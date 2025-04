Comunicado urgente sobre uso do CPF nas compras deixa clientes em estado de atenção

CPF nas compras pode ser pedido, mas não é obrigatório. Veja por que uma empresa foi multada e como agir quando exigirem esse dado.

Usar CPF nas compras virou hábito comum entre os consumidores em busca de vantagens. Muitos informam o número na hora do pagamento para participar de programas de pontos. Porém, nem sempre essa solicitação é feita de forma correta.

Com a chegada de novas leis de proteção de dados, é preciso mais atenção. Recentemente, uma grande empresa foi penalizada por exigir o CPF sem consentimento. A multa chamou atenção e reacendeu o debate sobre privacidade.

O caso aconteceu com a operadora Vivo, que recebeu uma penalidade do Procon. Segundo os órgãos responsáveis, a prática adotada pela empresa vai contra o que diz a lei. O cliente tem o direito de decidir se quer informar o dado ou não.

CPF nas compras está no centro de uma nova polêmica. Entenda o que diz a lei sobre essa prática e quando recusar o pedido da loja. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

As empresas podem solicitar o CPF nas compras?

A cobrança do CPF durante o pagamento viola o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, fere a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD. Ambas exigem que o uso de dados seja claro e autorizado.

O consumidor precisa ser informado de forma transparente. Mesmo que o CPF seja pedido para liberar um desconto, isso deve ser explicado. O cadastro não pode ser feito sem o consentimento claro da pessoa.

O cliente deve ter o direito de aceitar ou recusar o uso das informações. Qualquer exigência forçada pode ser denunciada aos órgãos responsáveis. A lei está ao lado de quem busca proteger seus dados.

Que tal conferir também?

Investigações estão em andamento em outros setores

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão também iniciou apurações. Farmácias que pedem CPF na hora da compra estão sendo investigadas. A prática tem se tornado comum e preocupa especialistas da área.

Especialistas alertam que o pedido sem explicação fere o princípio da transparência. O consumidor muitas vezes não sabe como os dados serão utilizados. Isso gera insegurança em uma situação que deveria ser simples.

A legislação exige que qualquer cadastro seja informado antes. A LGPD reforça a importância do consentimento livre e esclarecido. O CPF só pode ser solicitado com autorização do cliente.

Nota fiscal pode ser emitida sem CPF?

A empresa multada alegou que o CPF é necessário para a nota fiscal eletrônica. De acordo com a Vivo, essa era uma exigência da Secretaria da Fazenda. Porém, o Ministério Público esclareceu que isso não procede.

A emissão da nota fiscal é um direito do consumidor. O Procon-MG reforçou que o CPF não é obrigatório para o documento. A empresa não pode condicionar a entrega da nota à apresentação do dado.

Mesmo com essa explicação, a Vivo não aceitou um acordo com o Procon. A recusa de assinar um Termo de Ajustamento de Conduta resultou na multa. O órgão afirmou que outras empresas também podem ser fiscalizadas.

O cliente tem o direito de recusar a inclusão do CPF nas compras?

A cobrança indevida do CPF pode ser denunciada imediatamente. O consumidor não é obrigado a informar dados pessoais para receber um serviço. Qualquer exigência deve estar de acordo com a legislação atual.

Mesmo que a loja prometa descontos, o cliente pode recusar. A transparência é mais importante do que a vantagem oferecida. Em caso de insistência, vale procurar os canais de defesa do consumidor.

Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais importante proteger os dados. Qualquer informação pessoal pode ser usada de forma indevida. Por isso, a atenção deve ser redobrada em situações simples como essa.