O filme com Brad Pitt chega aos cinemas em breve

O filme “F1: O Filme”, estrelado por Brad Pitt, conta a história de um piloto de Fórmula 1 e foi desenvolvido em colaboração com a equipe da Fórmula 1 e o heptacampeão Lewis Hamilton. A trama combina ação e realismo, buscando intensificar as emoções do público. Um acidente real que ocorreu nas corridas também serve como inspiração para a narrativa.

A história se passa na década de 1990, quando Sonny Hayes, interpretado por Pitt, é considerado um dos pilotos mais promissores da Fórmula 1. No entanto, um grave acidente durante uma corrida quase encerra sua carreira prematuramente. Trinta anos depois, o dono de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades encontra uma maneira de convencer Sonny a retornar às pistas e lutar pelo título de melhor do mundo. Nesse novo desafio, Sonny precisa se tornar o mentor de um jovem e rebelde piloto da equipe fictícia APXGP.

O elenco do filme inclui nomes como Damson Idris, conhecido pela série “Snowfall”, Javier Bardem, famoso por seu papel em “007 – Operação Skyfall”, e Kerry Condon, que atuou em “Os Banshees de Inisherin”, além de outros atores.

Um dos elementos mais impactantes do filme é a referência a um acidente real que ocorreu com o piloto britânico Martin Donnelly durante os treinos para o Grande Prêmio da Espanha de 1990. Naquele dia, Donnelly, que pilotava pela equipe Lotus, sofreu uma falha na suspensão do carro, resultando em uma perda de controle dramática. O carro se partiu ao meio ao colidir com o guard-rail, deixando o piloto exposto, preso a seu assento, em uma cena que marcou a história da Fórmula 1.

Donnelly foi levado ao hospital em estado crítico, enfrentou duas paradas cardíacas e ficou inconsciente por dias. Apesar das previsões sombrias, ele surpreendeu ao se recuperar, embora não tenha conseguido voltar a competir em alto nível. Ao longo dos anos, ele se manteve ativo no automobilismo, participando de eventos e atuando como consultor técnico. Seu acidente, que não envolveu chamas, foi notável pela força do impacto e pela imagem angustiante do piloto após a colisão.

No filme “F1: O Filme”, o diretor Joseph Kosinski e os roteiristas incorporaram a história do acidente de Donnelly para desenvolver a queda do personagem Sonny Hayes, apresentando uma homenagem sutil, mas significativa. O verdadeiro Martin Donnelly é reconhecido nos créditos finais do filme como uma das inspirações que ajudaram a moldar a narrativa de forma realista.