Passo a passo para inscrição no programa do Ministério da Educação

O Ministério da Educação (MEC) iniciou as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2025. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e são gratuitas. Os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até às 23h59 do dia 4 de julho, tendo a certeza de utilizar o site oficial para evitar fraudes.

Para se inscrever no Prouni, os candidatos devem utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 ou 2024. O programa oferece bolsas integrais, que cobrem a totalidade dos custos, e bolsas parciais, que cobrem metade do valor da mensalidade em instituições privadas. Nesta edição, estão disponíveis mais de 211 mil bolsas, das quais mais de 118 mil são integrais e cerca de 93 mil são parciais. As bolsas contemplam mais de 370 cursos em 887 instituições de ensino superior em todo o Brasil.

Os passos para realizar a inscrição são os seguintes:

1. Acesse o site prounialuno.mec.gov.br e faça login com sua conta Gov.br.

2. Preencha seus dados pessoais, informações socioeconômicas e sobre o seu grupo familiar.

3. Escolha a primeira e a segunda opção de cursos, podendo filtrar as vagas por curso, instituição ou município.

4. Revise todas as informações e finalize a inscrição clicando em “Ficha de Inscrição”.

Após a pré-seleção, os candidatos terão um prazo para apresentar documentos que comprovem as informações fornecidas. É necessário apresentar um documento de identificação pessoal e dos membros do grupo familiar, além de comprovantes de residência, de conclusão do ensino médio, de rendimento, e outros documentos pertinentes, conforme a situação do candidato.

Os resultados da primeira chamada serão divulgados em 7 de julho, e os selecionados terão até 18 de julho para entregar a documentação exigida nas instituições de ensino. A segunda chamada será divulgada em 28 de julho, com prazo até 11 de agosto para a comprovação das informações.

O Prouni foi criado em 2004 e se tornou um programa importante para o acesso ao ensino superior, atendendo principalmente estudantes de baixa renda. Em suas duas décadas de existência, o programa já beneficiou mais de 3,5 milhões de alunos. Dados apontam que 58% dos participantes conseguiram concluir suas graduações, em oposição a 36% dos estudantes que não participam do programa. O Prouni tem se mostrado essencial para aumentar a inclusão no ensino superior no Brasil.