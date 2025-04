WhatsApp Premium chega e levanta dúvida: será que o app vai virar pago?

WhatsApp Premium chega com novas ferramentas. Veja o que muda para os usuários e o que continua igual para todos.

O WhatsApp Premium é o novo serviço anunciado pela Meta e vem chamando atenção de quem usa o aplicativo para fins comerciais. Com a novidade, muitos usuários ficaram em dúvida sobre possíveis cobranças para envio de mensagens. No entanto, a empresa garantiu que o funcionamento básico do WhatsApp continua gratuito para todos.

As mudanças apresentadas são voltadas principalmente para quem trabalha com o WhatsApp Business. A nova versão tem como foco melhorar a organização e a produtividade de pequenos empreendedores. Isso quer dizer que os recursos pagos serão opcionais e voltados a quem deseja mais ferramentas para usar no dia a dia dos negócios.

A Meta, que também é dona do Facebook e do Instagram, afirmou que o objetivo do WhatsApp Premium é oferecer recursos extras. Assim, empresas que atendem clientes pelo aplicativo poderão contar com mais agilidade e controle sem mudar a forma como já usam a ferramenta.

Nova versão do WhatsApp levanta dúvidas nas redes. Saiba se haverá cobrança, quais recursos serão incluídos e o que muda com o serviço premium. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda com o WhatsApp Premium?

Uma das novidades mais faladas é a possibilidade de conectar até dez aparelhos à mesma conta. Isso facilita para quem tem equipe e precisa atender vários clientes ao mesmo tempo. Antes, o limite era de quatro dispositivos, o que dificultava o trabalho em conjunto.

Outro ponto que chama atenção é a criação de links personalizados. Com essa função, o nome da empresa aparece direto na URL de atendimento, tornando o contato mais profissional e fácil de lembrar. Esse detalhe pode fazer diferença para quem deseja reforçar a imagem da marca com os clientes.

Essas melhorias não são obrigatórias. Ou seja, quem usa o aplicativo de forma simples pode continuar com as funções já disponíveis. O WhatsApp Premium é uma opção para quem busca melhorar o atendimento e expandir o negócio usando a tecnologia a seu favor.

Funções que já existem no WhatsApp Business

Mesmo antes dessa nova versão, o WhatsApp Business já contava com recursos voltados para quem tem empresa. Entre eles estão o uso de telefone fixo, a criação de um perfil comercial e a possibilidade de responder automaticamente a mensagens com mensagens programadas.

Com o Premium, essas funcionalidades ganham mais possibilidades de uso. Microempreendedores que trabalham sozinhos ou com equipes pequenas poderão organizar melhor seus contatos e canais de atendimento. Assim, o tempo de resposta pode diminuir e a experiência do cliente tende a melhorar.

A versão gratuita do aplicativo continua com acesso a todas as funções que já existiam. Isso significa que não haverá mudanças para quem não quiser aderir ao plano Premium. A Meta reforça que o objetivo é dar mais opções, e não retirar funcionalidades dos usuários atuais.

Cuidado com mensagens falsas sobre cobranças

Logo após o anúncio da Meta, começaram a circular mensagens falsas dizendo que o WhatsApp passaria a ser pago para todos. Porém, a empresa esclareceu que isso não é verdade e pediu atenção com esse tipo de informação que circula nas redes.

Esses boatos são usados por golpistas para roubar dados ou aplicar fraudes em quem acredita na informação errada. A recomendação da empresa é simples: não clique em links suspeitos e não compartilhe mensagens que prometem acesso especial ou descontos no WhatsApp Premium.

Para usar o aplicativo, basta instalar normalmente no celular e estar conectado à internet. O envio de mensagens, chamadas e áudios continua livre para todos os usuários. A segurança do aplicativo segue como prioridade da empresa, mesmo com as novas funções lançadas.