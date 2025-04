Como transferir multa para outro condutor: veja como fazer o processo online!

Saber como transferir multa para outro condutor pode salvar a habilitação de pessoas que sequer têm a ver com a infração cometida.

No Brasil, o número de multas de trânsito aplicadas diariamente impressiona. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), cerca de 8.742 infrações são registradas por hora em todo o território nacional. Esse número reflete a frequência com que os condutores desrespeitam as normas de trânsito.

Entre as infrações mais recorrentes estão o excesso de velocidade, o uso de celular ao volante, o desrespeito ao rodízio municipal, o avanço de sinal vermelho e o não uso do cinto de segurança. Ou seja, há uma incidência grande, dependendo dos costumes no trânsito.

Diante dessa realidade, torna-se essencial compreender como transferir multa para outro condutor, principalmente quando o responsável pela infração não é o proprietário do veículo. Afinal, ninguém quer receber uma punição por algo que não fez, não é?

Você sabia que tem como transferir multa para outro condutor e se livrar dela? Confira. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Quando é possível transferir multa para outro condutor?

A possibilidade de transferir uma multa de trânsito para outro motorista existe, mas é preciso seguir critérios bem definidos. Antes de tudo, o infrator indicado deve possuir a Carteira Nacional de Habilitação registrada no mesmo estado onde a infração foi cometida.

Se isso não ocorrer, o processo não poderá ser feito online e exigirá o envio da documentação pelos Correios ou a entrega presencial. Outro ponto importante é que essa transferência só pode ser realizada dentro de um prazo estabelecido, que varia de acordo com o órgão que emitiu a autuação.

Após esse prazo, o sistema bloqueia qualquer tentativa de indicação, e a penalidade permanece vinculada ao proprietário do veículo. Portanto, acompanhar os prazos é essencial. Além disso, o processo de transferência dependerá do órgão que aplicou a multa.

Saiba mais: Invisível no Instagram? Truques revelam se você foi restringido por outra pessoa

Como transferir multa para outro condutor

Atualmente, existem diferentes maneiras de realizar a transferência de multa, e cada uma delas depende do órgão responsável pela autuação. A seguir, veja as principais formas de transferir multa online com segurança e eficiência.

Pelo site do Detran

Para realizar a transferência pelo site do Detran, o condutor deve acessar o portal do estado onde a infração foi registrada. Após fazer login com CPF e senha, o motorista deve clicar na aba “Infrações” e, em seguida, selecionar “Indicação de condutor – solicitar e acompanhar”.

Essa opção estará disponível apenas se o Detran for o órgão autuador e se a CNH do motorista indicado for do mesmo estado. Caso contrário, o processo deve ser feito de forma presencial ou pelos Correios. Mesmo que a solicitação ocorra fisicamente, o acompanhamento pode continuar sendo feito online.

Pelo site do DER

Se o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) for o órgão autuador, a transferência pode ser realizada pelo site oficial. O processo exige o preenchimento correto do formulário de identificação do condutor, sem rasuras e com assinaturas originais.

Também é necessário anexar cópias legíveis da CNH do infrator e de um documento de identificação com assinatura do proprietário. Quando aplicável, uma procuração deve ser incluída. Todos os documentos precisam estar no formato JPEG, digitalizados no tamanho original e enviados de forma conjunta.

Pelo site da CET

Quando a multa for aplicada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o processo de indicação do condutor infrator deve ser feito no site específico da entidade. O primeiro acesso exige o CPF e o Renavam do veículo.

Após o cadastro, será enviado um e-mail para ativação da conta. Em seguida, o proprietário pode entrar no sistema, selecionar o veículo e clicar em “indicar condutor infrator”. Depois de preencher os dados do condutor, é necessário imprimir o formulário e recolher as assinaturas.

Pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito

A forma mais rápida e prática de realizar a transferência de multa é pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Dentro do app, o proprietário do veículo deve acessar a aba “Infrações”, clicar em “Real Infrator” e inserir o CPF da pessoa que realmente cometeu a infração.

Após isso, o infrator receberá uma notificação no app para aceitar a indicação. Contudo, para que isso funcione, é obrigatório que tanto o proprietário quanto o condutor indicado estejam cadastrados no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Veja mais: A qual benefício social do idoso posso ter direito? Veja a lista completa!

Como pagar as multas pela internet?

Depois de entender como transferir multa para outro condutor, é fundamental saber como quitar o débito sem complicações. O pagamento pode ser feito por diversos meios digitais, o que facilita o processo e pode até gerar desconto.

Uma das opções mais vantajosas é utilizar o próprio aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Nele, basta selecionar a infração, clicar em “pagamento” e seguir as opções exibidas. Em muitos casos, o condutor pode obter até 40% de desconto no valor da multa, desde que esteja cadastrado no SNE.

Além do aplicativo oficial, os bancos também oferecem a opção de pagamento pelo internet banking. O motorista deve acessar a plataforma do seu banco, selecionar “pagamentos”, procurar por “débitos de veículos”, escolher o estado do Detran e informar o número do Renavam.

Outra forma comum e acessível de pagamento é o boleto bancário. Com o código de barras em mãos, o proprietário pode quitar a multa por qualquer aplicativo de banco, seguindo o mesmo processo de um boleto tradicional. Essa alternativa é prática e amplamente utilizada por motoristas em todo o país.

Fique alerta: Saiba como jogar na Mega-Sena pela internet e aumente suas chances de ganhar!