Apple decreta o fim do iPhone para esses três modelos; veja se o seu está na lista

Fim do iPhone envolve modelos populares lançados em 2022. Apple anunciou datas de suporte e próximos lançamentos com foco em inteligência artificial.

O fim do iPhone pode parecer exagerado, mas é exatamente isso que está acontecendo com três modelos da marca. A Apple anunciou que deixará de produzir os iPhones 14, 14 Plus e SE (3ª geração). Essa mudança faz parte da nova estratégia da empresa para dar mais espaço aos aparelhos recentes.

A decisão não afeta apenas as prateleiras das lojas, mas também os usuários desses modelos. Mesmo que ainda recebam atualizações por algum tempo, esses iPhones já têm data para deixar de ser atualizados. A movimentação mostra como a empresa busca direcionar os consumidores para os modelos mais recentes.

Com foco em tecnologia mais avançada, a Apple pretende consolidar os novos lançamentos. Os usuários ainda podem aproveitar promoções e programas de troca, mas devem ficar atentos ao suporte limitado nos próximos anos. Veja o que muda com essa decisão e o que vem pela frente.

Apple encerra produção de três iPhones em 2025. Empresa quer priorizar aparelhos mais modernos e incentiva troca com descontos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais iPhones que sairão de linha?

Os modelos iPhone 14, 14 Plus e SE (3ª geração) terão a produção encerrada ainda em 2025. Todos foram lançados em 2022 e representaram opções com propostas distintas dentro do catálogo da Apple. O SE, por exemplo, era voltado para quem buscava um modelo mais compacto.

Com o encerramento das vendas oficiais, a empresa passa a focar nas linhas mais recentes. O iPhone 15 segue disponível, enquanto o iPhone 16e foi lançado em fevereiro de 2025 como uma versão mais acessível. Ambos trazem melhorias importantes em câmeras, processadores e bateria.

Segundo a Apple, o suporte ao sistema operacional continua por mais alguns anos. Até 2027, os dispositivos ainda receberão atualizações completas do iOS. Depois disso, haverá apenas correções de segurança até, no máximo, 2028.

Por que a Apple optou pelo fim do iPhone?

A mudança está ligada ao avanço das novas gerações de iPhones. A empresa quer concentrar esforços em modelos com integração mais forte com inteligência artificial. Essa tendência já pode ser vista no iPhone 16 e também no esperado iPhone 17 Air, previsto para o segundo semestre.

Outro ponto é a experiência de uso. Os novos aparelhos oferecem maior desempenho, melhor qualidade de imagem e mais autonomia. A ideia é facilitar a adoção desses recursos pelos usuários, o que se torna mais difícil com modelos antigos no mercado.

Mesmo com o fim da produção, a Apple reforçou que clientes não ficarão desamparados. O programa de troca continuará disponível, oferecendo descontos de até R$ 1.500 na compra de um novo iPhone. O valor depende do estado do aparelho entregue.

O que esperar do mercado e dos próximos lançamentosw

Com a saída dos modelos antigos, o mercado de usados pode ganhar força. Quem quiser comprar um iPhone mais barato encontrará opções com preços reduzidos. No entanto, é importante verificar a garantia e o tempo de suporte restante.

A Apple também prepara novidades no sistema iOS. O iOS 19 deve ser apresentado em junho de 2025 com foco em personalização e desempenho. Recursos de automação e inteligência artificial devem ganhar ainda mais espaço.

Enquanto isso, os rumores sobre o iPhone 17 Air seguem movimentando o mercado. O novo modelo pode trazer design ultrafino e recursos inovadores. A expectativa é que ele seja lançado até o fim do ano, como parte da nova fase da empresa.