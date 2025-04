Você pode estar perdendo estes 6 recursos ESCONDIDOS do seu WhatsApp!

O WhatsApp possui diversos recursos interessantes que muitas vezes acabam passando despercebidos pelos usuários, mas que fazem toda a diferença.

O WhatsApp se consolidou como uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas no mundo, não apenas por sua praticidade, mas também pela capacidade de conectar pessoas em qualquer lugar com poucos toques, a qualquer momento.

O aplicativo revolucionou o modo como as mensagens são enviadas, oferecendo chamadas de voz, videochamadas, compartilhamento de arquivos e até pagamentos digitais, tudo em um só ambiente. No Brasil, é difícil encontrar quem não utilize o app.

Além de facilitar o contato entre amigos, familiares e empresas, a plataforma evolui constantemente e incorpora novos recursos que garantem mais segurança, privacidade e conforto na experiência do usuário. Entender as funcionalidades disponíveis é essencial para explorar ao máximo essas vantagens.

Conheça 6 recursos pouco famosos do WhatsApp

Apesar de muita gente conhecer os recursos básicos do WhatsApp, o aplicativo esconde algumas funções que facilitam o dia a dia e tornam a comunicação mais segura e prática. Algumas dessas novidades passam despercebidas, mas oferecem soluções rápidas para quem quer personalizar conversas.

Desde funções que permitem corrigir mensagens até sistemas de segurança invisíveis, o WhatsApp se atualiza com frequência para garantir mais controle e confiança para os seus usuários. Confira abaixo algumas funções pouco famosas do app.

Edição de mensagens até 15 minutos após envio

Esse recurso oferece uma alternativa prática para corrigir erros logo após o envio de uma mensagem, permitindo que o usuário faça alterações no conteúdo. Para utilizar essa função, basta manter o dedo pressionado sobre a mensagem e selecionar o ícone de lápis, disponível tanto no Android quanto no iOS.

O aplicativo destaca que apenas as mensagens editadas exibirão o aviso de alteração, enquanto o texto original não fica visível, garantindo privacidade para quem corrige algo. É uma boa oportunidade para consertar erros que podem ser fatais.

Proteção de conversas

A funcionalidade Proteção de Conversas cria uma camada extra de segurança ao permitir que o usuário oculte determinadas conversas em uma pasta secreta. O acesso exige autenticação com senha, biometria ou outro método de bloqueio do aparelho, o que impede que terceiros leiam as mensagens.

Além disso, as notificações dessas conversas protegidas ocultam o nome do remetente e o conteúdo, oferecendo discrição total na tela inicial do dispositivo. Ou seja, é ,uma forma de fazer com que seus segredos fiquem a sete chaves.

Chat configurado como temporário

Esse recurso permite configurar as conversas para apagar automaticamente as mensagens depois de um período que pode variar entre 24 horas, sete dias ou até 90 dias. O usuário também pode escolher salvar mensagens específicas antes que elas desapareçam, usando a opção Salvar na Conversa.

O remetente tem o controle sobre essa decisão e, ao receber a solicitação de salvamento, pode autorizar ou negar, garantindo que cada mensagem siga o nível de privacidade desejado. Isso ajuda não só a proteger conversas, mas a limpar memória do aparelho.

Proteção de conta

O WhatsApp oferece um recurso que adiciona uma confirmação extra sempre que alguém tenta transferir a conta de um aparelho para outro. Durante o processo, o usuário recebe no celular atual uma notificação detalhada com o horário e o modelo do novo dispositivo que solicitou o acesso.

Verificação contra malware

Para aumentar a segurança dos usuários, o WhatsApp implantou uma proteção automática que identifica e bloqueia possíveis malwares sem a necessidade de qualquer ação manual. Essa verificação ocorre nos bastidores do aplicativo e impede que códigos maliciosos explorem vulnerabilidades do sistema.

Códigos de segurança automáticos

O WhatsApp oferece uma verificação automática do código de segurança, que garante a proteção da criptografia de ponta a ponta em cada conversa. Esse código fica disponível nas informações do contato, dentro da aba de criptografia.

Aliás, ele pode ser consultado a qualquer momento para confirmar se a troca de mensagens segue protegida. Esse processo ocorre de maneira silenciosa e reforça o compromisso do aplicativo com a transparência na segurança das comunicações.

