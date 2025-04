Até quanto pode tirar de saque-aniversário? Tem um limite? Confira!

A dúvida sobre até quanto pode tirar de saque-aniversário permeia os trabalhadores que se perguntam se vale a pena ou não optar por ele.

O saque-aniversário representa uma alternativa criada pelo governo para permitir que os trabalhadores brasileiros acessem parte do saldo disponível no FGTS anualmente, no mês do seu aniversário, para terem um pagamento extra para suas despesas ou comemorações.

Essa modalidade surgiu como uma forma de flexibilizar o uso do fundo, possibilitando que o trabalhador utilize o recurso de maneira planejada, sem a necessidade de esperar por situações específicas, como demissão ou aposentadoria, o que é uma facilidade.

A proposta busca oferecer mais autonomia sobre o dinheiro já acumulado, criando oportunidades para cobrir imprevistos ou realizar pequenos investimentos pessoais ao longo do ano. Escolher essa modalidade exige atenção, já que ela apresenta tanto vantagens quanto algumas limitações importantes.

Quer saber até quanto pode tirar de saque-aniversário? Confira os detalhes. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Como o saque-aniversário funciona?

Ao escolher o saque-aniversário, o trabalhador passa a ter o direito de retirar, todo ano, uma porcentagem do valor total que possui nas contas do FGTS, sempre no mês de nascimento. O percentual varia conforme o saldo total do fundo e aumenta ou diminui de acordo com faixas definidas pela lei.

Por mais que essa opção libere o acesso ao valor acumulado de forma periódica, ela exige que o trabalhador abra mão do saque integral no caso de demissão sem justa causa, o que pode impactar o planejamento de quem valoriza segurança financeira.

Além disso, quem opta pelo saque-aniversário precisa entender que a adesão não ocorre de forma automática, pois é necessário solicitar a mudança do modelo pelo aplicativo oficial do FGTS. Ninguém vai obrigar você a escolher a modalidade.

O trabalhador pode consultar o saldo, simular valores e escolher a conta bancária para o depósito, o que facilita o controle financeiro e evita deslocamentos desnecessários. Manter o aplicativo atualizado e acompanhar o cronograma de pagamento ajudam no processo.

Qualquer pessoa pode optar por ele?

Sim, qualquer trabalhador com saldo ativo em contas vinculadas ao FGTS pode escolher o saque-aniversário, desde que formalize essa escolha pelos canais digitais da Caixa ou diretamente nas agências. Ou seja, quem não tem conta no FGTS não consegue.

Não existe limite de idade, categoria profissional ou tempo de trabalho para aderir, o que torna a modalidade acessível para todos que desejam aproveitar a flexibilidade de uso dos recursos. No entanto, essa decisão deve ser tomada com cautela.

Até quanto pode tirar de saque-aniversário?

A dúvida sobre até quanto pode tirar de saque-aniversário é muito comum e, por isso, conhecer a tabela oficial facilita o cálculo e o planejamento financeiro. O valor exato é calculado pela combinação de um percentual fixo, que varia de 5% a 50% sobre o saldo do FGTS, acrescido de uma parcela adicional.

Faixa de Saldo Alíquota Parcela Adicional Até R$ 500,00 50% — R$ 500,01 até R$ 1.000,00 40% R$ 50,00 R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00 30% R$ 150,00 R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00 20% R$ 650,00 R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00 15% R$ 1.150,00 R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00 10% R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900,00 Fonte: Caixa

Por exemplo, um trabalhador com R$ 1.000,00 poderá sacar 40% desse valor, o que representa R$ 400,00, mais uma parcela adicional de R$ 50,00, totalizando R$ 450,00. Já para quem acumula acima de R$ 20 mil, a retirada será de 5% mais o valor fixo de R$ 2.900,00, o que garante um limite claro e previsível.

Como optar pelo saque-aniversário?

O processo de adesão ao saque-aniversário é simples, rápido e totalmente digital, bastando acessar o aplicativo oficial do FGTS ou os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. Ao fazer a solicitação, o trabalhador confirma que aceita trocar o modelo de saque-rescisão pelo saque-aniversário.

Vale lembrar que essa escolha precisa ser bem planejada, já que ela não oferece liberação do valor total em caso de demissão, limitando o saque apenas à multa rescisória de 40%. Então, após optar pela modalidade, as opções ficam bem limitadas.

Tem como cancelar depois?

Sim, é possível cancelar a adesão ao saque-aniversário e retornar para a modalidade tradicional de saque-rescisão, mas essa mudança não acontece de forma imediata. Após solicitar o cancelamento, o trabalhador deve cumprir um período de carência de dois anos para retomar o direito à rescisão.

Como saber as datas em que posso sacar?

As datas de liberação do saque-aniversário seguem um cronograma fixo, que sempre respeita o mês de nascimento do trabalhador, começando no primeiro dia útil e terminando no último dia útil do segundo mês subsequente.

Por exemplo, quem nasceu em abril tem o valor liberado a partir de 1º de abril e pode retirar até o final de junho, o que proporciona um prazo confortável para planejamento. Essa lógica se repete para todos os meses, permitindo que o trabalhador organize o recebimento do dinheiro com antecedência.

Manter-se atento ao calendário oficial divulgado pela Caixa é essencial, já que o atraso ou o esquecimento podem fazer o valor retornar para a conta do FGTS automaticamente. Consultar as datas no aplicativo do FGTS e cadastrar a conta bancária correta para o depósito é a melhor opção.

