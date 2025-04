Quer saber qual o benefício do chá de hortelã? Saiba TUDO sobre a erva!

Para entender qual o benefício do chá de hortelã, é importante entender como a planta age no nosso organismo e como preparar a bebida.

O uso de plantas medicinais em forma de chá se tornou uma das práticas naturais mais antigas e eficazes para cuidar da saúde. Cada erva possui composições específicas que atuam de maneira terapêutica no organismo, oferecendo alívio para diversos sintomas e contribuindo para o equilíbrio do corpo.

Em tempos em que muitas pessoas buscam alternativas naturais para prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida e reduzir o uso de medicamentos, os chás ganham ainda mais destaque. Até porque são uma opção mais barata e saborosa.

Entre eles, destaca-se o chá de hortelã, conhecido por suas múltiplas propriedades e seu uso tradicional no alívio de desconfortos físicos e mentais. Mesmo atualmente, a medicina natural ainda tem seus itens favoritos, como é o caso dessa singela plantinha.

Qual o benefício do chá de hortelã?

O chá de hortelã concentra compostos bioativos potentes, que proporcionam uma série de efeitos benéficos ao organismo. Com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, digestivas e calmantes, essa infusão oferece resultados eficazes para o tratamento de vários problemas de saúde.

Por isso, tornou-se um aliado frequente nos cuidados naturais, especialmente em momentos de dor, desconforto digestivo e tensão nervosa. Conhecer os principais efeitos do chá de hortelã ajuda a utilizá-lo de maneira estratégica no dia a dia.

Melhora a digestão e reduz cólicas

Um dos benefícios mais conhecidos do chá de hortelã é sua capacidade de promover o relaxamento da musculatura do trato gastrointestinal. Isso facilita a digestão, diminui a produção de gases e reduz dores abdominais causadas por cólicas.

Além disso, esse chá estimula a liberação da bile, ajudando o fígado a desempenhar sua função digestiva com mais eficiência. Em casos de síndrome do intestino irritável, a hortelã pode aliviar sintomas como diarreia, inchaço e dores, tornando-se uma excelente alternativa complementar ao tratamento.

Alivia dores e melhora a respiração

Graças às suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, o chá de hortelã reduz dores de cabeça, enxaquecas e desconfortos musculares. A presença do mentol proporciona uma sensação de alívio imediato, principalmente quando a dor está associada à tensão nervosa.

Ademais, sua ação descongestionante e expectorante atua no alívio de sintomas de gripes e resfriados. Isso ajuda a reduzir a tosse, desobstruir as vias respiratórias e amenizar a irritação na garganta, tornando o chá um ótimo aliado no tratamento de doenças respiratórias sazonais.

Atua como antioxidante e combate infecções

O chá de hortelã também oferece um forte efeito antioxidante, protegendo as células contra os danos causados pelos radicais livres. Esse efeito ajuda na prevenção de doenças crônicas, inclusive alguns tipos de câncer, como os de cólon e mama.

Ainda, o chá possui ação antiparasitária, antibacteriana e antifúngica, atuando no combate de infecções como candidíase oral, mau hálito e até doenças intestinais causadas por protozoários. Assim, ele não apenas trata os sintomas, mas também contribui para fortalecer o sistema imunológico como um todo.

Como preparar um bom chá de hortelã?

Preparar o chá de hortelã corretamente é essencial para extrair ao máximo suas propriedades medicinais. O processo é simples, mas exige atenção a alguns detalhes que garantem uma infusão eficaz e segura. Utilizar folhas frescas ou secas da planta e respeitar o período de infusão é importante.

Para uma xícara padrão de chá, ferva 150 ml de água e, ao levantar fervura, desligue o fogo. Acrescente uma colher de sopa de folhas de hortelã frescas ou secas, tampe o recipiente e deixe em infusão por cinco a dez minutos. Após esse período, coe e consuma ainda quente.

Algumas receitas específicas aumentam a eficácia do chá em determinados contextos. Por exemplo, a combinação com camomila e alcaçuz auxilia no tratamento de gastrite e úlceras; já a adição de passiflora potencializa o efeito calmante para casos de ansiedade e estresse.

Para gripes e resfriados, é possível unir hortelã com mel, criando uma infusão que alivia dores e combate infecções respiratórias. Cada mistura exige equilíbrio entre os ingredientes e atenção ao preparo para garantir um resultado eficaz e seguro.

Quando o chá de hortelã não é indicado?

Apesar de todos os benefícios do chá de hortelã, seu uso não é indicado para todos os públicos. Algumas condições de saúde podem ser agravadas com o consumo da bebida, e, por isso, é fundamental conhecer essas restrições. Assim, é possível aproveitar as propriedades da hortelã de forma segura.

Mulheres grávidas ou em fase de amamentação devem evitar o consumo do chá de hortelã, pois os componentes ativos da planta podem interferir no desenvolvimento do feto ou afetar a produção de leite, então é bom optar por outras ervas.

Crianças com menos de cinco anos também não devem consumir esse chá, já que o organismo infantil ainda não tem a maturidade necessária para lidar com certos óleos essenciais presentes na planta. Por isso, em qualquer caso, recomenda-se orientação profissional antes de incluir o chá na rotina.

Além disso, indivíduos com refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, pedras nos rins, pedras na vesícula ou inflamações na vesícula biliar também devem evitar a ingestão do chá de hortelã. Nessas condições, o chá pode estimular excessivamente a produção de sucos gástricos ou bile, então cuidado.

