Profissões acessíveis que permitem ganhar mais de R$ 6 mil por mês

Muitas profissões que não exigem anos de formação universitária no Brasil oferecem salários acima de R$ 6 mil por mês. Essas carreiras, frequentemente subestimadas, estão presentes em setores como tecnologia, energia renovável, construção civil e serviços especializados. A alta demanda por habilidades técnicas e a possibilidade de rápida inserção no mercado tornam essas profissões atrativas, especialmente para quem possui apenas o ensino médio ou cursos técnicos.

A seguir, vamos apresentar seis ocupações que se destacam por seus salários iniciais acima de R$ 6 mil e que exigem uma formação que pode ser rápida e acessível.

### Quais profissões práticas garantem salários acima de R$ 6 mil?

Carreiras práticas valorizam habilidades específicas que podem ser adquiridas rapidamente por meio de cursos ou certificações. O crescimento da digitalização e a transição para uma economia mais sustentável aumentaram a demanda por profissionais em áreas como marketing digital, manutenção técnica e sustentabilidade.

Abaixo, confira detalhes sobre seis profissões que oferecem boas remunerações:

| Profissão | Salário Médio Inicial | Setor | Requisitos Principais |

|—————————————–|———————–|————————–|———————————————|

| Gestor de Tráfego Pago | R$ 6.000 – R$ 12.000 | Marketing Digital | Certificações em plataformas de anúncios |

| Técnico em Energia Eólica | R$ 6.500 – R$ 9.000 | Energia Renovável | Curso técnico em eletrotécnica |

| Eletricista Industrial | R$ 6.000 – R$ 8.500 | Construção e Indústria | Curso técnico em elétrica e NR-10 |

| Técnico em Refrigeração | R$ 6.500 – R$ 9.000 | Serviços Técnicos | Curso técnico em refrigeração |

| Desenvolvedor Web Júnior | R$ 6.000 – R$ 10.000 | Tecnologia | Conhecimento em HTML, CSS e JavaScript |

| Marceneiro de Móveis Planejados | R$ 6.500 – R$ 10.000 | Design de Interiores | Experiência prática e cursos profissionalizantes |

### 1. Gestor de Tráfego Pago

Este profissional é responsável por gerenciar campanhas de anúncios em plataformas como Google Ads e redes sociais. Com o crescimento do e-commerce, a necessidade por gestores de tráfego pago tem aumentado. Os salários iniciais giram em torno de R$ 6 mil, podendo chegar até R$ 12 mil com a experiência e trabalho com clientes internacionais. Cursos online de curta duração são suficientes para iniciar na área.

### 2. Técnico em Energia Eólica

Com o avanço da energia renovável, especialmente no Nordeste, o técnico em energia eólica é responsável pela instalação e manutenção de turbinas. Os salários iniciais variam entre R$ 6.500 e R$ 9 mil. Um curso técnico em eletrotécnica é o principal requisito, e a profissão é promissora devido à crescente demanda por energia limpa.

### 3. Eletricista Industrial

Os eletricistas industriais instalam e mantêm sistemas elétricos em fábricas e indústrias. Para ingressar na área, é necessário um curso técnico em elétrica e uma certificação NR-10. Os salários variam de R$ 6 mil a R$ 8.500, com boas oportunidades em regiões como São Paulo e Minas Gerais.

### 4. Técnico em Refrigeração

Com a crescente demanda por climatização, os técnicos em refrigeração são responsáveis pela instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado. Os salários iniciais ficam entre R$ 6.500 e R$ 9 mil, e cursos técnicos de curta duração são oferecidos em instituições como o Senai.

### 5. Desenvolvedor Web Júnior

Este profissional cria e mantém sites, utilizando linguagens como HTML, CSS e JavaScript. A digitalização acelerou a demanda por desenvolvedores, e os salários iniciais variam de R$ 6 mil a R$ 10 mil. Cursos online e a realização de projetos práticos podem facilitar a entrada na área, mesmo sem um diploma universitário.

### 6. Marceneiro de Móveis Planejados

Marceneiros projetam e fabricam móveis personalizados, respondendo à crescente demanda por espaços personalizados. Os salários podem variar entre R$ 6.500 e R$ 10 mil. A experiência prática e cursos profissionalizantes são importantes, e há oportunidades significativas de trabalho autônomo em grandes cidades.

### Como se preparar para essas carreiras promissoras?

Essas profissões práticas mostram que é possível obter salários altos com uma formação acessível e dedicação. Investir em cursos técnicos, construir um portfólio de trabalhos e buscar oportunidades internacionais podem acelerar o crescimento profissional. A alta demanda e a menor concorrência em áreas como tecnologia e energia renovável continuam a abrir portas para novos profissionais no mercado.