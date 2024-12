Google tem um novo RIVAL: conheça o ChatGPT Search

OpenAI libera o ChatGPT Search gratuitamente para todos os usuários. Veja as novas funcionalidades, incluindo suporte a mapas e vídeos, e como utilizar a ferramenta.

Nesta segunda-feira (16), a OpenAI liberou o ChatGPT Search para todos os usuários, ampliando o acesso à ferramenta que antes era restrita apenas aos assinantes pagos.

Agora, qualquer pessoa pode utilizar o buscador gratuitamente, bastando realizar um cadastro com um e-mail válido. A novidade também traz melhorias no formato de busca, incluindo uma versão otimizada para celulares.

O ChatGPT Search apresenta uma interface amigável e interativa. Ao realizar uma busca, o sistema fornece uma lista de resultados com links, imagens, datas e informações detalhadas.

Além disso, ao clicar em um local específico, é possível visualizar um mapa com direções diretas, permitindo encontrar facilmente o ponto desejado.

ChatGPT Search agora está disponível para todos. A ferramenta traz busca rápida, suporte a conteúdos interativos e integração otimizada para celulares. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Principais novidades do ChatGPT Search

O lançamento faz parte de um cronograma da OpenAI, que está divulgando novas ferramentas ao longo de dezembro. Entre os anúncios já feitos estão:

Plano de assinatura ChatGPT Pro ;

; Parceria com a Apple Intelligence ;

; Recurso de voz temático, com uma versão que imita o Papai Noel.

A atualização promete respostas mais rápidas e precisas, especialmente em buscas específicas. Por exemplo, se o usuário procurar por “sites de reserva de hotéis”, o buscador primeiro exibirá uma lista organizada de links antes de detalhar as opções em texto.

Além disso, o sistema agora conta com suporte para conteúdos embedados, como imagens e vídeos diretamente do YouTube, que podem ser assistidos sem sair da página de pesquisa.

Que tal conferir também?

Integração com IA e novas funcionalidades

Ao realizar uma busca, o sistema do ChatGPT determina se a pergunta deve ser respondida pelo buscador ou apenas pelo chatbot de IA.

A funcionalidade é acessível tanto no desktop quanto em dispositivos móveis. No celular, os usuários encontram um ícone Search diretamente na interface principal, onde podem digitar suas buscas.

Além disso, o buscador inclui outras melhorias:

Pesquisa populares : a ferramenta destaca tópicos e buscas mais realizadas pelos usuários;

: a ferramenta destaca tópicos e buscas mais realizadas pelos usuários; Listagem de fontes : após a busca, o usuário pode conferir as fontes utilizadas pela IA com apenas um clique;

: após a busca, o usuário pode conferir as com apenas um clique; Armazenamento de pesquisas: todas as buscas realizadas ficam salvas para consultas posteriores.

Essas funcionalidades colocam o ChatGPT Search em posição de competir diretamente com o Gemini, a inteligência artificial do Google, que já possui forte integração com o buscador da gigante tecnológica.

A adição de conteúdos atualizados e embedados faz com que o ChatGPT Search ofereça uma experiência mais completa, unindo a inteligência do chatbot às funcionalidades de pesquisa.

Facilidade de uso e experiência aprimorada

Com um design otimizado para celulares, a OpenAI buscou aprimorar a experiência de navegação em dispositivos móveis.

A interface simples permite que os usuários realizem buscas de forma intuitiva e visualizem resultados rapidamente.

Além disso, ao clicar em locais específicos, o mapa embutido facilita a localização, oferecendo direções detalhadas sem a necessidade de abrir outros aplicativos.

A OpenAI também informou que o tempo de resposta será otimizado, especialmente para buscas com conteúdos direcionados, como listas de serviços e plataformas específicas. Esse recurso visa oferecer informações mais práticas, priorizando links úteis antes de entregar textos explicativos.

Com essa atualização, o ChatGPT Search promete atender a uma demanda crescente por ferramentas de busca rápidas e integradas, especialmente para usuários que buscam praticidade tanto no desktop quanto no celular.

A nova versão permite combinar a agilidade de um buscador tradicional com as funcionalidades avançadas de inteligência artificial, posicionando o ChatGPT como um rival direto do Google.