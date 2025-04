Alerta Celular Seguro! Aparelho roubado exibirá mensagem assim que for religado

Alerta Celular Seguro já mostra mensagens automáticas em celulares roubados. O aviso aparece mesmo com chip novo e sem precisar de senha.

Um novo alerta Celular Seguro já está valendo e, a partir de agora, promete ajudar quem teve o celular roubado. Em suma, ao religar o aparelho, uma mensagem será enviada. Mesmo que troquem o chip, o aviso aparece.

Em princípio, a notificação chega por SMS ou WhatsApp de forma automática. Isso garante que quem estiver com o aparelho saiba da situação. O processo não depende de senha nem de ação do antigo dono.

Com isso, o governo espera dificultar o uso de aparelhos roubados. Além disso, a novidade pode alertar compradores que não sabiam da origem do celular. A medida ajuda também a denunciar vendedores suspeitos.

Alerta Celular Seguro está funcionando em todo o Brasil. A mensagem surge no aparelho logo após o religamento, mesmo se for com outra linha.

Alerta Celular Seguro: Governo aposta em aviso direto no aparelho

O Ministério da Justiça decidiu adotar esse sistema para tornar as notificações mais eficazes. Eles trabalham em uma linguagem que informe sem causar medo. A ideia é evitar tom policial e alcançar mais pessoas.

Dessa forma, o governo quer facilitar a devolução ou denúncia do celular. A tecnologia usada permite o aviso mesmo com outro número em uso. Isso reduz as chances de o celular ser reutilizado.

Além disso, a notificação serve como um freio para quem pensa em comprar celular sem nota. Como o aviso chega direto ao aparelho, é difícil ignorar. A ação busca desestimular a revenda de produtos roubados.

O que é o aplicativo Celular Seguro?

Criado em 2024, o Celular Seguro permite que vítimas bloqueiem seus aparelhos com rapidez. Desde então, o sistema passou por melhorias. Agora, o envio do alerta faz parte das novas funções. Com o app instalado, o usuário acessa sua conta Gov.br, aceita os termos e cadastra seu número.

Também pode escolher pessoas de confiança. Essas pessoas conseguem agir se o dono não tiver acesso. Essa alternativa aumenta a chance de resposta rápida. Por isso, é importante manter as informações atualizadas. O bloqueio pode ser feito tanto pelo aplicativo quanto pelo site oficial.

Como funciona o bloqueio do celular?

Em caso de roubo, perda ou furto, o usuário ou alguém confiável pode acionar o sistema. Após isso, o alerta será enviado assim que o aparelho for ligado. O aviso aparece mesmo com chip diferente. Para garantir que o sistema funcione, o número precisa estar ligado ao CPF do dono.

Caso não esteja, o sistema não reconhece o vínculo. Sem essa ligação, a mensagem de aviso não será enviada. Por essa razão, o cadastro deve ser feito com atenção. O sistema usa essas informações para confirmar quem pode enviar alertas. Quanto mais preciso o cadastro, mais eficiente a resposta.

Segurança também exige outras ações

Além do aplicativo, especialistas sugerem cuidados no dia a dia. Evitar o uso do celular em locais movimentados é uma das dicas. Também é possível ativar o rastreamento do aparelho. Outra forma de proteção é contratar um seguro para o celular.

Essa medida ajuda em casos de roubo ou dano. Algumas operadoras e bancos oferecem planos com preços acessíveis. Alerta Celular Seguro não impede o roubo, mas dificulta o uso posterior do aparelho. Isso contribui para reduzir a circulação de celulares irregulares. A medida já está em vigor em todo o país.