Nubank dá quase 100% de desconto em dívidas e libera oferta direto no aplicativo

Clientes com parcelas atrasadas podem receber até 99% de desconto em dívidas. Veja como fazer o acordo pelo aplicativo sem falar com ninguém.

O Nubank liberou uma nova função no aplicativo que ajuda clientes a quitar pendências com até 99% de desconto em dívidas. A proposta busca facilitar a vida de quem tem parcelas atrasadas. Tudo acontece direto pelo app, sem precisar falar com atendente.

O banco digital oferece essa condição especial para quem está com dívidas em aberto por mais de 60 dias. Além disso, o cliente pode escolher entre pagar à vista ou parcelar o valor. As condições variam de acordo com o perfil da dívida.

Com essa iniciativa, o Nubank espera reduzir o número de inadimplentes. Ao mesmo tempo, o cliente consegue recuperar o crédito de forma mais leve. A negociação rápida melhora a relação com o banco.

Negociar pelo app do Nubank pode limpar seu nome pagando bem menos. Confira como acessar o recurso e quais dívidas se encaixam. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o desconto em dívidas no Nubank?

O desconto em dívidas aparece automaticamente no aplicativo para quem está com valores em atraso. O sistema analisa o perfil da dívida e mostra as ofertas disponíveis. O cliente pode simular o pagamento e escolher a melhor opção.

A condição vale para atrasos de cartão de crédito, empréstimos e outros produtos do Nubank. A negociação é feita de forma 100% digital e segura. O valor com desconto já aparece calculado na tela.

Depois de escolher, o cliente confirma o acordo e gera o boleto para pagamento. Se preferir, também pode parcelar em até 24 vezes. A flexibilidade aumenta as chances de quitar a dívida.

Aproveite e confira:

Quem pode receber o desconto?

Nem todos os clientes recebem o mesmo percentual de desconto em dívidas. O sistema do Nubank avalia cada caso com base no tempo de atraso e no valor da pendência. Quanto maior o atraso, maior pode ser o desconto oferecido.

Por isso, o aplicativo mostra as ofertas apenas para quem se enquadra nas condições. Se você tem dívidas recentes, talvez ainda não consiga negociar. Vale consultar com frequência para não perder a oportunidade.

Além disso, manter os dados atualizados no app ajuda o banco a criar ofertas mais adequadas. O histórico de pagamento também influencia na condição oferecida. Cada detalhe pode fazer diferença no valor final.

Onde encontrar a opção no aplicativo?

O cliente deve abrir o aplicativo e tocar na aba “Me Ajuda” no menu inferior. Em seguida, basta acessar a opção “Negociar dívidas” para ver o que está disponível. Se houver oferta, o valor com desconto já aparece na tela.

Depois disso, o usuário pode simular a negociação e escolher entre pagamento à vista ou parcelado. O Nubank apresenta o total, os juros e o valor da parcela. Tudo de forma clara e sem letras pequenas.

Por fim, basta confirmar a escolha e gerar o boleto ou agendar o débito. O banco também envia um e-mail com os detalhes do acordo. A confirmação é feita na hora.

Vale a pena negociar agora?

Sim, negociar com desconto em dívidas pode ser a chance de limpar o nome pagando menos. O Nubank criou esse recurso para facilitar a retomada do crédito. Quem aproveita o desconto economiza e ainda volta a ter limite.

Além disso, ao quitar a dívida, o cliente pode melhorar o score no Serasa. Isso abre portas para novos empréstimos ou cartões futuramente. O impacto positivo aparece em pouco tempo.

O valor do desconto depende do tempo de atraso, então agir rápido nem sempre é o ideal. Mas esperar demais também pode eliminar a oferta. Avaliar o momento certo ajuda a fechar um bom acordo.