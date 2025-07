Como o Blackpink se tornou um fenômeno global

O grupo Blackpink está prestes a iniciar sua nova turnê mundial chamada “Deadline”, que começa no dia 5 de julho em Goyang, na Coreia do Sul. Desde sua estreia em 2016, o quarteto feminino se tornou uma das mais relevantes expressões da cultura pop, influenciando não apenas a música, mas também a moda e a publicidade, se consolidando como um dos principais produtos de exportação da Coreia do Sul.

Blackpink, formado por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, pertence à YG Entertainment, uma das maiores empresas do setor de K-pop. As integrantes passaram por um rigoroso treinamento que abrange canto, dança, idiomas e performance antes de debutar com os hits “Boombayah” e “Whistle”. Suas músicas misturam batidas eletrônicas e letras em inglês e coreano, conquistando fãs em várias partes do mundo.

O grupo é um verdadeiro símbolo do “hallyu”, que representa a difusão da cultura sul-coreana nos últimos anos. Blackpink se destaca não apenas pela qualidade musical, mas também por seus clipes elaborados e um estilo marcante que atraem milhões de fãs globalmente.

Cada integrante tem seu próprio estilo e personalidade, o que contribui para a diversidade do grupo. Jennie, que passou parte da infância na Nova Zelândia, é conhecida por seu estilo fashion e é embaixadora da Chanel. Jisoo, a líder, também é atriz, enquanto Rosé, que cresceu na Austrália, é admirada por sua voz única. Lisa, natural da Tailândia, é famosa pelas suas danças e presença nas redes sociais.

A influência do Blackpink em moda e beleza é significativa. Todos os membros têm contratos com grandes marcas, como Dior e Chanel, e seus estilos são rapidamente imitados em todo o mundo. Essa conexão entre a música e a moda é parte de uma estratégia de marketing elaborada pela indústria do entretenimento sul-coreana.

Além disso, as redes sociais desempenham um papel importante no sucesso do grupo. Blackpink é um dos canais mais populares do YouTube, com mais de 90 milhões de seguidores, que acompanham seus videoclipes e bastidores. Elas interagem ativamente com os fãs, que se autodenominam “Blinks”, através do Instagram, TikTok e outras plataformas, criando um laço mais próximo e mantendo o glamour que as caracteriza.

O impacto do Blackpink na indústria do K-pop é inegável. Historicamente dominada por grupos masculinos, a presença do quarteto feminino ajudou a abrir espaço para outras artistas. Elas se destacam por sua autoconfiança e criatividade, servindo como inspiração para novas gerações de artistas. O modelo do Blackpink, que combina personalidades distintas em um grupo pequeno com marketing global eficaz, estabeleceu tendências que influenciam muitos outros grupos. A espera pela nova turnê internacional promete reafirmar ainda mais essa força no cenário global da cultura pop.