ESTAS empresas bloqueiam seu cartão em caso de roubo através do Celular Seguro; confira

O Celular Seguro é um app de segurança para quem tem smartphones, mas também serve como uma ponte entre empresas e usuários para ajudar em caso de roubo.

O programa Celular Seguro, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem como principal objetivo proteger dados e dificultar o uso indevido de dispositivos móveis roubados, furtados ou extraviados. Ou seja, qualquer situação que precise de proteção.

A plataforma permite bloquear remotamente o acesso ao aparelho e aos aplicativos bancários, evitando que criminosos utilizem os dados da vítima. Além disso, o sistema busca enfraquecer o mercado ilegal de celulares ao inutilizar aparelhos registrados como perdidos ou roubados.

O programa já conta com diversos recursos e funcionalidades novas que fortalecem a segurança digital e ampliam a proteção dos usuários em todo o Brasil. Além disso, recentemente houve mais uma adição do governo aos benefícios do app.

Empresas participantes do Celular Seguro bloqueiam cartões de aparelhos roubados

Ao se cadastrar no Celular Seguro, o cidadão conta com a atuação direta de instituições parceiras que ajudam a conter danos em casos de roubo ou furto. Essas empresas bloqueiam automaticamente os cartões virtuais e desconectam os aplicativos do aparelho comprometido quando um alerta é emitido.

Essas ações ocorrem imediatamente após o acionamento da ferramenta, tornando o processo mais ágil do que realizar os bloqueios de forma manual. Atualmente, 19 instituições financeiras participam ativamente do programa. Confira a lista completa:

Banco Pan

Banco Inter

Sicoob (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil)

Caixa Econômica Federal

Banco BTG Pactual

XP Investimentos

Santander

Banco Safra

Banco do Brasil

Itaú-Unibanco

Sicredi (Banco Cooperativo)

Bradesco

Nubank

Neon Pagamentos

Banco BV

PicPay

Além dessas instituições financeiras, o programa conta com o suporte da Anatel, Febraban e ABR Telecom, reforçando a criação de um ecossistema digital seguro e integrado, que oferece respostas rápidas diante de situações de perda ou roubo de celulares.

Como o Celular Seguro funciona em caso de roubo?

Quando ocorre um roubo, o usuário cadastrado pode emitir um alerta na plataforma Celular Seguro e escolher o tipo de bloqueio que deseja aplicar ao aparelho. Para isso, basta acessar o sistema com sua conta gov.br e acionar a funcionalidade, que será imediatamente encaminhada para as instituições.

O objetivo principal dessas medidas é evitar que o celular, mesmo com chip trocado, continue sendo utilizado para práticas criminosas ou revendido no mercado ilegal. Isso faz com que os assaltantes até desistam de utilizar o aparelho.

Modo Recuperação

Esse modo bloqueia a linha telefônica e desconecta os aplicativos das instituições financeiras parceiras, mas mantém o IMEI em uma lista de restrição, sem inutilizá-lo completamente. Caso um novo chip seja inserido no aparelho, o usuário do novo número receberá uma mensagem automática via WhatsApp.

Com isso, ele recebe orientações de devolução do celular à delegacia mais próxima. Essa função permite a recuperação do aparelho sem afetar completamente seu funcionamento, o que é útil em situações de perda ou extravio com possibilidade real de reencontro.

Bloqueio total do aparelho

Já o Bloqueio Total representa a medida mais rigorosa. Quando acionado, o sistema bloqueia a linha telefônica, desativa todas as contas vinculadas às instituições parceiras e impede o funcionamento do IMEI. Dessa forma, o aparelho deixa de se conectar às redes móveis.

Embora muito eficaz para desestimular roubos, esse modo exige um processo burocrático caso o proprietário recupere o aparelho e deseje reutilizá-lo, pois será necessário reverter a restrição do IMEI junto às autoridades.

Como se cadastrar no Celular Seguro

Para utilizar as funcionalidades do Celular Seguro, o usuário deve seguir alguns passos simples, garantindo que seus dispositivos estejam protegidos e prontos para bloqueio imediato em caso de emergência. Confira como fazer o cadastro:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Google Play ou App Store) e baixe o app Celular Seguro.

Faça login com sua conta gov.br. Se ainda não tiver uma, você pode criá-la no site oficial do governo.

Aceite os termos de uso e conheça as instituições parceiras do programa.

Cadastre todos os seus dispositivos móveis, informando os dados solicitados.

Defina pessoas de confiança que poderão acionar o bloqueio em seu nome, caso você não tenha acesso ao celular.

Em caso de roubo, furto ou perda, acione a pessoa de confiança para emitir o alerta e escolher o tipo de bloqueio desejado.

Esse processo garante que você tenha uma camada extra de proteção, funcionando como uma rede de segurança para agir rapidamente diante de qualquer situação que envolva o uso indevido do seu celular.

Cadastro Nacional de Celulares com Restrição é outra novidade do governo

Outra funcionalidade integrada ao Celular Seguro é o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, que permite verificar se um aparelho possui registro de roubo, furto ou extravio antes de ser adquirido. Essa ferramenta tem o objetivo de combater o comércio ilegal de celulares.

Para utilizar esse recurso, o cidadão precisa estar cadastrado no programa e ter acesso ao número IMEI do aparelho que pretende consultar. Esse número funciona como um “chassi” do celular e pode ser obtido digitando *#06# no teclado do dispositivo.

Em seguida, basta apontar a câmera do seu celular para o código de barras que aparece na tela do aparelho a ser verificado, e o sistema exibirá se há ou não alguma restrição registrada. Lembrando que comprar celulares roubados também é crime, viu?

