Qual o benefício do magnésio? Conheça os tipos e as vantagens de suplementar!

Para conhecer qual o benefício do magnésio, é importante entender o que é esse mineral e como ele age no organismo de cada pessoa.

Manter o bom funcionamento do organismo exige mais do que apenas uma alimentação equilibrada. Em meio à correria da rotina moderna, muitas pessoas não conseguem ingerir as quantidades ideais de vitaminas e minerais por meio dos alimentos.

Fatores como o estilo de vida, a qualidade do solo onde os alimentos são cultivados e até o modo de preparo dos alimentos afetam diretamente a absorção desses nutrientes essenciais. Por isso, a suplementação surge como uma estratégia eficaz para preencher essas lacunas nutricionais.

Entre os minerais que desempenham um papel vital no corpo humano, o magnésio se destaca por estar envolvido em mais de 300 reações bioquímicas essenciais. Conhecer o benefício do magnésio e sua importância para a saúde pode ser o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida.

Quais tipos de magnésio existem?

O magnésio pode ser encontrado em diferentes formas químicas, cada uma com características próprias de absorção e finalidade. Conhecer essas variações ajuda na escolha do suplemento mais adequado para cada necessidade:

Cloreto de magnésio : muito utilizado por seu bom custo-benefício e ampla disponibilidade, esse tipo é absorvido com eficiência e geralmente indicado para melhorar o funcionamento muscular e intestinal.

: muito utilizado por seu bom custo-benefício e ampla disponibilidade, esse tipo é absorvido com eficiência e geralmente indicado para melhorar o funcionamento muscular e intestinal. Magnésio quelato : nessa forma, o mineral é ligado a aminoácidos, o que melhora sua biodisponibilidade. É uma excelente opção para quem busca máxima absorção e quer minimizar possíveis desconfortos gástricos.

: nessa forma, o mineral é ligado a aminoácidos, o que melhora sua biodisponibilidade. É uma excelente opção para quem busca máxima absorção e quer minimizar possíveis desconfortos gástricos. Magnésio dimalato : muito usado para aliviar dores musculares e fadiga crônica, especialmente em pacientes com fibromialgia, ele combina o magnésio com ácido málico, sendo ideal para quem deseja mais energia e vitalidade.

: muito usado para aliviar dores musculares e fadiga crônica, especialmente em pacientes com fibromialgia, ele combina o magnésio com ácido málico, sendo ideal para quem deseja mais energia e vitalidade. Magnésio treonato : essa forma se destaca por atravessar a barreira hematoencefálica, beneficiando diretamente as funções cerebrais. É recomendado para quem busca melhora da memória, do foco e da saúde mental.

: essa forma se destaca por atravessar a barreira hematoencefálica, beneficiando diretamente as funções cerebrais. É recomendado para quem busca melhora da memória, do foco e da saúde mental. Citrato de magnésio : com alta absorção e efeito laxativo leve, é indicado para quem sofre com prisão de ventre ou digestão lenta. É amplamente utilizado como regulador intestinal.

: com alta absorção e efeito laxativo leve, é indicado para quem sofre com prisão de ventre ou digestão lenta. É amplamente utilizado como regulador intestinal. Óxido de magnésio: apesar de apresentar menor absorção, ele possui alta concentração de magnésio elemental. É mais indicado em casos em que se busca suplementação a longo prazo e com baixo custo.

Então, qual o benefício do magnésio?

O magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas no organismo e, por isso, seus benefícios afetam desde os ossos até o cérebro. Integrar esse mineral à rotina, seja por meio da alimentação ou suplementação, traz inúmeros ganhos para a saúde geral e o bem-estar.

Músculos e sistema nervoso : o magnésio promove relaxamento muscular, reduz cãibras e regula impulsos nervosos, o que melhora a disposição e reduz tensões.

: o magnésio promove relaxamento muscular, reduz cãibras e regula impulsos nervosos, o que melhora a disposição e reduz tensões. Coração e circulação : contribui para o equilíbrio da pressão arterial e regula o ritmo cardíaco, sendo essencial para quem busca prevenir doenças cardiovasculares.

