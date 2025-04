É verdade que o TikTok passou a restringir filtros de embelezamento? Por qual motivo?

Após algumas polêmicas recentes, os usuários ficaram curiosos para entender por que o TikTok passou a restringir filtros de embelezamento.

O uso de redes sociais se consolidou como uma das principais formas de comunicação, entretenimento e construção de identidade, especialmente entre jovens. Plataformas como TikTok e Instagram não apenas dominam o tempo de tela, mas também influenciam comportamentos, percepções e padrões estéticos.

Com ferramentas como filtros e efeitos visuais, essas redes moldam como as pessoas se enxergam e se apresentam. No entanto, com o crescimento da preocupação sobre os impactos desses recursos na saúde mental, principalmente entre menores de idade, algumas medidas começaram a ser adotadas.

Dentro desse cenário, novas restrições têm movimentado o universo digital e levantado debates importantes. Enquanto os usuários não entendem o motivo das restrições, as empresas continuam pesquisando meios de tornar os espaços sociais mais seguros.

É verdade que o TikTok passou a restringir filtros de embelezamento?

O TikTok realmente decidiu restringir o uso de filtros de embelezamento, especialmente para usuários menores de idade, como parte de uma nova política voltada à segurança e bem-estar. A plataforma informou que a limitação atinge apenas os efeitos que alteram a aparência do rosto.

Como não afeta todos os filtros que existem, continua sendo possível usar efeitos lúdicos, como orelhas de animais ou distorções cômicas, mas os filtros que simulam maquiagem ou afilam o rosto, por exemplo, não estarão mais disponíveis para esse público.

A medida será implementada em etapas, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, ao longo das próximas semanas e meses. Segundo a própria empresa, a restrição foi baseada em estudos e no retorno de pais e adolescentes sobre o impacto psicológico desses filtros.

O TikTok também reforçou que continua comprometido com o controle de idade em sua plataforma e, paralelamente às mudanças nos filtros, promete intensificar a exclusão de contas pertencentes a menores de 13 anos, idade mínima permitida.

Além disso, o TikTok afirmou que removerá milhões de contas anualmente, como já ocorre hoje, quando não atendem aos requisitos básicos de uso. Usuários que tiverem suas contas deletadas ainda poderão recorrer, caso considerem que houve algum erro na verificação.

Por que essa decisão foi tomada?

A principal razão para essa mudança no TikTok envolve os efeitos negativos provocados por filtros de aparência na autoestima e identidade de adolescentes. A decisão veio após uma pesquisa internacional encomendada pela organização Internet Matters, focando na segurança de crianças e adolescentes.

O estudo identificou que os filtros de embelezamento promovem uma visão de mundo distorcida, na qual padrões estéticos inalcançáveis se tornam normais, gerando frustração e insegurança entre os jovens. Para se ter ideia, já existe até um tipo de disforia específica causada pela tecnologia.

Além disso, os adolescentes e seus pais destacaram diferenças relevantes entre filtros criativos, usados para humor, e filtros que alteram a aparência de forma quase imperceptível. Muitos usuários relataram que os efeitos de embelezamento, quando bem aplicados, enganam até quem visualiza o conteúdo.

O relatório ainda revelou que o uso constante desses filtros pode impactar a formação da identidade dos adolescentes, que estão em uma fase de desenvolvimento emocional sensível. Como resultado, o TikTok decidiu alinhar sua política global com as recomendações de especialistas, restringindo os filtros.

Meta também restringiu filtros no início do ano

A Meta, dona do Instagram e do Facebook, também adotou mudanças semelhantes, restringindo o uso de filtros já no início de 2025. Desde o dia 14 de janeiro, todos os filtros de realidade aumentada criados por usuários foram removidos da plataforma, incluindo os de embelezamento, os publicitários e até mesmo os de joguinhos interativos.

A medida foi anunciada ainda em agosto de 2024, mas começou a valer oficialmente apenas no ano seguinte. Desde então, apenas os filtros desenvolvidos pela própria Meta permanecem disponíveis para o público. A decisão gerou polêmica, já que muitos usuários utilizavam os filtros para criar conteúdo.

A Meta comunicou sua decisão por meio de seus canais oficiais, incluindo o site da empresa e notificações enviadas por e-mail aos criadores de conteúdo. Assim como o TikTok, a Meta justificou as mudanças com base em uma reestruturação maior, dando prioridade a outros serviços.

A Meta justificou a remoção dos filtros de realidade aumentada como parte de uma estratégia de reestruturação financeira e de reposicionamento tecnológico. A empresa decidiu redirecionar seus esforços para o desenvolvimento de soluções mais avançadas, como inteligência artificial.

Outro ponto relevante foi a tentativa de atender às demandas futuras dos consumidores, que exigem ferramentas mais inteligentes, seguras e alinhadas com as transformações digitais globais. Ao concentrar seus recursos em tecnologias de ponta, a Meta pretende criar experiências mais personalizadas.

Por fim, a decisão também reflete a necessidade de maior controle sobre o conteúdo visual divulgado nas redes sociais. Assim como o TikTok, a Meta reconhece que filtros de aparência podem influenciar negativamente a autoestima e a percepção de realidade dos usuários.

