Aplicativo Temu é confiável? Entenda do que se trata e como usar!

Muitos se perguntam se o aplicativo Temu é confiável, já que a loja online está crescendo cada vez mais, se comparando às gigantes Shein, Shopee e AliExpress.

A Temu é uma plataforma de comércio eletrônico que funciona como um grande shopping virtual, conectando lojistas a consumidores por meio de um sistema totalmente digital. Foi fundada em 2022 pelo chinês Colin Huang, ex-engenheiro do Google e também criador da Pinduoduo.

Com o tempo, a Temu rapidamente expandiu sua atuação para países como Estados Unidos, Canadá e México. Em junho de 2024, a empresa iniciou suas atividades no Brasil, chamando a atenção dos consumidores por suas ofertas agressivas e preços extremamente baixos.

Embora o modelo seja semelhante ao de concorrentes como Shopee e AliExpress, muitos brasileiros ainda se perguntam se o aplicativo Temu é confiável, principalmente por ser uma novidade no mercado nacional. Portanto, é bom ficar atento em alguns detalhes.

Como o Temu funciona?

A Temu opera como uma vitrine virtual onde consumidores encontram produtos de lojas parceiras, principalmente da China, com preços reduzidos e promoções constantes. A proposta da empresa é clara: oferecer o máximo de economia possível, apostando no volume de vendas e no engajamento.

O nome Temu, inclusive, é uma sigla para “Team Up, Price Down”, que significa “Unam-se, preços para baixo”, reforçando a estratégia de compras em grupo e descontos progressivos. A plataforma está disponível por meio do site oficial e de um aplicativo para dispositivos Android e iO.

Dentro do app, os usuários podem explorar categorias variadas, desde eletrônicos até roupas e itens de uso doméstico. O sistema funciona de maneira intuitiva, permitindo a navegação por filtros e busca por palavras-chave, além de exibir avaliações de consumidores anteriores com fotos reais dos produtos.

Apesar da interface amigável e do processo de compra simples, o consumidor deve manter atenção a alguns detalhes. Muitos usuários relatam que certos produtos podem não corresponder às imagens ou às descrições. Por isso, torna-se essencial verificar as avaliações e comentários antes de finalizar a compra.

Qual empresa entrega o Temu no Brasil?

Todos os pedidos realizados na Temu com destino ao Brasil são entregues pelos Correios. Como forma de atrair mais consumidores, a empresa oferece frete grátis para todas as regiões do país e ainda disponibiliza um bônus de R$ 10 caso o pedido atrase.

O tempo de envio, porém, é mais longo do que o usual, pois os produtos vêm diretamente da China. Mesmo assim, o aplicativo exibe o prazo estimado de entrega antes da compra, logo abaixo do botão de adicionar ao carrinho.

A depender da região e da operação logística do momento, esse prazo pode variar bastante. Em alguns casos, o pedido pode levar de duas a quatro semanas para chegar. No entanto, os consumidores devem considerar que o transporte internacional está sujeito a atrasos alfandegários e à fiscalização aduaneira.

O app também tem taxas?

Sim, o uso do aplicativo Temu envolve a incidência de taxas de importação, conforme determina a legislação brasileira. Desde agosto de 2024, compras internacionais de até US$ 50, o que equivale a aproximadamente R$ 273,87, estão sujeitas a uma alíquota de 20% de Imposto de Importação.

Além disso, também incide o ICMS, com alíquota de 17%, cobrado sobre o valor total do produto. Outro ponto relevante é que, apesar de existirem produtos extremamente baratos na plataforma, a Temu impõe um valor mínimo de R$ 99 por compra.

Tudo isso significa que, mesmo que o consumidor deseje apenas um item de baixo custo, ele precisará adicionar outros produtos ao carrinho para atingir esse valor. Esse modelo, além de limitar pequenas aquisições, visa aumentar o volume de pedidos, reduzindo o custo logístico por transação.

Como é a avaliação do Temu no ReclameAqui?

No site Reclame Aqui, um dos principais medidores de reputação entre os consumidores brasileiros, a Temu ainda enfrenta um desafio para conquistar a confiança do público nacional. Com uma nota geral de 4.2 em 10, a empresa recebeu 728 reclamações nos últimos seis meses.

Apesar de ter respondido todas as queixas, apenas 32,6% dos casos foram considerados como resolvidos pelos próprios consumidores. A maior parte das reclamações, cerca de 47,53%, está relacionada a propaganda enganosa, principalmente envolvendo promoções dentro da própria plataforma.

Muitos usuários relatam problemas com jogos interativos como Fishland e Farmland, que prometem brindes em troca de participação, mas exigem compras mínimas elevadas ou nunca entregam os prêmios prometidos. Além disso, há relatos de produtos que não chegaram ou vieram diferentes do anunciado.

Apenas 25,5% dos consumidores que registraram reclamações afirmaram que voltariam a fazer negócio com a Temu, o que revela que a marca ainda precisa melhorar seu relacionamento com o público no Brasil. Esse índice, embora baixo, reflete o desafio de adaptação da empresa a um novo mercado.

Afinal, o aplicativo Temu é confiável?

A Temu é confiável no sentido de que se trata de uma empresa real, com presença consolidada em outros países e que utiliza plataformas oficiais para venda. No entanto, a experiência do usuário pode variar bastante conforme o produto adquirido, o fornecedor responsável e as regras de importação.

Embora a empresa ofereça garantias como devolução gratuita e bônus por atrasos, nem sempre essas promessas se cumprem da maneira esperada. Isso torna a transparência e a leitura das condições de uso ainda mais importantes.

Quem optar por comprar na Temu deve encarar a plataforma como uma alternativa acessível, mas que exige atenção aos detalhes e paciência com os prazos de entrega. Portanto, o aplicativo Temu é confiável sim, mas a confiança plena depende do comportamento de cada vendedor.

