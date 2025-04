Hora de investir! Estas são as 5 criptomoedas que vão valorizar MUITO ainda em abril

No final de abril, algumas criptomoedas vão voltar com tudo, sendo valorizadas pelo mercado e abrindo margem para novos investimentos.

As criptomoedas são ativos digitais baseados em tecnologias de blockchain que funcionam como meios de troca, reserva de valor e até mesmo ferramentas de financiamento em plataformas descentralizadas. Ou seja, elas ainda são reguladas, mas com menos burocracia.

Criadas para operar fora do controle de bancos centrais e governos, elas utilizam criptografia para garantir segurança, anonimato e transparência nas transações. Então, quem escolhe investir pode fazer isso com segurança e sem medo de dar errado.

Atualmente, as criptomoedas ultrapassam sua função original de moeda digital e desempenham papéis cruciais em setores como finanças descentralizadas (DeFi), contratos inteligentes, jogos digitais e sistemas de governança. Com isso, tornaram-se alternativas relevantes de investimento e inovação.

Criptomoedas devem voltar à ascensão

Especialistas do setor cripto apontam para um possível novo ciclo de valorização das criptomoedas, especialmente aquelas vinculadas aos protocolos de finanças descentralizadas. Segundo Valter Rebelo, da Empiricus Research, esse movimento pode desencadear uma alta histórica nos preços desses ativos.

A expectativa gira em torno de mudanças no cenário internacional, como a queda das taxas de juros nos Estados Unidos e o avanço de marcos regulatórios que conferem mais segurança jurídica às criptos. Esses elementos criam um ambiente favorável para a entrada de grandes volumes de capital no mercado.

A possível aprovação do Bitcoin Act e do Genius Act, em tramitação nos Estados Unidos, pode ser o catalisador definitivo para essa nova onda de valorização. Com regulamentações mais sólidas e estímulos à adoção institucional, o mercado tende a se aquecer, favorecendo ativos diversos.

O primeiro propõe a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no Tesouro americano, o que aumentaria significativamente a demanda pela moeda. Já o segundo estabelece diretrizes claras para o funcionamento e emissão das stablecoins, conferindo mais credibilidade ao ecossistema DeFi.

Além disso, o crescimento acelerado na emissão de stablecoins, como USDC e DAI, reforça a base de operações dos protocolos DeFi, tornando-os mais robustos e confiáveis. Esses ativos digitais servem como ponte entre o mundo tradicional e o mercado cripto, permitindo transações rápidas e baratas.

Com a estabilidade que oferecem, facilitam a entrada de novos usuários e impulsionam o uso das plataformas descentralizadas. Dessa forma, o aumento na circulação dessas moedas pode desencadear um novo “verão DeFi”, semelhante ao de 2020, quando o setor registrou altas impressionantes.

Alta nas criptomoedas deve estar prestes a acontecer novamente

A análise do cenário atual indica que o mercado de criptomoedas caminha para repetir o fenômeno do verão DeFi, que marcou o setor entre junho e setembro de 2020. Naquela época, os ativos vinculados a protocolos de finanças descentralizadas dispararam, criando oportunidades históricas de lucro.

Agora, com fatores econômicos e políticos alinhando-se novamente, analistas acreditam que um novo ciclo pode estar prestes a começar, talvez ainda no segundo semestre de 2025, ou até mesmo antes, segundo projeções mais otimistas.

A queda prevista nas taxas de juros dos Estados Unidos, combinada ao aumento da circulação de stablecoins, cria um ambiente ideal para o ressurgimento da valorização dos ativos digitais. Essa movimentação econômica reduz o custo de oportunidade de investimentos alternativos.

Nesse contexto, Valter Rebelo e a Empiricus Research destacam que o retorno de um “verão DeFi 2.0” pode gerar valorizações fora da curva, como já ocorreu no passado. Em 2021, por exemplo, a moeda AXS chegou a valorizar mais de 28.000% em apenas dez meses.

Quais criptomoedas devem ascender em abril?

Diante da possibilidade de uma nova explosão no mercado cripto, a Empiricus reuniu cinco criptomoedas com alto potencial de valorização no cenário de retomada das finanças descentralizadas. Todas estão ligadas a protocolos DeFi e ainda possuem valor de mercado relativamente baixo:

GMX : Essa moeda pertence a uma plataforma de derivativos descentralizada que permite alavancagem e negociação com taxas reduzidas. O crescimento da demanda por soluções que dispensam intermediários pode impulsionar o token.

: Essa moeda pertence a uma plataforma de derivativos descentralizada que permite alavancagem e negociação com taxas reduzidas. O crescimento da demanda por soluções que dispensam intermediários pode impulsionar o token. LQTY : Relacionada ao protocolo Liquity, oferece um sistema de empréstimos colateralizados com Ethereum, com taxas zero e estabilidade via stablecoin LUSD. A proposta inovadora atrai usuários que buscam empréstimos com menor custo.

: Relacionada ao protocolo Liquity, oferece um sistema de empréstimos colateralizados com Ethereum, com taxas zero e estabilidade via stablecoin LUSD. A proposta inovadora atrai usuários que buscam empréstimos com menor custo. RPL (Rocket Pool) : Voltada para staking descentralizado de Ethereum, a Rocket Pool cresce com a tendência de validação em redes proof-of-stake. Com a continuidade do Ethereum 2.0, o token deve se valorizar proporcionalmente à adesão do protocolo.

: Voltada para staking descentralizado de Ethereum, a Rocket Pool cresce com a tendência de validação em redes proof-of-stake. Com a continuidade do Ethereum 2.0, o token deve se valorizar proporcionalmente à adesão do protocolo. DYDX : Token da plataforma de trading descentralizada dYdX, que oferece negociação com alto volume e baixa taxa. A descentralização do controle e a governança ativa atraem investidores e usuários da plataforma.

: Token da plataforma de trading descentralizada dYdX, que oferece negociação com alto volume e baixa taxa. A descentralização do controle e a governança ativa atraem investidores e usuários da plataforma. GNS (Gains Network): Essa moeda é utilizada na GTrade, uma corretora DeFi que permite negociação de pares de ações, cripto e forex com baixo colateral. A inovação em unir mercados tradicionais ao DeFi pode colocar o token em evidência.

Cada um desses criptoativos representa uma aposta fundamentada na expansão da infraestrutura DeFi e no aumento da adoção de soluções descentralizadas. Portanto, com o alinhamento das condições macroeconômicas, essas moedas têm grandes chances de liderar um novo ciclo de alta no mercado.

