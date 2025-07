Atriz vencedora do Oscar se destaca em musicais e comédias

Emma Stone: A Trajetória de uma Estrela do Cinema

Emma Stone é uma atriz e produtora americana, reconhecida internacionalmente por suas atuações em diversos filmes, como "La La Land", "A Favorita" e "Cruella". Ela nasceu no dia 6 de novembro de 1988, em Scottsdale, Arizona, e se destacou como uma das artistas mais talentosas da sua geração, com uma carreira marcada por atuações vibrantes tanto em comédias quanto em dramas.

Desde pequena, Stone viveu em uma família de classe média e começou sua trajetória artística no teatro infantil. Com o tempo, expandiu seus horizontes ao fundar a produtora Fruit Tree, que reflete seu interesse em projetos que promovem causas importantes, como a saúde mental, tornando-se uma inspiração para muitos fãs.

Início da Carreira

Emma Stone começou sua carreira de forma modesta. Ela estreou na televisão em 2004, no programa "In Search of the Partridge Family", e fez sua primeira aparição no cinema em 2007, no filme "Superbad". Com o passar dos anos, conquistou fama ao participar de filmes como "Zumbilândia" (2009) e "A Mentira" (2010), mas o papel que a consagrou foi no musical "La La Land" (2016), ao ganhar o Oscar de Melhor Atriz. Seu talento continuou a brilhar em "A Favorita" (2018) e "Cruella" (2021), que ressaltou sua versatilidade como atriz.

Nos últimos anos, Emma também se aventurou como produtora, contribuindo para projetos como "Cruella" e "Poor Things", que foi muito bem recebido pela crítica. Em 2024, ela deverá estrelar "Kinds of Kindness", mantendo sua presença relevante na indústria cinematográfica.

Conquistas e Reconhecimentos

Emma Stone acumulou diversas premiações ao longo de sua carreira, incluindo:

O Oscar de Melhor Atriz por "La La Land" (2016).

Dois prêmios Golden Globe, um por "La La Land" e outro por "A Favorita".

Indicações ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Birdman" (2014) e "A Favorita" (2018).

Com "La La Land", que arrecadou aproximadamente 446 milhões de dólares, ela contribuiu para que o filme ganhasse seis Oscars.

"Cruella" também teve um bom desempenho nas bilheteiras, arrecadando em torno de 233 milhões de dólares globalmente.

Em 2017, foi nomeada uma das 100 Pessoas Mais Influentes pela revista Time.

Além dos prêmios, Emma dedica parte do seu tempo apoiando instituições como o Child Mind Institute, focadas na saúde mental.

Patrimônio

O patrimônio de Emma é estimado em várias dezenas de milhões de dólares, fruto de seus papéis em filmes de sucesso e de sua atuação como produtora.

Filmes e Séries

Emma Stone possui um extenso currículo de atuações, que inclui:

"La La Land", interpretando Mia Dolan.

"A Favorita", como Abigail Masham.

"Cruella", no papel de Cruella De Vil.

"Zumbilândia", como Wichita.

"A Mentira", interpretando Olive Penderghast.

"Superbad", no papel de Jules.

"Birdman", como Sam Thomson.

"Poor Things", onde interpreta Bella Baxter.

"Kinds of Kindness", em vários papéis.

"O Espetacular Homem-Aranha", como Gwen Stacy.

"Amor a Toda Prova", como Hannah Weaver.

"Histórias Cruzadas", no papel de Skeeter Phelan.

"Maniac", como Annie Landsberg, em uma série da Netflix.

"Aloha", como Allison Ng.

"Magic in the Moonlight", interpretando Sophie Baker.

Vida Pessoal e Curiosidades

Antes de se tornar uma estrela, Emma trabalhou como atendente em uma padaria para cães e como babá em Los Angeles. Ela decidiu abandonar o ensino médio para se dedicar à atuação, o que a levou a conquistar papéis significativos na televisão e no cinema.

Casada com Dave McCary desde 2020 e mãe de uma filha, Emma mantém sua vida pessoal relativamente discreta. Ela se inspira na atriz Diane Keaton para sua atuação e gosta de tocar ukulele nas horas vagas. Além disso, tem raízes irlandesas e suecas e fala um pouco de espanhol.

Emma é apaixonada por música indie e gosta de cozinhar pratos vegetarianos. Ela também compartilha publicamente suas lutas com a ansiedade e pratica pilates para relaxar. Torcedora do time de basquete Phoenix Suns, aborda sua vida fora do trabalho de maneira equilibrada e comprometida com causas sociais.

Impacto Cultural

Emma Stone impactou a indústria cinematográfica com performances marcantes que influenciaram o gênero de comédia e musical. Seu ativismo em prol da saúde mental também a torna uma figura importante fora das telas. O legado de Emma é o de uma artista que combina talento e autenticidade, sendo reconhecida por sua versatilidade e contribuição ao cinema.