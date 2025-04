Afinal, quanto tempo demora para tirar carteira de habilitação? Veja se tem como acelerar o processo!

Muitas pessoas que querem ter a CNH se perguntam quanto tempo demora para tirar carteira de habilitação, já que o Detran dá um ano para a realização do processo.

Todos os anos, milhares de brasileiros buscam obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um documento essencial para quem deseja dirigir legalmente. No entanto, o número de novas emissões tem diminuído desde 2014, quando o país registrou um recorde de quase 3 milhões de novas habilitações.

Em 2019, esse número caiu para cerca de 2 milhões e, em 2020, devido à pandemia, reduziu-se ainda mais para 1,1 milhão. Em 2023, as emissões seguiram em queda, até por conta do alto valor cobrado pela emissão do documento, que fica cada vez mais salgado.

As regiões do Sudeste e Nordeste lideram a quantidade de CNHs emitidas, enquanto Centro-Oeste e Norte registram os menores números. De qualquer forma, algo todos esses estados têm em comum, que é a média de prazo para emitir o documento.

Está se perguntando quanto tempo demora para tirar carteira de habilitação? Veja a média! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Quais são as categorias da CNH?

A CNH no Brasil é dividida em diferentes categorias, cada uma destinada a um tipo específico de veículo. As principais categorias são:

Categoria A : Habilita a condução de motocicletas, ciclomotores, motonetas e veículos similares.

: Habilita a condução de motocicletas, ciclomotores, motonetas e veículos similares. Categoria B : Permite dirigir automóveis de até 3.500 kg e com capacidade para até oito passageiros.

: Permite dirigir automóveis de até 3.500 kg e com capacidade para até oito passageiros. Categoria C : Destinada a motoristas de veículos de carga, como caminhões e tratores, desde que tenham mais de 3.500 kg.

: Destinada a motoristas de veículos de carga, como caminhões e tratores, desde que tenham mais de 3.500 kg. Categoria D : Autoriza a condução de veículos de transporte de passageiros com mais de oito lugares, como ônibus e vans.

: Autoriza a condução de veículos de transporte de passageiros com mais de oito lugares, como ônibus e vans. Categoria E: Voltada para motoristas que dirigem veículos com unidade acoplada, como carretas e reboques.

Todas elas exigem os mesmos exames?

Independentemente da categoria escolhida, todos os candidatos à habilitação precisam passar por exames médicos e psicológicos. Além disso, é obrigatório realizar um curso teórico e uma prova escrita sobre legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e mecânica básica.

Para a aprovação final, o candidato deve concluir aulas práticas e ser avaliado em um exame de direção. No entanto, categorias como C, D e E exigem requisitos adicionais, como ter experiência prévia em categorias inferiores e passar por exames toxicológicos.

Quanto tempo demora para tirar carteira de habilitação?

A obtenção da CNH exige a conclusão de diversas etapas, e o tempo total pode variar de acordo com fatores como disponibilidade de horários, agendamento de exames e desempenho do aluno nas provas. Em média, o processo dura cerca de três meses.

O primeiro passo é a escolha de uma autoescola credenciada, onde o candidato inicia o curso teórico com uma carga horária de 45 horas-aula, distribuídas em pelo menos 12 dias úteis. Após a conclusão da parte teórica, o candidato precisa ser aprovado no exame teórico para dar início às aulas práticas.

O curso prático tem duração mínima de 20 horas-aula, sendo obrigatório que pelo menos uma seja realizada no período noturno. Caso o aluno consiga realizar as aulas diariamente, o processo pode levar cerca de 28 dias. Por fim, o exame prático deve ser agendado de acordo com a disponibilidade do Detran.

Qual o prazo do Detran para tirar a CNH?

O Detran estabelece um prazo máximo para que o candidato conclua todas as etapas e obtenha sua habilitação. Esse período é de 12 meses a partir da data de inscrição no processo, que começa a correr imediatamente e deve ser cumprido.

Caso o candidato não finalize as etapas dentro desse tempo, ele precisará reiniciar todo o procedimento, refazendo exames médicos, aulas teóricas e práticas. Por isso, é fundamental planejar o processo para evitar atrasos e prejuízos financeiros.

Tem como acelerar a emissão da CNH?

Para quem deseja obter a CNH de forma mais rápida, algumas estratégias podem ser adotadas. Primeiramente, escolher uma autoescola que ofereça horários flexíveis para as aulas teóricas e práticas pode reduzir o tempo necessário para concluir cada etapa.

Além disso, agendar os exames médicos e psicológicos logo no início do processo evita atrasos desnecessários. Outra maneira de acelerar a obtenção da CNH é realizar as aulas práticas com maior frequência, já que você pode pedir à autoescola para colocar mais aulas nos mesmos dias.

Aliás, alguns alunos optam por ter mais de uma aula por dia ou praticar de segunda a sábado, o que reduz o tempo total necessário para cumprir a carga horária exigida. No entanto, a disponibilidade de vagas no Detran para a realização das provas também influencia na duração do processo.

Embora seja possível otimizar algumas etapas, não é viável obter a CNH em menos de um mês. Isso ocorre porque há prazos mínimos estabelecidos por lei para a realização do curso teórico e das aulas práticas. Dessa forma, mesmo com um cronograma bem planejado, ainda pode demorar.

