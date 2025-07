Nações da área Schengen: o que você precisa saber

No dia 5 de julho de 2025, foi divulgada uma atualização sobre as opções de viagem para diversos destinos low-cost na Europa. A lista inclui Reino Unido, Irlanda, Vaticano, Andorra, Mônaco e San Marino. Esses locais, embora estejam conectados de alguma forma à Área Schengen, não exigem a autorização ETIAS (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem) para a entrada de turistas.

Esse sistema foi implementado para facilitar e regulamentar a entrada de pessoas que vêm de países fora da União Europeia e que não precisam de visto para entrar nos Estados Schengen. No entanto, como esses destinos não fazem parte da Área Schengen, o procedimento de entrada é mais simples para os turistas.

Essa medida é considerada um avanço para o turismo nessas regiões, proporcionando uma maior acessibilidade para os viajantes em busca de roteiros mais econômicos e diretos. Além disso, a isenção do ETIAS para esses destinos pode incentivar ainda mais o fluxo turístico nessa parte da Europa, beneficiando as economias locais e ampliando as opções para quem planeja visitar o continente.