Quais alimentos cachorro pode comer? Veja a lista do que pode dar e o que evitar!

Saber quais alimentos cachorro pode comer ou não é um conhecimento que pode salvar a vida do seu bichinho em algum momento.

Garantir uma alimentação equilibrada e nutritiva é essencial para manter a saúde, a disposição e a longevidade dos cães. Assim como acontece com os humanos, os alimentos consumidos ao longo da vida de um pet influenciam diretamente na imunidade, na qualidade dos pelos e na digestão.

Por isso, oferecer ao cachorro apenas o que realmente faz bem pode evitar doenças silenciosas, desconfortos digestivos e até emergências veterinárias. Lembre-se: seu pet não sabe avisar quando ele está com dor ou se sentindo mal.

Além da ração, considerada a base alimentar mais completa, existem outros alimentos naturais que podem complementar a dieta de forma segura. No entanto, é importante saber quais alimentos cachorro pode comer e quais devem ser evitados completamente.

Quer saber quais alimentos cachorro pode comer? Veja a lista completa! / Fonte: Freepik

Qual o melhor alimento para os cachorros?

A ração balanceada desenvolvida especificamente para cães continua sendo a melhor fonte alimentar para a maioria dos pets. Criada por especialistas em nutrição animal, a ração contém todos os nutrientes, vitaminas, proteínas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo canino.

Além disso, ela possui fórmulas adaptadas à idade, ao porte e até às condições de saúde específicas do cachorro, o que torna sua escolha ainda mais precisa e eficaz. Embora a ração seja altamente nutritiva, muitos tutores sentem vontade de oferecer petiscos ou alimentos naturais como forma de carinho.

Essa prática pode, sim, fazer parte da rotina alimentar do cão, desde que com moderação e dentro das opções recomendadas por veterinários. Alimentos naturais ajudam a variar a dieta, tornam momentos como o adestramento mais prazerosos e ainda fortalecem o vínculo entre tutor e pet.

É fundamental evitar improvisos e não oferecer ao cachorro qualquer alimento humano apenas por vontade ou impulso. Muitos ingredientes presentes na dieta humana podem ser tóxicos para os cães, causando desde pequenos desconfortos até quadros de intoxicação grave.

Quais alimentos cachorro pode comer?

Diversos alimentos naturais fazem bem aos cães e podem complementar a dieta com sabor e saúde. Abaixo estão listadas opções seguras que agradam ao paladar dos pets e oferecem nutrientes importantes:

Abóbora cozida e sem tempero

Banana madura sem casca

Beterraba cozida

Brócolis cozido

Batata-doce levemente cozida

Carne bovina cozida e sem gordura

Cenoura crua ou cozida

Chuchu cozido

Couve-flor cozida

Espinafre cozido

Goiaba com ou sem casca

Inhame cozido e sem casca

Kiwi sem casca

Maçã sem sementes e casca

Manga sem casca e caroço

Manteiga de amendoim natural, sem açúcar ou xilitol

Melancia sem casca nem sementes

Morango em pequenas quantidades

Pera sem casca e sementes

Tomate cru e sem sementes

Quais alimentos cachorro não pode comer?

Além de conhecer o que é permitido, é essencial saber o que deve ser evitado. Alimentos tóxicos, gordurosos ou com alto teor de açúcar podem colocar em risco a saúde do seu cão. Confira alguns dos principais vilões:

Chocolate

Cebola

Alho

Uva e uva-passa

Abacate

Nozes e castanhas

Café

Alimentos com xilitol

Massas e pães fermentados

Frituras

Embutidos como presunto e salsicha

Temperos prontos e caldos concentrados

Produtos com muito sal ou açúcar

Doces e bolos

Sintomas de que o cachorro comeu algo que não podia

Se um cachorro consumir algo inadequado, o organismo dele costuma reagir rapidamente, demonstrando sinais claros de intoxicação ou desconforto. Por isso, o tutor deve ficar atento a alterações comportamentais e físicas que surgem após a ingestão de alimentos suspeitos.

Um dos sintomas mais comuns é a diarreia repentina, que pode vir acompanhada de vômitos, salivação excessiva ou até tremores. Outros sinais de alerta incluem apatia, dificuldade para respirar, inchaço abdominal e febre.

Em alguns casos, o cachorro pode apresentar dificuldade de locomoção, perda de coordenação motora ou convulsões, o que exige atenção imediata. A intensidade dos sintomas depende do tipo e da quantidade de alimento ingerido, bem como do porte e da condição de saúde do pet.

Mesmo sintomas leves, como coceiras, alterações nos olhos ou comportamento incomum, podem indicar que algo não caiu bem. Portanto, nunca ignore mudanças repentinas no comportamento do cachorro, especialmente se você suspeitar que ele teve acesso a alimentos proibidos ou estranhos.

O que eu devo fazer se meu cachorro comeu algo que não devia?

Ao perceber que o cão ingeriu um alimento proibido, o primeiro passo é manter a calma para conseguir tomar decisões rápidas e corretas. Em seguida, remova o que restar do alimento do alcance do animal, verifique a quantidade ingerida e tente identificar exatamente o que ele comeu.

Se o cachorro apresentar sintomas leves, como diarreia ou vômitos leves, é possível iniciar alguns cuidados básicos em casa, como oferecer água fresca e manter o cão em um ambiente tranquilo. Evite medicar o animal por conta própria e, se possível, anote os horários dos sintomas.

Em nenhum caso provoque o vômito sem orientação, pois isso pode piorar o quadro, especialmente se a substância ingerida for corrosiva. Por fim, entre em contato com o veterinário o quanto antes ou leve o pet a uma clínica de emergência.

Quanto mais rápido for o atendimento, maiores as chances de recuperação sem complicações. Em situações de dúvida, é sempre melhor agir com precaução e buscar ajuda profissional, garantindo que seu amigo continue saudável e seguro.

