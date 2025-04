Quando acontece o próximo feriado prolongado? Veja a lista completa de 2025!

Os brasileiros mal saíram de um feriado prolongado e já estão esperando ansiosamente por mais. A boa notícia é que não vai demorar!

Feriados prolongados, também conhecidos como feriadões, ocorrem quando uma data comemorativa nacional, estadual ou municipal cai próxima ao final de semana, permitindo que os trabalhadores e estudantes aproveitem um período estendido de descanso.

Em geral, essas folgas adicionais se formam quando o feriado cai numa quinta-feira ou terça-feira, e muitas empresas e órgãos públicos optam por “emendar” a sexta ou a segunda, respectivamente. Enfim, é uma oportunidade de descansar ainda mais!

Esse tipo de calendário impacta diretamente a rotina de milhões de brasileiros, influenciando o planejamento de viagens, atividades de lazer e até o funcionamento de serviços públicos e privados. Portanto, acompanhar a programação de feriados e pontos facultativos é importante.

O próximo feriado prolongado está quase chegando. Veja quando acontecer. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Qual o próximo feriado prolongado de 2025?

O primeiro feriado com potencial para se tornar prolongado em 2025 é o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio. Neste ano, essa data cairá em uma quinta-feira, o que abre a possibilidade de muitos trabalhadores emendarem a sexta-feira, criando assim um feriadão de quatro dias.

Apesar de a sexta-feira, dia 2 de maio, não ser feriado oficialmente, diversos órgãos públicos e empresas privadas devem adotar ponto facultativo, o que transforma a ocasião em uma oportunidade ideal para descanso ou viagens curtas.

Em cidades turísticas, é comum que o setor hoteleiro e o comércio local já se preparem para um aumento no fluxo de visitantes durante esses períodos. Além disso, escolas e instituições públicas costumam antecipar a comunicação sobre as emendas para que pais e responsáveis possam se organizar.

Essa possível folga prolongada se torna ainda mais relevante para quem depende de agendamentos em serviços públicos ou realiza atividades comerciais, pois o funcionamento pode ser alterado. Por isso, é recomendável que os cidadãos fiquem atentos aos comunicados oficiais do seu serviço.

Veja mais: Compras na Shein vão ficar mais caras? E-commerces anunciam más notícias para consumidores

Restante do calendário de feriados do Brasil

O ano de 2025 ainda reserva outras datas importantes que compõem o calendário de feriados nacionais. Embora nem todos resultem em feriadões, é essencial conhecê-los para organizar compromissos, viagens ou folgas com antecedência.

Além do 1º de maio, outras datas que se destacam incluem o 7 de setembro (Independência do Brasil), que cairá em um domingo, e o 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), que também ocorrerá em um domingo, sem gerar prolongamentos.

O feriado de 15 de novembro (Proclamação da República), por sua vez, será em um sábado, o que também limita seu efeito como feriado prolongado. No entanto, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, cai em uma quinta-feira, o que pode gerar um novo feriadão nacional.

Vale lembrar que, mesmo nos feriados nacionais, nem todos os trabalhadores têm automaticamente direito à folga. Setores como saúde, segurança pública, transporte e hotelaria seguem funcionando normalmente, respeitando escalas específicas.

Já em empresas privadas, a decisão de liberar ou não os funcionários pode variar conforme a política interna. Dessa forma, é sempre importante verificar junto ao empregador se haverá expediente ou não nessas ocasiões.

Veja mais: Mais de 100 MIL usuários foram vítimas de um golpe do WhatsApp: evite perder dinheiro

Pontos facultativos também devem chegar em breve

Além dos feriados oficiais, o governo estabelece diversos pontos facultativos ao longo do ano. Essas datas não obrigam empresas ou órgãos públicos a liberarem os funcionários, mas oferecem a possibilidade de suspensão das atividades, especialmente no setor público.

Carnaval (3 e 4 de março de 2025) : Embora não seja feriado nacional, os dias de segunda e terça de Carnaval são pontos facultativos amplamente respeitados. A maioria dos órgãos públicos e empresas fecha, retornando apenas na quarta-feira de cinzas após o meio-dia.

: Embora não seja feriado nacional, os dias de segunda e terça de Carnaval são pontos facultativos amplamente respeitados. A maioria dos órgãos públicos e empresas fecha, retornando apenas na quarta-feira de cinzas após o meio-dia. Quarta-feira de Cinzas (5 de março até 14h) : Também ponto facultativo, essa data marca o fim do Carnaval e o início da Quaresma no calendário cristão. O expediente geralmente começa após o meio-dia.

: Também ponto facultativo, essa data marca o fim do Carnaval e o início da Quaresma no calendário cristão. O expediente geralmente começa após o meio-dia. Corpus Christi (19 de junho de 2025) : Celebrado em uma quinta-feira, esse dia é ponto facultativo em muitas cidades e pode ser emendado com a sexta-feira, criando mais um feriado prolongado em junho.

: Celebrado em uma quinta-feira, esse dia é ponto facultativo em muitas cidades e pode ser emendado com a sexta-feira, criando mais um feriado prolongado em junho. Véspera de Natal (24 de dezembro de 2025) : Outro ponto facultativo comum, especialmente após o meio-dia, com grande adesão no setor público e em parte do setor privado.

: Outro ponto facultativo comum, especialmente após o meio-dia, com grande adesão no setor público e em parte do setor privado. Véspera de Ano Novo (31 de dezembro de 2025): Assim como o Natal, a tarde de 31 de dezembro costuma ser ponto facultativo e marca o início das comemorações de fim de ano.

Em todos esses casos, a obrigatoriedade de trabalho dependerá da decisão do empregador, principalmente no setor privado. Já para servidores públicos, os órgãos costumam divulgar com antecedência a adoção ou não dos pontos facultativos.

Veja mais: Você pode estar perdendo estes 6 recursos ESCONDIDOS do seu WhatsApp!