Hatch compacto com espaço de sedã e eficiência de 1.0

Fiat Argo: Destaque no Mercado de Hatches Compactos no Brasil

O Fiat Argo é um hatch compacto que reúne design moderno, tecnologia e versatilidade, características que atraem diversos perfis de motoristas. Lançado em 2017, o modelo rapidamente se consolidou no mercado brasileiro, tornando-se um dos carros mais vendidos da marca. Com um bom equilíbrio entre custo, conforto e desempenho, ele é uma escolha popular tanto para uso urbano quanto para viagens.

Design Atraente e Confortável

O Argo se diferencia pelo seu estilo contemporâneo, influenciado pelo design italiano. A dianteira possui uma grade com detalhes tridimensionais e faróis de LED, que dão um ar tecnológico ao veículo. O capô é alongado, e as linhas dinâmicas nas laterais transmitem robustez. A parte traseira apresenta um estilo limpo e funcional, especialmente nas versões mais recentes, como 2025.

No interior, o Argo surpreende com um acabamento de qualidade. O painel combina diferentes texturas, e a versão Drive oferece detalhes em bronze. O espaço interno se destaca, especialmente na segunda fileira de bancos, que é confortável mesmo para passageiros altos, graças ao entre-eixos de 2.521 mm. Embora o porta-malas tenha 300 litros, ele atende bem às necessidades diárias.

Desempenho e Economia

O Fiat Argo é equipado com duas opções de motorização que conciliam desempenho e economia:

Motor 1.0 Firefly (3 cilindros) : Gera 71/75 cv (gasolina/etanol) e torque de 98/105 Nm, com consumo de até 14,1 km/l na cidade com gasolina.

Motor 1.3 Firefly (4 cilindros): Disponível nas versões intermediárias e topo de linha, entrega 98/107 cv e torque de 129/131 Nm, com opções de câmbio manual de 5 marchas ou CVT com simulação de 7 velocidades.

A versão com câmbio CVT, que começou a ser oferecida em 2023, proporciona maior conforto durante a condução urbana. A suspensão é calibrada para suportar as irregularidades das ruas brasileiras, enquanto a direção elétrica oferece leveza e precisão, especialmente na versão Trekking, que possui 18,2 cm de vão livre do solo, adequada para enfrentar pequenas dificuldades.

Equipamentos e Tecnologia

O Argo se destaca pela oferta de itens tecnológicos, que variam conforme a versão. Abaixo estão os principais equipamentos disponíveis:

Versão 1.0 : Controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, central multimídia de 7 polegadas.

Versão Drive 1.0 : Inclui ar-condicionado digital, retrovisores com ajuste automático, sensor de estacionamento traseiro e chave presencial (opcional no pacote S-Design).

Versão Trekking 1.3: Disponibiliza rodas de liga leve, faróis de neblina, interiores em material semelhante ao couro, câmera de ré e aumento de 2 cm no vão livre do solo.

Embora a versão de entrada possua apenas airbags duplos, concorrentes como Hyundai HB20 e Chevrolet Onix oferecem até 6 airbags. A central multimídia é eficiente, mas o painel de instrumentos analógico pode parecer menos moderno em comparação com modelos que já utilizam telas digitais.

Por Que Escolher o Fiat Argo?

O Fiat Argo se apresenta como uma opção competitiva no segmento de hatches compactos, especialmente por sua relação custo-benefício. A versão Drive 1.3 CVT, considerada uma das opções automáticas mais baratas do Brasil, tem preço inicial de R$ 89.990 em 2025, o que a torna atraente diante de concorrentes que costumam ter valores mais elevados.

O modelo é elogiado por sua condução confortável, com suspensão macia e direção leve, ideais para o transito urbano. Mesmo após alguns anos no mercado, o Argo mantém-se relevante graças ao seu design atualizado e espaço interno bem aproveitado. No entanto, algumas versões têm um acabamento interno que pode ser aprimorado, e a inclusão de recursos como painel digital e mais airbags é uma sugestão de melhoria.

Perspectivas Futuras do Fiat Argo

Com mais de 550 mil unidades vendidas até 2025, o Fiat Argo continua a ser um pilar da marca no Brasil. Rumores indicam que a linha de 2026 poderá trazer mudanças significativas, como atualização de design e a introdução de tecnologias mais avançadas, incluindo um painel de instrumentos digital. Enquanto isso, o modelo atual segue atendendo as necessidades de quem procura um hatch compacto confiável e sofisticado.

Para potenciais compradores, é aconselhável negociar nas concessionárias, onde a Fiat costuma oferecer descontos atrativos. Realizar um test drive pode ser útil para confirmar se o Argo atende às suas expectativas, especialmente para aqueles que valorizam conforto, economia e um visual marcante.