Ranking atualizado: veja quem são os homens mais ricos do Brasil em 2025 e como construíram suas fortunas

Os homens mais ricos do Brasil em 2025 lideram negócios no mundo todo. Veja como alcançaram essa posição e quais áreas ajudaram a formar suas fortunas.

Os homens mais ricos do Brasil em 2025 estão entre os nomes mais conhecidos do mercado financeiro, da tecnologia e da indústria nacional. Mesmo com as mudanças na economia, a lista continua liderada por empresários que construíram sua trajetória ao longo de décadas.

Grande parte dessas fortunas surgiu a partir de investimentos em bancos, tecnologia e marcas conhecidas do consumidor brasileiro. São pessoas que, ao longo do tempo, tomaram decisões estratégicas em momentos oportunos. Muitos deles também atuam fora do Brasil, com negócios globais.

O levantamento foi feito com base nas informações divulgadas pela revista Forbes no início do ano. A lista considera o patrimônio declarado de cada bilionário, em dólar, convertido também para o real.

Os homens mais ricos do Brasil em 2025 vêm de setores como tecnologia e finanças. Saiba quais nomes ganharam destaque no novo ranking divulgado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem são os homens mais ricos do Brasil em 2025?

Confira a lista completa e atualizada:

1. Eduardo Saverin: liderança no topo da lista

Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil em 2025. Cofundador do Facebook, ele mantém uma pequena, mas muito valiosa participação na empresa. Desde 2012, vive em Singapura, após abrir mão da cidadania americana antes da abertura de capital da rede social.

Além disso, Saverin é um dos responsáveis pelo fundo de investimento B Capital, com mais de um bilhão de dólares sob gestão. Seu patrimônio atual é estimado em 34,5 bilhões de dólares, o que o coloca na primeira posição entre os bilionários brasileiros.

A maior parte de sua riqueza ainda vem de sua ligação com a Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram. Hoje, ele se dedica a investir em startups e negócios de tecnologia pelo mundo.

2. Jorge Paulo Lemann e a força da 3G Capital

Na segunda posição está Jorge Paulo Lemann, empresário com forte presença no setor de bebidas. Ele é um dos fundadores da 3G Capital, que controla grandes marcas como Burger King, Ambev, Kraft Heinz e Lojas Americanas.

Com um patrimônio de 17 bilhões de dólares, Lemann mantém participação em diversas empresas de alcance internacional. Sua trajetória começou no setor bancário, mas foi com os investimentos em marcas populares que sua fortuna cresceu com mais velocidade.

Ele divide boa parte dos negócios com dois parceiros antigos, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Os três aparecem na lista entre os maiores bilionários do país.

Outros nomes entre os dez maiores bilionários

Carlos Alberto Sicupira, com 7,6 bilhões de dólares, é mais um dos sócios da 3G Capital. Assim como Lemann, ele tem forte presença no setor de alimentos e bebidas. Sua trajetória foi construída com foco em grandes fusões e aquisições.

Em seguida vem André Esteves, dono do banco BTG Pactual. Com formação em matemática, ele começou como estagiário no setor bancário e hoje lidera uma das instituições mais importantes da América Latina. Seu patrimônio é de 6,9 bilhões de dólares.

Fernando Moreira Salles e Pedro Moreira Salles, herdeiros do Itaú Unibanco, também estão entre os primeiros colocados. Ambos atuam na administração do banco e possuem fortunas que superam 6 bilhões de dólares.

Negócios familiares e heranças recentes

Na lista também está Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário, com patrimônio avaliado em 6,1 bilhões de dólares. O empresário liderou o crescimento da marca no Brasil e no exterior, tornando-a uma referência no setor de cosméticos.

Outro nome é Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, herdeiro da família Telles. Ele assumiu parte das ações da cervejaria AB InBev e hoje aparece com 5,8 bilhões de dólares em patrimônio. Sua vida é mais discreta que a dos demais nomes da lista.

Alexandre Behring, da 3G Capital, e os irmãos João e Walter Moreira Salles completam o ranking com fortunas entre 4,5 e 5,7 bilhões de dólares. Muitos deles atuam também em projetos culturais e sociais.