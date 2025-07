Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ganha trailer

O trailer final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” foi divulgado, apresentando a batalha decisiva da trama. Este filme será lançado nos cinemas e em salas IMAX na América do Norte no dia 12 de setembro, com distribuição pela Crunchroll e Sony.

A produção marca o início de uma trilogia que encerra a história da popular série de anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, que estreou em 2019. Essa série é baseada no mangá de Koyoharu Gotouge, publicado entre 2016 e 2020. O filme é produzido pelo estúdio Ufotable, conhecido por sua animação de qualidade, e é dirigido por Haruo Sotozaki, que liderou a série original.

Ambientada na era Taisho do Japão, a trama segue Tanjiro Kamado, um jovem que se junta ao Demon Slayer Corps, uma organização dedicada a caçar demônios, após sua irmã mais nova, Nezuko, ser transformada em um deles. Ao longo de sua jornada, Tanjiro fortalece suas habilidades e forma laços com seus companheiros de equipe, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Eles enfrentam diversos demônios e lutam ao lado dos Hashira, os espadachins de elite do Demon Slayer Corps. Entre esses guerreiros estão Kyojuro Rengoku, o Flame Hashira, em uma batalha no Trem Mugen, e outros como Tengen Uzui, o Sound Hashira, no Distrito de Entretenimento, e Muichiro Tokito, o Mist Hashira, e Mitsuri Kanroji, a Love Hashira, na Vila dos Ferreiros.

No enredo, enquanto os membros do Demon Slayer Corps, incluindo os Hashira, se preparam para uma grande batalha por meio de um treinamento intensivo, Muzan Kibutsuji, o principal antagonista da história, aparece na mansão Ubuyashiki. Com o líder do Demon Slayer Corps em perigo, Tanjiro e os Hashira correm para a sede da organização, mas acabam sendo levados a um espaço misterioso por Muzan. Esse local é o castelo dos demônios, conhecido como Infinity Castle, onde se concentra a batalha final entre os guerreros do Demon Slayer Corps e os demônios.

O filme também terá duas canções tema originais. “A World Where the Sun Never Rises”, interpretada por Aimer, e “Shine in the Cruel Night”, por LiSA, estarão disponíveis em plataformas de streaming a partir do dia 18 de julho. Essa é a mesma data em que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” estreia no Japão.