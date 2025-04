Estes são TODOS os golpes do WhatsApp mais comuns no Brasil: saiba como evitá-los

Os golpes do WhatsApp estão cada vez mais comuns e, com o passar do tempo, criminosos desenvolveram cada vez mais técnicas.

O número de brasileiros que caem em golpes online cresce a cada ano, mostrando que o ambiente digital, apesar de prático, também exige atenção redobrada. A cada clique, milhões de pessoas se expõem ao risco de fraudes, que podem comprometer não apenas dados pessoais, mas dinheiro.

Segundo estimativas recentes, mais de 40 milhões de brasileiros já sofreram prejuízos devido a crimes cibernéticos, o que reforça a necessidade de cuidado ao interagir em plataformas digitais. Muitos, aliás, sequer percebem que caíram até verem as consequências.

Diante de métodos cada vez mais sofisticados, os usuários precisam conhecer as armadilhas mais frequentes, especialmente as que envolvem aplicativos de mensagens, como os golpes do WhatsApp. Por isso é bom saber como eles funcionam para evitar.

Se você quer evitar cair em golpes do WhatsApp, confira como eles funcionam. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Golpes do WhatsApp mais comuns do Brasil

Os golpes do WhatsApp se destacam como um dos métodos preferidos de criminosos virtuais no Brasil, tanto pela facilidade de acesso ao aplicativo quanto pela confiança que as vítimas depositam nas mensagens recebidas.

Os números assustam, já que, só em 2024, as tentativas de golpe usando o aplicativo ultrapassaram a marca de 153 mil registros formais, segundo dados da Febraban. Esse volume expressivo mostra que a engenharia social continua sendo uma das ferramentas mais poderosas usadas pelos golpistas.

Entre os golpes do WhatsApp, alguns se repetem com frequência, independentemente da região, justamente porque exploram situações comuns e induzem a vítima ao erro por meio de falsas promoções, mensagens de amigos ou contatos profissionais.

As fraudes não acontecem por acaso, já que os criminosos estudam o comportamento digital das pessoas, utilizando gatilhos psicológicos como medo, pressa ou confiança para aumentar as chances de sucesso. Esse padrão torna a identificação dos golpes difícil, especialmente com pessoas conhecidas.

Além de prejudicar financeiramente, os golpes do WhatsApp também expõem dados sensíveis, que podem ser utilizados em outras fraudes, ampliando ainda mais os prejuízos. Com o avanço da tecnologia e a sofisticação das técnicas de persuasão, é fundamental manter a vigilância ativa.

Saiba mais: Nubank dá quase 100% de desconto em dívidas e libera oferta direto no aplicativo

Conheça os golpes do WhatsApp mais populares

Os golpes do WhatsApp, além de numerosos, seguem um padrão que facilita a ação dos criminosos, mas também permite que as vítimas consigam identificar sinais de alerta antes de sofrer prejuízos. Saber como eles funcionam e adotar práticas preventivas é importante para evitar cair neles.

Golpe do WhatsApp

Como funciona : esse golpe começa com o criminoso tentando clonar a conta da vítima, geralmente solicitando o código de verificação do WhatsApp por meio de uma ligação ou mensagem que simula uma empresa ou loja. Após conseguir o código, ele assume o controle do aplicativo e passa a pedir dinheiro aos contatos, fingindo situações de emergência.

: esse golpe começa com o criminoso tentando clonar a conta da vítima, geralmente solicitando o código de verificação do WhatsApp por meio de uma ligação ou mensagem que simula uma empresa ou loja. Após conseguir o código, ele assume o controle do aplicativo e passa a pedir dinheiro aos contatos, fingindo situações de emergência. Como evitar: a principal forma de prevenção é ativar a verificação em duas etapas dentro do próprio aplicativo, criando uma senha extra que dificulta o acesso dos golpistas, mesmo que eles consigam o código de verificação.

Golpe da falsa venda

Como funciona : golpistas criam perfis falsos em redes sociais e WhatsApp, se passando por lojas conhecidas ou criando promoções irresistíveis, sempre abaixo do valor real de mercado. As vítimas realizam o pagamento, mas o produto nunca é entregue.

: golpistas criam perfis falsos em redes sociais e WhatsApp, se passando por lojas conhecidas ou criando promoções irresistíveis, sempre abaixo do valor real de mercado. As vítimas realizam o pagamento, mas o produto nunca é entregue. Como evitar: sempre verifique a reputação da loja, confirme se o perfil é verificado e desconfie de preços muito abaixo da média, além de buscar sempre realizar compras apenas em sites oficiais ou e-commerces reconhecidos.

Golpe da falsa central

Como funciona : o criminoso se apresenta como funcionário de banco e diz que há movimentações suspeitas na conta da vítima. Depois, pede dados pessoais, senhas ou orienta transferências, usando a desculpa de regularizar a suposta fraude.

: o criminoso se apresenta como funcionário de banco e diz que há movimentações suspeitas na conta da vítima. Depois, pede dados pessoais, senhas ou orienta transferências, usando a desculpa de regularizar a suposta fraude. Como evitar: nenhum banco solicita dados pessoais ou senhas por telefone ou WhatsApp, por isso, desligue a chamada imediatamente e procure o número oficial do banco para confirmar qualquer informação antes de tomar qualquer decisão.

Golpe do phishing

Como funciona : os golpistas enviam links falsos que imitam páginas de bancos ou lojas virtuais, induzindo a vítima a inserir dados pessoais, números de cartão e senhas. Esses dados são usados em fraudes e transferências indevidas.

: os golpistas enviam links falsos que imitam páginas de bancos ou lojas virtuais, induzindo a vítima a inserir dados pessoais, números de cartão e senhas. Esses dados são usados em fraudes e transferências indevidas. Como evitar: jamais clique em links recebidos por WhatsApp de fontes desconhecidas e mantenha antivírus e sistemas sempre atualizados para reduzir o risco de acesso a páginas maliciosas.

Golpe do falso investimento

Como funciona : fraudadores criam perfis em redes sociais, simulam empresas de investimento e oferecem lucros rápidos e altos, muitas vezes com retorno garantido. Para ganhar confiança, pagam pequenos valores no início, mas depois somem com o montante.

: fraudadores criam perfis em redes sociais, simulam empresas de investimento e oferecem lucros rápidos e altos, muitas vezes com retorno garantido. Para ganhar confiança, pagam pequenos valores no início, mas depois somem com o montante. Como evitar: desconfie de propostas com promessas de retorno financeiro muito acima do mercado, pesquise o nome da empresa em órgãos oficiais e nunca transfira dinheiro sem ter absoluta certeza da seriedade da oferta.

Golpe do falso motoboy

Como funciona : o criminoso liga para a vítima se passando por um banco, informa que o cartão foi clonado e orienta que o cliente corte o cartão e o entregue a um motoboy para perícia. Mesmo cortado, o chip permanece intacto e é usado para transações.

: o criminoso liga para a vítima se passando por um banco, informa que o cartão foi clonado e orienta que o cliente corte o cartão e o entregue a um motoboy para perícia. Mesmo cortado, o chip permanece intacto e é usado para transações. Como evitar: saiba que bancos nunca enviam funcionários ou motoboys para recolher cartões. Sempre desligue a ligação e ligue, de outro telefone, para o número oficial da instituição financeira antes de tomar qualquer atitude.

Não perca: WhatsApp vai receber novo pacotão de atualizações: confira as novidades