Crematório no México deixa quase 400 corpos não queimados

A polícia do México revelou a descoberta de 383 corpos em um crematório particular localizado em Ciudad Juárez, no norte do país. A informação foi divulgada por promotores locais no dia 1º de outubro.

De acordo com o Ministério Público de Chihuahua, os corpos estavam empilhados de forma desorganizada em várias salas do crematório, indicando uma clara negligência por parte dos administradores do local. Javier Sanchez Herrera, diretor de Serviços Forenses, detalhou que dos 383 cadáveres encontrados, 218 são do sexo masculino, 149 do sexo feminino e 16 ainda não foram identificados.

As autoridades informaram que todos os corpos estavam embalsamados, conforme os requisitos legais para o tratamento de restos humanos. Acredita-se que a maioria desses corpos deveria ter sido velada e posteriormente levada ao crematório para incineração, com as cinzas devolvidas às famílias. Entretanto, há a suspeita de que isso nunca ocorreu, e que os parentes podem ter recebido um material diferente das cinzas de seus entes queridos.

Durante a operação que levou à descoberta dos corpos, duas pessoas foram detidas. Elas estão sendo responsabilizadas por acusações relacionadas ao sepultamento inadequado, exumação e maus-tratos a cadáveres. As investigações indicam que essas pessoas eram operadores do crematório, o qual era subcontratado por pelo menos cinco funerárias para realizar incinerações ao longo de um período que pode chegar a cinco anos.

Cesar Jauregui, procurador-geral de Chihuahua, afirmou que as ações ou falhas das autoridades responsáveis pela supervisão desses estabelecimentos também serão investigadas.