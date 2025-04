Conheça o benefício da ora-pro-nóbis e saiba como incorporá-la no seu dia a dia!

O benefício da ora-pro-nóbis está sendo cada vez mais avaliado, já que esta simples planta parece possuir diversas propriedades importantes.

A ora-pro-nóbis, também conhecida pelo nome científico Pereskia aculeata, é uma planta comestível que se destaca por suas diversas propriedades nutricionais e terapêuticas, além de ter uma beleza única para quem gosta de folhas bem verdes.

Originária da América Latina, essa planta alimentícia não convencional (PANC) tem ganhado popularidade devido aos benefícios que oferece à saúde, além de ser uma excelente fonte de nutrientes como fibras, proteínas, ferro e vitaminas A e B3.

Com sua versatilidade, pode ser consumida de diversas maneiras, seja fresca, cozida ou desidratada. Seus efeitos benéficos são amplamente reconhecidos, principalmente em relação à saúde intestinal, imunológica e metabólica. Por isso é bom saber como usá-la no dia a dia.

Qual o benefício da ora-pro-nóbis?

A ora-pro-nóbis é famosa por suas propriedades nutricionais e terapêuticas. Além de ser saborosa, ela oferece diversos benefícios para a saúde, tornando-se uma aliada importante para quem busca melhorar o bem-estar de forma natural. A seguir, confira alguns dos principais benefícios dessa planta.

1. Auxilia no emagrecimento

A ora-pro-nóbis é uma excelente opção para quem deseja perder peso, pois é rica em fibras que promovem a saciedade. Essas fibras formam um gel no estômago, retardando a digestão e diminuindo a sensação de fome. Além disso, a planta é baixa em calorias.

2. Melhora o funcionamento intestinal

Devido à sua alta concentração de fibras, a ora-pro-nóbis melhora a digestão e regula o intestino. Ela ajuda a prevenir a prisão de ventre e a formação de pólipos, contribuindo também para a saúde intestinal geral. Seu consumo regular pode diminuir o risco de tumores intestinais, ajudando na saúde intestinal.

3. Fortalece o sistema imunológico

Rica em niacina (vitamina B3), a ora-pro-nóbis possui ação antioxidante, protegendo o sistema imunológico dos danos causados pelos radicais livres. Essa propriedade ajuda a fortalecer as defesas naturais do corpo, aumentando a resistência a doenças e infecções.

4. Previne a anemia

A planta é uma excelente fonte de ferro, essencial para a formação de glóbulos vermelhos. Quando consumida com alimentos ricos em vitamina C, ela auxilia na absorção desse mineral, ajudando a prevenir a anemia e mantendo os níveis de energia do corpo adequados.

5. Combate o envelhecimento precoce

Com uma grande quantidade de antioxidantes, como a vitamina A e o betacaroteno, a ora-pro-nóbis combate os danos causados pelos radicais livres às células da pele. Isso ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, promovendo uma aparência mais jovem e saudável.

Qual a melhor forma de consumir a ora-pro-nóbis?

O consumo de ora-pro-nóbis pode ser feito de diversas maneiras, o que facilita sua inclusão na dieta diária. Há diversas formas criativas e muito saborosas para incorporar essa planta tão rica em saúde na sua dieta, basta saber como ela funciona.

1. Em saladas e sopas

As folhas frescas de ora-pro-nóbis podem ser adicionadas a saladas e sopas, proporcionando um sabor leve e nutritivo às refeições. Elas mantêm suas propriedades nutricionais mesmo após o cozimento, tornando-se uma excelente opção para quem busca benefícios para a saúde.

2. Em sucos e smoothies

Outra forma prática de incluir a ora-pro-nóbis na alimentação é através de sucos e smoothies. Misturada com frutas e outros vegetais, ela proporciona um sabor agradável e uma dose extra de nutrientes essenciais, além de ser bem refrescante.

3. Como suplemento alimentar

Embora a Anvisa tenha proibido a comercialização de suplementos de ora-pro-nóbis, é possível consumir a planta na forma desidratada ou em farinha, que pode ser adicionada a pães, massas e outros pratos. É uma versão mais fácil de guardar sem estragar, também.

Como cultivar ora-pro-nóbis em casa

Cultivar ora-pro-nóbis em casa é uma tarefa simples e gratificante. Com alguns cuidados básicos, você pode ter acesso a essa planta nutritiva o ano inteiro. A seguir, confira o passo a passo para cultivar ora-pro-nóbis em seu jardim ou horta.

1. Escolha do local

A ora-pro-nóbis prefere locais bem iluminados, com exposição direta ao sol. Embora ela seja resistente a diferentes tipos de solo, o ideal é plantá-la em um solo bem drenado e fértil. Certifique-se de escolher um local que receba pelo menos 4 a 6 horas de luz solar direta por dia.

2. Plantio e cuidado inicial

Para plantar ora-pro-nóbis, basta utilizar estacas de galhos da planta. Elas podem ser enterradas diretamente no solo ou colocadas em vasos com terra rica em matéria orgânica. Regue regularmente, mas sem encharcar o solo, para evitar o apodrecimento das raízes.

3. Manutenção e colheita

A ora-pro-nóbis cresce rapidamente e, após alguns meses, já é possível começar a colher suas folhas. Para manter a planta saudável, é importante realizar podas periódicas para estimular o crescimento. Além disso, mantenha o solo sempre úmido, mas sem excessos de água.

