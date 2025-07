Defesa da Forge impulsiona início invicto na temporada

A equipe Forge está se destacando na temporada 2025 da Canadian Premier League, especialmente em sua defesa. Até agora, o time sofreu apenas nove gols em 12 jogos, o que representa uma das melhores temporadas defensivas na história do campeonato. Se manter esse ritmo, a previsão é que conceda apenas 21 gols em 28 partidas, o que ficaria atrás apenas do Cavalry, que teve 19 gols sofridos em 2019.

Historicamente, a defesa do Forge tem sido sólida. Em temporadas anteriores, nunca permitiram mais de 32 gols em um ano, com uma média de 1,14 gols sofridos por partida. Apesar de serem conhecidos por seu bom desempenho ofensivo, com uma média de 43 gols nos últimos cinco anos, o time mantém um equilíbrio entre atacar e defender. No momento, eles marcaram 21 gols, ocupando a segunda posição em gols feitos na liga, atrás apenas do Atlético Ottawa.

Com 24 pontos em 12 jogos, o Forge está empatado na segunda posição da tabela e é a única equipe que ainda não perdeu na competição neste ano. O desempenho atual pode levá-los a conquistar um total de pontos que superaria os 50, alcançados nas temporadas de 2021 e 2024, aproximando-se do recorde de 56 pontos em 2019.

A defesa eficiente do Forge é uma parte vital da estratégia para defender o título da temporada passada, onde venceram o campeonato regular. O grande objetivo da equipe é conquistar o North Star Cup pela quinta vez, especialmente após terem sido derrotados na final do campeonato no ano passado, quando perderam para o Cavalry após uma partida difícil.

Desde aquela derrota, a equipe melhorou significativamente. Em apenas três jogos, o Forge permitiu dois gols, mantendo os adversários com um ou nenhum gol na maioria das partidas, e registraram seis jogos sem sofrer nenhum gol. O desempenho defensivo também se destacou em momentos críticos, refletindo na Copa do Canadá, onde concederam apenas um gol em duas partidas.

Embora a equipe tenha uma média de 50,2% de posse de bola, uma diminuição em relação aos anos anteriores, isso não parece afetar seu desempenho defensivo. O time conseguiu limitar o potencial ofensivo dos adversários, chegando a um número esperado de gols sofridos (xG) de apenas 14,33 em 12 partidas. Isso significa que em sete desses jogos, eles mantiveram o xG dos adversários abaixo de 1,26.

Apesar de conceder um número de chutes que pode ser considerado elevado, a média de xG por chute se manteve estável em comparação com temporadas anteriores, indicando um controle eficaz na defesa. A equipe está vencendo 51,8% dos duelos em campo, um dado que demonstra o comprometimento e a organização do time em situações de 50/50.

Mudanças na linha de defesa incluem a volta de Rezart Rama e a chegada de novos jogadores como Dan Nimick e Marko Jevremović, que trouxeram energia e renovação ao setor defensivo. O capitão Kyle Bekker destacou que o trabalho coletivo é vital para o sucesso da equipe, enfatizando que a união dentro de campo é fundamental, tanto na defesa quanto no ataque. A equipe aprendeu com as lições da temporada anterior e está mais coesa e determinada, o que os torna difíceis de serem quebrados pelos adversários.