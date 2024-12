14º salário dos aposentados: INSS explica sobre o pagamento em 2024

INSS esclarece que não há previsão para o pagamento do 14º salário. Entenda a origem do boato e como confirmar informações sobre benefícios.

Nos últimos dias, a notícia sobre um possível pagamento do 14º salário para aposentados do INSS chamou a atenção e animou muitos beneficiários da Previdência Social.

A proposta, que surgiu como uma medida de apoio financeiro, levantou dúvidas e discussões sobre a sua validade e aplicação.

Diante da repercussão, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisou se pronunciar oficialmente para esclarecer a situação e orientar a população.

Pagamento do 14º salário do INSS não será realizado. O Instituto alerta sobre fake news e esclarece o que aconteceu com a proposta original. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

14º salário dos aposentados cairá quando?

Recentemente, surgiram informações sobre um suposto pagamento do 14º salário para aposentados do INSS, gerando expectativa entre milhões de beneficiários da Previdência Social.

No entanto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se pronunciou oficialmente, esclarecendo que a notícia não é verdadeira e que não há previsão para o pagamento desse adicional.

Aproveite e confira:

A origem da notícia sobre o 14º salário

Durante a pandemia de Covid-19, uma proposta foi criada para estabelecer o 14º salário como uma medida emergencial. O objetivo era beneficiar aposentados e pensionistas nos anos de 2020 e 2021. O projeto, conhecido como PL 4367/2020, chegou a ser discutido, mas não foi aprovado.

Desde então, o projeto enfrentou diversas dificuldades no processo de tramitação. Em 2022, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o texto da pauta e enviou para análise de uma Comissão Especial, reiniciando todo o processo legislativo. Isso significa que, até o momento, não há uma lei que autorize o pagamento do 14º salário.

Quem seria beneficiado pelo 14º salário?

Pelo texto original do projeto, o 14º salário seria destinado aos segurados que recebem até dois salários mínimos. Para aqueles que recebem valores superiores, o benefício seria equivalente a um salário mínimo, mais uma parcela proporcional.

No entanto, como qualquer pagamento adicional do INSS precisa estar previsto em lei, a criação do 14º salário depende de aprovação no Congresso Nacional e sanção do presidente da República. Sem isso, o pagamento não pode ocorrer.

Alerta sobre fake news e a importância da checagem

Informações falsas, como essa sobre o 14º salário, acabam sendo compartilhadas sem a devida verificação e geram confusão entre os beneficiários.

O próprio INSS alerta a população para que busque sempre confirmar as notícias em fontes oficiais, como o site da Previdência Social e canais de comunicação do Instituto.

Recentemente, o INSS também precisou se pronunciar sobre o pagamento do 13º salário, que já foi concluído em novembro de 2023.

Muitos beneficiários confundiram as informações e acreditaram na possibilidade de um novo pagamento, o que não é verdade.

O que esperar para o futuro?

Até que um novo projeto de lei seja criado, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente, não há previsão para o pagamento do 14º salário do INSS.

A proposta original continua parada, e os segurados devem ficar atentos apenas às informações divulgadas pelos canais oficiais.

Para evitar dúvidas, o INSS reforça a importância de não compartilhar informações não confirmadas e sempre verificar a veracidade de qualquer notícia relacionada a benefícios previdenciários.