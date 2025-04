Como tirar ACC? Saiba qual o procedimento, valor, exames e para que ela serve!

Com a chegada de motocicletas elétricas sendo cada vez mais comum no Brasil, muitas pessoas se interessam por como tirar ACC para pilotá-las.

O uso de motos elétricas tem ganhado cada vez mais espaço nas ruas brasileiras, impulsionado pelo desejo de adotar soluções mais sustentáveis, que sejam menos poluentes e agressivas ao meio ambiente, reduzir custos e melhorar a mobilidade urbana.

Com desempenho eficiente, baixos índices de poluição e economia no consumo, esses veículos representam uma alternativa prática diante dos desafios ambientais e do aumento dos combustíveis, que estão sempre passando por variações.

Diante desse cenário, cresce também o interesse pela Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC), exigida para quem deseja pilotar ciclomotores de até 50 cilindradas, incluindo muitas versões elétricas. Por isso, entender como tirar ACC tornou-se fundamental.

Qual a diferença da ACC para a CNH?

A principal diferença entre a ACC e a CNH está no tipo de veículo autorizado para condução e na carga horária exigida durante o processo de formação. A CNH categoria A permite conduzir motocicletas com qualquer cilindrada, que são as motos comuns que vemos no dia a dia.

Enquanto isso, a ACC autoriza apenas o uso de ciclomotores, ou seja, veículos com até 50 cm³ de cilindrada e velocidade máxima de 50 km/h. Essa distinção torna a ACC uma alternativa mais simples e acessível para quem utiliza veículos de baixa potência no dia a dia urbano.

Além disso, o processo para obter a ACC costuma ser menos exigente em relação à carga horária e aos custos. O número de aulas práticas e teóricas é menor e, até mesmo, em algumas situações específicas, o candidato pode optar por fazer as provas sem a obrigatoriedade de frequentar os cursos.

Outro ponto importante é que a ACC não substitui a CNH. Caso o condutor pretenda futuramente dirigir motocicletas mais potentes, será necessário passar pelo processo completo de habilitação da categoria A. Quem busca uma opção econômica e voltada exclusivamente para ciclomotores pode apostar nela.

Quais veículos exigem a ACC?

A ACC é obrigatória para quem deseja conduzir ciclomotores motorizados de até 50 cilindradas, com limite de velocidade de 50 km/h. Esses veículos, conhecidos popularmente como “cinquentinhas”, incluem modelos a combustão e, cada vez mais, versões elétricas.

Com o aumento das vendas de motos elétricas, muitas delas se enquadram na classificação de ciclomotores, exigindo a ACC para condução legal. O número de emplacamentos de veículos elétricos de duas rodas cresceu de forma expressiva em 2025, o que ampliou a busca por regularização.

Modelos como a VMoto Soco CPx lideram as vendas e se encaixam nessa categoria, sendo uma opção interessante para quem deseja praticidade e economia com respaldo legal. Elas não perdem em potência para as motocicletas tradicionais.

Veículos isentos de documentação

Nem todos os veículos exigem a ACC ou outro tipo de habilitação. Bicicletas elétricas com limite de velocidade até 25 km/h, sem acelerador manual e com motor de potência máxima de 350 watts, são isentas de registro e habilitação.

Esses modelos funcionam com pedal assistido e seguem critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). No entanto, ao ultrapassar essas especificações, o veículo passa a ser considerado ciclomotor e, portanto, exige documentação, emplacamento e habilitação específica como a ACC.

Como tirar ACC?

Para quem deseja regularizar a condução de ciclomotores, é necessário passar por um processo completo que envolve inscrição, exames médicos, curso teórico, prova de legislação, aulas práticas e exame de direção. Confira os procedimentos e a média de valor levando em consideração o Detran de MG.

Inscrição e pagamento da taxa

O primeiro passo consiste em preencher o formulário de inscrição no Detran. O pagamento da taxa de inscrição, atualmente no valor de R$ 110,62, garante o início do processo. A partir dessa data, o candidato tem até 12 meses para finalizar todas as etapas exigidas.

Exames médico e psicológico

Após a inscrição, o candidato deve agendar e realizar os exames médico e psicológico. Esses testes avaliam a aptidão física e mental para conduzir um ciclomotor. O valor de cada exame tem uma média de R$ 221,85, pagos diretamente na clínica credenciada.

Em caso de necessidade de repetência no exame psicológico, a taxa adicional é de R$ 88,72. Em algumas cidades, esse agendamento pode ser feito de forma online, então é bom dar uma checada no site da prefeitura quando necessário.

Curso teórico técnico e prova de legislação

O candidato deve realizar o curso teórico com carga mínima de 20 horas/aula, que pode ser presencial ou remoto, dependendo do CFC escolhido. Após a conclusão, é necessário pagar novamente a taxa de R$ 110,62 e agendar a prova de legislação. Para ser aprovado, o candidato precisa atingir 21 pontos ou mais.

Curso prático e prova de direção

O curso prático inclui no mínimo 5 horas/aula, com 1 hora obrigatória no período noturno. A taxa de expedição da Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV) custa R$ 82,97 e deve ser quitada antes do início das aulas.

Após o curso, o exame de direção veicular deve ser agendado pelo CFC, e o pagamento do DAE custa R$ 110,62. Candidatos reprovados ou ausentes precisam pagar nova taxa e remarcar a prova com um intervalo de cinco dias. Ao finalizar todas as etapas com aprovação, o candidato recebe a ACC.

