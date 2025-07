Cuidado ao digitar o código do novo token de segurança

Nos últimos anos, os golpes bancários têm se tornado cada vez mais sofisticados, exigindo atenção redobrada dos consumidores. Com o avanço da tecnologia, criminosos estão encontrando novas maneiras de enganar as pessoas. Um dos golpes mais recentes é o conhecido "golpe do novo token", que geralmente é feito por meio de ligações falsas de instituições financeiras. Essa prática se aproveita da confiança que muitos têm em abordagens telefônicas que parecem profissionais para obter dados sensíveis e acessar contas bancárias.

Como Funciona o Golpe do Novo Token?

Neste golpe, o criminoso se apresenta como um funcionário do banco e explica que, por questões de segurança, é necessário atualizar ou criar um novo token no aplicativo bancário. O token é uma camada extra de segurança, usada por vários bancos para proteger transações financeiras. Muitas vezes, o golpista possui alguns dados verdadeiros do cliente, o que aumenta a credibilidade da ligação.

O golpe costuma seguir uma sequência bem estruturada. O fraudador pode alegar que houve tentativas suspeitas de acesso à conta ou que uma atualização de segurança é obrigatória. A partir disso, ele solicita que a vítima siga algumas instruções, como baixar um aplicativo de controle remoto ou fornecer códigos de autenticação que chegam via SMS ou pelo próprio aplicativo do banco.

Com esses códigos ou o controle remoto do celular, os criminosos conseguem realizar transações, alterar dados cadastrais e até cadastrar novos métodos de pagamento em nome da vítima. Muitas vezes, essas ligações ocorrem em horários de grande movimentação, quando a atenção do cliente está mais dispersa.

Sinais de uma Ligação Falsa

Identificar uma ligação suspeita pode ser a chave para evitar ser enganado por golpistas. Alguns sinais de alerta incluem:

Solicitação de informações confidenciais, como senhas ou códigos de autenticação.

Linguagem apressada, buscando pressionar o cliente a agir rapidamente.

Pedido para instalar aplicativos desconhecidos.

É importante lembrar que bancos legítimos não solicitam que clientes compartilhem senhas ou códigos por telefone. Algumas situações específicas a observar incluem:

Pedidos para que digite códigos de verificação recebidos por SMS.

Recomendação para instalar softwares de controle remoto, como AnyDesk ou TeamViewer.

Propostas de novos métodos de segurança que não foram comunicados oficialmente.

Pressão para concluir procedimentos rapidamente.

Exigência de pagamento de taxas para liberar tokens.

Esses sinais podem ajudar a interromper a ligação e buscar orientação junto aos canais oficiais do banco.

Como se Proteger

Para evitar cair em golpes desse tipo, é fundamental adotar uma postura de cautela. Confira algumas recomendações:

Nunca forneça senhas, códigos de autenticação ou tokens por telefone. Desconfie de ligações que pedem a instalação de softwares de acesso remoto. Utilize sempre aplicativos oficiais e mantenha-os atualizados. Se suspeitar de uma fraude, informe o banco imediatamente. Converse com familiares, especialmente idosos, sobre os riscos dessas abordagens.

Além disso, instituições financeiras costumam realizar campanhas de conscientização sobre golpes, especialmente relacionados ao uso de termos como "token".

O Que Fazer se Cair em um Golpe

Caso alguém perceba que foi vítima desse golpe, é crucial agir rapidamente. O primeiro passo é contatar o banco pelos canais oficiais para bloquear o acesso à conta e impedir movimentações. Também é importante registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito em delegacias físicas ou virtuais. Ter essa documentação ajuda a aumentar as chances de reaver eventuais perdas e facilita o rastreamento dos golpistas.

A luta contra os golpes bancários requer vigilância constante e atualização sobre práticas de proteção. Reconhecer as táticas usadas pelos golpistas e adotar medidas preventivas é fundamental para garantir mais segurança nas interações financeiras do dia a dia.