o cantor country Craig Morgan logo antes dos fogos começarem, às 21h.

Onde assistir aos fogos de artifício em Las Vegas, fora da Strip

Summerlin e Henderson

Às 21h, fogos de artifício também poderão ser vistos em diversos resorts fora da Strip, como Red Rock Casino Resort & Spa, Green Valley Ranch Resort Spa & Casino, Durango Casino & Resort e The M Resort, todos a cerca de 30 minutos da Strip. Esses resorts familiares oferecerão festas de visualização premium começando às 19h, mediante pagamento, enquanto os fogos poderão ser assistidos gratuitamente em todas as propriedades.

Lake Las Vegas

A aproximadamente 45 minutos de Las Vegas, Lake Las Vegas é uma comunidade planejada que oferece uma atmosfera mais tranquila. Os fogos de artifício da comunidade ocorrerão às 21h e serão visíveis de todo o local. No entanto, os hóspedes que reservarem quartos no Westin Lake Las Vegas ou no Hilton Lake Las Vegas terão uma vista mais confortável do espetáculo.