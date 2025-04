Foto no WhatsApp visualizada uma vez? Truque revela como ver de novo mesmo após sumir

A função de visualização única do WhatsApp passou por uma falha. Usuários relatam que imagens podiam ser abertas novamente dias após o envio.

Foto no WhatsApp enviada no modo de visualização única gerou dúvidas e preocupações entre os usuários nas últimas semanas. Vídeos publicados em redes sociais mostraram um truque que permitia abrir novamente esse tipo de conteúdo. A prática levantou discussões sobre privacidade e segurança digital.

Mesmo após o conteúdo ter sido aberto, alguns usuários conseguiram acessá-lo novamente por meio das configurações do próprio aplicativo. Esse comportamento contraria a proposta da ferramenta, que é fazer a imagem sumir depois de vista. A exposição gerou receio, principalmente entre quem compartilha imagens mais privadas.

Embora o problema tenha ganhado visibilidade em abril, relatos anteriores já mencionavam esse comportamento desde o início do ano. Publicações que circularam no Instagram e no TikTok reforçaram a ideia de que a falha estaria de volta. Muitos usuários acreditaram que o erro ainda estava ativo.

O WhatsApp enfrentou um problema na função de visualização única. Imagens que deveriam desaparecer continuavam acessíveis por meio das configurações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funcionava o acesso a foto no WhatsApp?

Para rever a foto no WhatsApp, os usuários iam até as configurações do aplicativo. Depois, acessavam a aba “Armazenamento e dados” e, em seguida, escolhiam “Gerenciar armazenamento”. Nessa área, era possível filtrar as mídias mais recentes da conversa.

Com o uso da ferramenta de busca, o conteúdo recebido no modo visualização única aparecia novamente. Mesmo após ter sido visualizado, ele surgia na lista de arquivos da conversa. Esse método dava acesso a mídias que, teoricamente, já deveriam ter desaparecido.

Vídeos com esse passo a passo se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Internautas demonstraram preocupação com a segurança das mensagens enviadas no modo temporário. A repercussão reacendeu debates sobre os limites das proteções oferecidas pelo aplicativo.

Aproveite e confira:

Histórico da falha no aplicativo

Essa não foi a primeira vez que o erro apareceu no sistema. Em setembro de 2024, o pesquisador Tal Be’ery já havia apontado o problema. O bug afetava tanto celulares Android quanto iPhones e foi corrigido ainda naquele mês, sem muita divulgação.

Em dezembro, a falha teria reaparecido em alguns aparelhos da Apple, o que reacendeu os relatos. Segundo informações apuradas, a Meta corrigiu o erro silenciosamente em janeiro, sem emitir comunicado oficial sobre a situação. A ação foi feita em um fim de semana, de forma discreta.

Embora os vídeos ainda circulem, os testes mais recentes indicam que o truque não funciona mais. O conteúdo enviado no modo visualização única realmente desaparece após ser aberto. Mesmo que o usuário tente repetir o processo, não consegue mais recuperar a imagem pela configuração.

Como o WhatsApp trata essas imagens?

A função de visualização única foi criada para proteger conteúdos enviados no aplicativo. Ao ativá-la, a foto pode ser vista apenas uma vez e não fica salva na galeria do telefone. O aplicativo também impede prints, favoritos ou encaminhamentos.

Contudo, esse tipo de proteção não é absoluto. A pessoa que recebe a mensagem ainda pode usar outro celular para filmar a tela, por exemplo. Por isso, é importante que esse tipo de imagem só seja compartilhado com pessoas de confiança.

Além disso, só é possível saber se a imagem foi aberta quando as confirmações de leitura estão ativadas. Caso contrário, o remetente não recebe sinal de que o conteúdo foi visualizado. A função depende da configuração feita por cada usuário no próprio app.

Cuidados ao enviar mídias sensíveis

Mesmo com as correções aplicadas, o caso serve de alerta para quem compartilha fotos pessoais. O ideal é evitar o envio de imagens íntimas, mesmo em modos temporários, pois sempre há formas alternativas de registrar o conteúdo.

Ferramentas como a visualização única aumentam a proteção, mas não garantem total privacidade. O controle sobre o que acontece após o envio não está mais nas mãos de quem envia. Por isso, pensar duas vezes antes de mandar pode evitar problemas futuros.