: contribui para o equilíbrio da pressão arterial e regula o ritmo cardíaco, sendo essencial para quem busca prevenir doenças cardiovasculares. Qualidade do sono : atua na indução e na manutenção do sono profundo, pois estimula a produção de melatonina e acalma o sistema nervoso central.

: atua na indução e na manutenção do sono profundo, pois estimula a produção de melatonina e acalma o sistema nervoso central. Saúde óssea : fortalece os ossos e previne doenças como a osteoporose, já que colabora com a fixação de cálcio.

: fortalece os ossos e previne doenças como a osteoporose, já que colabora com a fixação de cálcio. Controle glicêmico : auxilia na regulação da glicose no sangue, o que é importante para prevenir e controlar o diabetes tipo 2.

: auxilia na regulação da glicose no sangue, o que é importante para prevenir e controlar o diabetes tipo 2. Imunidade e metabolismo : fortalece as defesas do organismo e ajuda na produção de proteínas, além de contribuir para o bom funcionamento celular.

: fortalece as defesas do organismo e ajuda na produção de proteínas, além de contribuir para o bom funcionamento celular. Bem-estar mental: tem papel direto na produção de neurotransmissores como a serotonina, o que reduz sintomas de ansiedade e depressão.

É verdade que brasileiros têm muita deficiência de magnésio?

Sim. A maioria da população brasileira apresenta níveis baixos de magnésio no organismo. Essa deficiência se deve principalmente à alimentação pobre em vegetais verdes escuros, sementes e grãos integrais, além das características do solo nacional, que contém baixa concentração do mineral.

Como consequência, mesmo quem tenta se alimentar bem pode não alcançar a ingestão mínima recomendada, o que prejudica funções vitais sem que o problema seja facilmente percebido, já que há vários benefícios associados ao mineral.

Como sei que estou com deficiência de magnésio?

Identificar a deficiência de magnésio exige atenção aos sinais que o corpo manifesta diariamente. Nem sempre os sintomas são específicos. Muitas pessoas com deficiência de magnésio relatam cãibras musculares, sensação constante de nervosismo, dificuldade para relaxar ou adormecer.

Outros sinais podem incluir irritabilidade, espasmos involuntários, sensação de fraqueza e até alterações de humor. Em casos mais graves, a carência prolongada pode provocar sintomas neurológicos e comprometer o crescimento e o desempenho físico.

Tem exame para isso? Qual?

Embora o exame de sangue seja a principal forma de avaliação, ele nem sempre reflete a real situação do corpo, já que a maior parte do magnésio está presente dentro das células e não no sangue circulante. Dessa forma, mesmo com resultado “normal”, a pessoa pode estar com níveis baixos.

Como suplementar magnésio corretamente

Ao identificar sinais de carência ou desejar prevenir a deficiência, a suplementação pode ser uma solução prática e segura. A escolha do tipo de magnésio, o horário de ingestão e a dosagem devem considerar o estilo de vida e as necessidades individuais.

Suplementos como o cloreto de magnésio PA, por exemplo, oferecem alta concentração e boa absorção, sendo uma escolha comum entre nutricionistas. O ideal é sempre consultar um profissional antes de iniciar qualquer suplementação.

Ele poderá indicar a melhor forma e dose, de acordo com o quadro clínico, exames e hábitos alimentares. Além disso, combinar a suplementação com uma dieta rica em folhas verdes, sementes e castanhas potencializa os resultados e garante maior equilíbrio nutricional no dia a dia.

Riscos de exagerar na suplementação

Apesar dos inúmeros benefícios do magnésio, seu excesso também pode causar problemas. Quando ingerido em quantidades elevadas, especialmente sem orientação médica, o magnésio pode provocar diarreia, náusea, queda de pressão arterial e até distúrbios cardíacos.

Em casos extremos, o uso abusivo pode sobrecarregar os rins e comprometer sua função. Por isso, mesmo sendo um nutriente essencial, o consumo consciente e monitorado é fundamental para garantir apenas efeitos positivos ao organismo.

