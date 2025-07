Xpeng G7 é lançado na China para competir com Tesla Model Y

O novo SUV elétrico da Xpeng, o G7, chegou na China com tudo! Se você está em busca de conforto, tecnologia e, claro, uma pitada de condução autônoma, esse modelo pode ser o que você esperava. Ele promete ser uma forte concorrência para o Tesla Model Y, o Zeekr 7X e até mesmo o Xiaomi YU7. Vamos dar uma olhada no que esse carro tem a oferecer?

Primeiro, o preço. O G7 começa em 195.800 yuan, o que equivale a cerca de R$ 150 mil. Um valor que coloca o modelo acima do G6 dentro da linha da Xpeng, mas que traz muitos atrativos. O G7 mede 4,89 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,89 metros. Isso significa um espaço interno muito confortável, ideal para viagens longas, ou apenas para o dia a dia na cidade.

### Design Fora de Série

O visual externo é bem marcante, com a nova identidade “X Face” da Xpeng. A frente tem uma barra de LED horizontal e faróis divididos que dão um charme extra. As entradas de ar com grade ativa e as rodas de 20 polegadas tornam o carro ainda mais imponente. Você vai notar que não há molduras nas portas, e a traseira limpa vem com uma barra luminosa contínua e setas dinâmicas. É tudo pensado para fazer você se sentir um pouco mais elegante ao rodar pela cidade.

### Tecnologia e Conforto na Cabine

Dentro do G7, o conforto é levado a sério. A versão Max conta com um painel de madeira que exala sofisticação e uma tela central flutuante de 15,6 polegadas. Quem está no banco de trás não fica em segundo plano, pois eles também têm acesso a uma telinha de 8 polegadas para controlar conforto e entretenimento. E falando em conforto, todos os assentos têm opções de aquecimento e ventilação, além de massageadores. Já imaginou relaxar enquanto dirige? Sensacional!

E não podemos esquecer do porta-malas, que impressiona com 819 litros de capacidade. Isso cresce para até 2.277 litros se você rebatê-los. Com tantas tomadas e espaços inteligentes, dá para levar de tudo!

### Potência e Desempenho

Sob o capô, o G7 vem equipado com um motor traseiro que entrega 218 kW e oferece duas opções de bateria: 68,5 ou 80,8 kWh. A autonomia chega a 702 km com rodas de 18 polegadas. O foco, segundo a empresa, é conforto e sofisticação. A suspensão pneumática de câmara dupla e o amortecimento inteligente garantem que o carro se adapte ao terreno, proporcionando uma direção super suave.

### Experiência de Direção

Dirigir o G7 é uma experiência prazerosa. Com direção leve e boa visibilidade, ele te coloca no controle. Os modos Comfort, Standard e Sport permitem ajustar como o carro se comporta na estrada. E não se preocupe com o barulho da cidade; o isolamento acústico faz um ótimo trabalho, te permitindo curtir o som da sua música preferida sem distrações.

Outro ponto alto é o sistema de direção autônoma XNGP, que dispensa a necessidade de lidar e funciona com câmeras. Durante os testes, ele se saiu muito bem em situações complexas, como cruzamentos e mudanças de faixa. Claro, ainda requer algumas intervenções, mas já é um passo significativo para quem busca tecnologia avançada.

### Conclusão do G7

No fim das contas, o Xpeng G7 promete ser uma opção bastante equilibrada para quem procura um SUV elétrico de nova geração. Com design atraente, uma cabine cheia de mimos e tecnologia de ponta, é uma adição empolgante ao mercado automotivo. Quem está por dentro das novidades vai perceber que esse carro vale uma olhada mais de perto!