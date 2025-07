Abel morre e deixa filhos em situação difícil

O pai de Samuel, Abel, e Rebeca sofreram um grave acidente de carro, que resultou na queda do veículo no mar. Essa tragédia causa uma grande preocupação entre os personagens da história. O corpo de Abel fica desaparecido por um tempo, aumentando o clima de incerteza.

No entanto, o corpo é encontrado pouco depois, confirmando a morte de Abel. No capítulo 80, que será exibido no dia 30 de julho, a trama mostrará o enterro do personagem. Sofia, uma amiga próxima da família, ficará muito abalada pela perda. Ela receberá o apoio de Dedé, que tentará consolá-la enquanto eles brincam juntos.

No mesmo episódio, um advogado revelará a situação financeira de Abel. A família se surpreenderá ao descobrir que o patriarca estava enfrentando sérias dívidas. Filipa, Ayla, Davi e Samuel estarão presentes para ouvir a leitura da declaração de bens. Eles descobrirão que Abel tinha apenas 25% de um imóvel e ações da empresa Boaz, que agora ficarão sob a responsabilidade dos filhos. No entanto, as dívidas são consideráveis.

A viúva de Abel terá uma reação intensa e sairá correndo da sala ao ouvir as notícias. Jaques, irmão de Abel, se mostrará interessado em manter a parte do irmão na mansão e irá se oferecer para quitá-las, mostrando seu desejo de ficar com tudo que pertencia ao irmão.