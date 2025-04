FGTS Digital: conheça as funções do app e como criar sua conta!

O FGTS Digital é uma novidade do governo para tornar o processo e acesso do Fundo de Garantia mais simples para os trabalhadores.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) representa um dos direitos mais importantes do trabalhador brasileiro. Criado para proteger o empregado demitido sem justa causa, o fundo é constituído por depósitos mensais feitos pelo empregador, correspondentes a 8% do salário.

Esses valores ficam vinculados a uma conta no nome do trabalhador, podendo ser acessados em situações específicas, como demissão, aposentadoria, compra da casa própria ou doenças graves. Além disso, há a opção de antecipar o pagamento, como no caso do saque-aniversário.

Ao longo dos anos, o FGTS passou por atualizações que buscam modernizar a forma como os valores são administrados e pagos. Com o avanço da digitalização, surge o FGTS Digital, uma plataforma que promete revolucionar a gestão desses recursos.

O FGTS Digital é um dos apps mais recentes do governo. Veja como ele funciona. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

O que é o FGTS Digital?

O FGTS Digital consiste em um sistema online desenvolvido para integrar e automatizar os processos de arrecadação do fundo. Por meio de soluções tecnológicas modernas, ele centraliza tarefas que antes exigiam múltiplas etapas e diferentes plataformas.

Essa ferramenta, criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com a sociedade civil, busca garantir maior controle, segurança e eficiência no recolhimento dos valores devidos aos trabalhadores. Com isso, a individualização dos depósitos se torna mais ágil, segura e transparente.

Além disso, o FGTS Digital se baseia em dados extraídos diretamente do eSocial, o que permite calcular os valores a serem pagos com base em informações confiáveis e previamente declaradas pelos empregadores, então é um app super seguro.

O uso do CPF como elemento essencial de identificação do trabalhador facilita ainda mais o processo. Dessa forma, reduz-se o risco de inconsistências ou falhas no registro e pagamento. Essa nova estrutura reforça a confiança do trabalhador quanto à correta destinação dos seus direitos.

A plataforma também cumpre determinações legais recentes, como as trazidas pela Lei nº 13.932/2019, que consolidou a digitalização da folha de pagamento e estabeleceu a confissão de dívida a partir das informações declaradas digitalmente. Isso dá mais respaldo jurídico ao processo.

Saiba mais: Como a CBF ganha dinheiro? Saiba de onde vêm os salários milionários dos jogadores!

Quais os objetivos do governo com o novo app?

O principal objetivo do governo ao criar o FGTS Digital é eliminar burocracias e reduzir custos, tanto para empregadores quanto para a administração pública. Ao automatizar processos e digitalizar os serviços relacionados ao fundo, a plataforma torna o sistema mais eficiente, econômico e acessível.

A substituição de sistemas manuais por processos integrados ajuda a reduzir as despesas operacionais do FGTS e as tarifas cobradas pela rede arrecadadora, resultando em economia e melhor aproveitamento de recursos. Além da economia, o governo busca melhorar a qualidade do serviço oferecido aos usuários.

Com o ambiente digital, é possível integrar informações, facilitar o acesso a dados importantes e garantir mais agilidade na tomada de decisões. Isso fortalece a relação entre o cidadão e a administração pública, promovendo um ambiente mais transparente, interativo e funcional.

Outro objetivo fundamental é assegurar a integridade das informações e evitar atrasos no recolhimento dos valores. Ao adotar um sistema totalmente digital, o FGTS passa a contar com ferramentas que evitam a postergação da arrecadação, reforçam o controle de prazos e fornecem dados de fiscalização.

Veja mais: Saiba como jogar na Mega-Sena pela internet e aumente suas chances de ganhar!

Quais serviços estão disponíveis através do FGTS Digital?

O FGTS Digital oferece uma ampla gama de serviços voltados para facilitar a vida de empregadores e trabalhadores. Uma das funcionalidades mais importantes é a emissão de guias de pagamento rápidas ou personalizadas, o que agiliza o recolhimento mensal do fundo e reduz o risco de erros.

Além disso, o sistema permite a consulta detalhada de extratos, individualizando os valores de cada trabalhador e proporcionando um acompanhamento preciso dos depósitos realizados. Outra funcionalidade essencial é a verificação de débitos em aberto.

Com poucos cliques, o empregador pode identificar eventuais pendências e resolvê-las de maneira mais prática, evitando complicações futuras. Também é possível pagar a multa rescisória com base nas remunerações de todo o período trabalhado, o que oferece mais transparência na demissão.

Além disso, o sistema conta com módulos específicos para compensação e restituição de valores pagos indevidamente, automatizando esses processos e oferecendo mais agilidade e precisão. O uso do Pix como ferramenta de pagamento é outro destaque, ou seja, é um app completo e moderno.

Como criar conta no FGTS Digital?

Cadastre-se no portal gov.br com nível prata ou ouro

Crie uma senha ou use um certificado digital

Vincule o CNPJ da empresa ou do usuário

Acesse o FGTS Digital pelo site oficial

Faça o cadastro inicial e habilite a conta

Caso necessário, cadastre um procurador no Sistema de Procuração Eletrônica (SPE)

Como consultar o saldo no app

Acesse o aplicativo FGTS Digital disponível nas lojas oficiais

Faça login com sua conta gov.br

No painel principal, clique em “Extrato”

Selecione o mês ou período desejado

Visualize os valores individualizados por vínculo empregatício

Baixe ou compartilhe o extrato se desejar

Fique de olho: Com duas multas gravíssimas perde a CNH? Entenda o limite de pontuações do CTB