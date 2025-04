NuScore é liberado no Nubank e revela sua nota de crédito em poucos segundos

NuScore é lançado com nota de crédito no app do Nubank. Entenda como funciona a pontuação e o que influencia sua avaliação no banco.

NuScore é o novo recurso lançado pelo Nubank com a proposta de mostrar a nota de crédito de cada cliente. A fintech afirma que a ideia é trazer mais clareza sobre como o banco analisa o perfil de quem usa seus serviços. A novidade, que estava em testes desde o ano passado, começa agora a ser liberada para mais usuários.

A ferramenta aparece diretamente na tela inicial do aplicativo, facilitando o acesso para quem deseja acompanhar sua pontuação de crédito. Segundo o Nubank, o objetivo é permitir que o cliente entenda o que afeta sua nota e como pode melhorá-la. Para isso, o banco digital criou uma interface com dados explicativos e históricos mensais da pontuação.

Com a função ativada, os clientes passam a receber uma nota que vai de 0 a 1.000. Além disso, o NuScore classifica essa pontuação em cinco níveis diferentes: muito alto, alto, regular, baixo e muito baixo. Essa divisão ajuda o cliente a compreender melhor a sua situação atual no mercado de crédito.

Clientes do Nubank agora têm acesso à nota de crédito personalizada. Ferramenta mostra histórico, dicas e fatores que ajudam ou atrapalham sua nota. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que influencia a nota no NuScore?

Vários fatores são considerados para calcular a nota do NuScore. O principal é o uso do cartão de crédito, tanto do próprio Nubank quanto de outras instituições. Isso mostra que o histórico de consumo é um dos pontos mais observados. Pagamentos atrasados, por exemplo, podem afetar negativamente a pontuação.

Outro fator levado em conta é a prática de guardar dinheiro nas Caixinhas do Nubank. Quem costuma separar parte da renda para poupança dentro do aplicativo pode ser visto como um perfil mais organizado. Esse comportamento ajuda a manter uma nota mais alta ao longo do tempo.

O nível de endividamento no mercado também tem peso. Mesmo dívidas fora do Nubank podem interferir, já que o banco também consulta informações de serviços de proteção ao crédito. Com isso, o NuScore analisa o contexto financeiro completo do cliente, e não apenas os dados internos.

Feedback sobre a nota de crédito

Uma das novidades mais úteis do NuScore é o sistema de feedback. A ferramenta mostra o que está ajudando ou atrapalhando a nota, usando ícones e cores para facilitar a leitura. Ícones felizes e tristes indicam se o comportamento observado é positivo ou negativo, o que permite ao cliente fazer ajustes no próprio perfil.

Além disso, é possível visualizar um histórico da pontuação mês a mês. Isso ajuda a identificar quando houve melhora ou queda e quais atitudes podem ter gerado essas mudanças. A função também indica de onde vêm as informações, como atrasos em outros cartões ou número reduzido de transações.

Ao clicar em “ver mais detalhes”, o cliente pode entender como mudar seus hábitos para tentar aumentar a nota. As orientações são simples e diretas, com sugestões práticas para o dia a dia. Esse tipo de recurso pode ser útil para quem deseja melhorar seu acesso ao crédito.

Onde ver a pontuação no aplicativo?

Assim que estiver disponível para o cliente, a pontuação do NuScore aparecerá logo na tela inicial do aplicativo do Nubank. A fintech optou por uma apresentação intuitiva, com linguagem simples e visual agradável, para facilitar a navegação e a compreensão de cada item.

Mesmo com o recurso ainda em fase de liberação gradual, muitos usuários já têm acesso e podem acompanhar a nota desde agora. Para os demais, a orientação é manter o app atualizado e aguardar a disponibilização. O serviço será liberado em etapas, conforme informou o Nubank.

Por enquanto, não é necessário fazer cadastro ou pedido para ativar o NuScore. Ele aparecerá automaticamente quando for liberado para cada perfil. Essa liberação será feita diretamente pelo banco, com base em testes e no cronograma interno de atualizações.