Tem como ganhar dinheiro no Kwai? Veja as principais formas de conseguir!

Muitas pessoas se perguntam como ganhar dinheiro no Kwai, já que as promessas do app são consideradas boas demais para serem verdade.

O Kwai é um aplicativo de vídeos curtos criado na China, que vem conquistando milhões de usuários ao redor do mundo. Lançado no Brasil em 2019, o app se destacou rapidamente por sua interface simples e recursos dinâmicos, tornando-se extremamente popular, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

Com uma proposta voltada ao entretenimento rápido, o Kwai também surpreendeu por oferecer diversas formas de monetização para os usuários. Por isso não é incomum encontrar por aí pessoas que fazem conteúdo ou consomem os vídeos da plataforma.

Hoje, além de consumir conteúdo, muitos brasileiros estão interessados em saber como ganhar dinheiro no Kwai, e a plataforma tem se mostrado uma boa alternativa de renda extra para quem deseja aproveitar o tempo online de maneira produtiva.

Quer saber como ganhar dinheiro no Kwai? Então veja essas dicas! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Quais os requisitos para ganhar dinheiro no Kwai?

Para transformar as interações no aplicativo em ganhos reais, é necessário cumprir alguns critérios básicos exigidos pela plataforma.

Ter mais de 18 anos completos no momento do cadastro.

Estar em território brasileiro e residir oficialmente no país.

Possuir CPF válido e ativo na Receita Federal.

Vincular ao app uma conta corrente válida em banco brasileiro. Contas salário, poupança, de pensão ou investimento não são aceitas.

Respeitar integralmente as regras do aplicativo, conforme os termos de uso.

Manter o uso frequente do app, pois a conta que ficar inativa por mais de 30 dias consecutivos perderá o saldo acumulado de Kwai Golds.

Além disso, o usuário deve estar atento às atualizações das políticas da plataforma e acompanhar as promoções temporárias, que oferecem maiores recompensas. Esses requisitos, embora simples, precisam ser seguidos à risca para que o usuário consiga monetizar suas ações dentro do app sem imprevistos.

Tem como ganhar dinheiro no Kwai?

Sim, existem várias formas de ganhar dinheiro no Kwai e muitas delas não exigem habilidades técnicas nem tempo integral. A plataforma recompensa o usuário com Kwai Golds, uma moeda interna que pode ser convertida em reais.

Essas atividades envolvem desde ações simples, como fazer check-in, até interações mais avançadas, como indicar amigos ou comprar em lives promocionais. Abaixo, conheça as principais formas de transformar o uso do Kwai em renda.

Enviando códigos de convite

Ao convidar amigos para o Kwai com seu código exclusivo, você recebe Kwai Golds assim que eles se cadastram e interagem com o app. Quanto mais convites bem-sucedidos, maior o retorno. As promoções atuais permitem ganhos de até R$ 1.200,00 por semana com indicações.

Cada novo usuário pode render até R$ 19, dependendo do engajamento dentro da plataforma. Para usar um código, basta acessar o perfil, clicar na moeda dourada e inserir o código recebido. Tanto quem convida quanto quem é convidado são recompensados.

Fazendo check-in diário

O check-in diário é uma forma rápida e simples de acumular Kwai Golds. Ao abrir o aplicativo todos os dias, o usuário recebe recompensas progressivas, podendo acumular até 10.000 Kwai Golds em sete dias consecutivos. Essa ação, embora pequena, garante ganhos constantes e ajuda no acúmulo de moedas.

Assistindo a vídeos

O Kwai também recompensa usuários que assistem aos vídeos da plataforma. As bonificações são distribuídas de acordo com o tempo assistido e a quantidade de interações. Os ganhos podem chegar a 2.000 Kwai Golds por dia com vídeos e até 300 Kwai Golds por lives assistidas.

Completando tarefas e abrindo baús

O app oferece tarefas diárias que geram pequenas quantidades de Kwai Golds, como assistir a vídeos, convidar amigos ou interagir com conteúdos. Outra opção são os baús do tesouro, que podem ser abertos várias vezes ao dia. Os valores iniciais são baixos, mas aumentam com a frequência de uso.

Participando de atividades especiais

Periodicamente, o Kwai lança eventos com grandes prêmios. Essas atividades especiais oferecem recompensas milionárias em Kwai Golds, divididas entre todos os participantes que completarem os desafios. Um exemplo atual envolve check-ins consecutivos que liberam 1 bilhão de Kwai Golds.

Comprando durante lives

Além das ações interativas, o Kwai premia usuários que compram produtos durante transmissões ao vivo. Atualmente, é possível ganhar até 20.000 Kwai Golds por compras feitas nessas lives. Essa modalidade também promove o comércio eletrônico dentro do app e fortalece o ecossistema de criadores.

Como resgatar o dinheiro no Kwai?

Resgatar os valores acumulados no Kwai é simples, mas exige atenção aos mínimos detalhes. Para converter Kwai Golds em reais, o usuário deve acumular no mínimo 100 moedas. A cotação atual estipula que 10.000 Kwai Golds valem R$ 1,00, o que significa que cada Kwai Gold tem valor de R$ 0,0001.

O processo de resgate ocorre dentro do próprio aplicativo. Ao acessar o perfil, o usuário deve entrar na área de recompensas e selecionar a opção para sacar o valor acumulado. A seguir, o sistema solicitará os dados bancários, lembrando que apenas contas correntes em nome do titular do CPF.

Para garantir que o dinheiro seja recebido sem problemas, é fundamental manter os dados atualizados e seguir todas as orientações do aplicativo. Além disso, sempre leia os regulamentos das promoções e das tarefas para entender como os Kwai Golds são creditados e em quais situações podem ser invalidados.

