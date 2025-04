Meta alerta: falha no WhatsApp permite instalação de vírus no pc de usuários; cuidado!

Uma falha no WhatsApp foi confirmada recentemente pela Meta, que informou que os usuários devem tomar cuidado com a proliferação de vírus.

O WhatsApp se tornou uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, com bilhões de usuários conectados diariamente. No entanto, à medida que seu uso se expande, a segurança também se torna uma preocupação crescente.

A plataforma, frequentemente alvo de tentativas de ataque, precisa garantir que as informações de seus usuários estejam protegidas contra falhas de segurança. Embora o app se venda como sendo seguro, é importante não quebrar a confiança dos usuários.

Recentemente, uma vulnerabilidade foi identificada no WhatsApp Web, especialmente na versão para Windows, o que gerou um alerta de risco para os usuários da plataforma. Compreender essa falha e as medidas para evitá-la é essencial para manter a segurança no aplicativo.

Meta alerta para falha no WhatsApp que pode ser perigosa

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, emitiu um alerta sobre uma falha de segurança detectada no WhatsApp Web para Windows. Essa vulnerabilidade, identificada na versão CVE-2025-30401, permite que criminosos enviem anexos fraudulentos que podem ser usados para espalhar malwares.

O problema foi detectado especificamente nas versões do WhatsApp para Windows anteriores à 2.2450.6. De acordo com a Meta, a falha ocorre devido a um ataque de “spoofing”, no qual os hackers se fazem passar por fontes confiáveis.

Isso permitiu que os anexos fossem exibidos de maneira errada, levando os usuários a abrir arquivos maliciosos sem perceber, o que resulta na instalação de softwares prejudiciais em seus dispositivos que têm capacidade de roubar dados e até dinheiro de apps bancários.

Como a falha está afetando as contas de usuários?

Essa falha afeta os usuários do WhatsApp Web no sistema operacional Windows, permitindo que hackers enviem anexos com códigos maliciosos disfarçados de arquivos legítimos. Então, fica ainda mais difícil identificar o que é o que e se proteger.

Por exemplo, um hacker pode enviar um arquivo com a extensão PDF, mas, ao ser aberto pela vítima, esse arquivo pode executar códigos danosos, como malwares e programas de espionagem, no computador da pessoa sem ela sequer perceber.

Esses malwares podem coletar dados pessoais, como senhas e informações bancárias, ou até mesmo danificar o sistema operacional. O risco de invasão é significativo, pois, ao abrir o anexo, o usuário pode ser induzido a executar o código malicioso sem perceber, comprometendo a segurança de suas contas.

Tem como reverter a falha do WhatsApp?

Sim, a falha no WhatsApp Web para Windows pode ser corrigida de maneira simples. A primeira etapa é verificar se a versão do aplicativo está afetada. Isso pode ser feito rapidamente na tela inicial do WhatsApp Web, onde a versão do programa será exibida abaixo do botão “Começar”.

Caso a versão instalada seja anterior à 2.2450.6, é essencial atualizar o aplicativo imediatamente. Para isso, basta acessar a Microsoft Store, pesquisar por WhatsApp e realizar a atualização do aplicativo. Após essa atualização, a vulnerabilidade será corrigida e o risco de exposição a malwares será eliminado.

Dicas para cuidar dos seus aparelhos

Atualize seus aplicativos regularmente: Manter o WhatsApp e outros aplicativos atualizados ajuda a corrigir falhas de segurança e evita a exposição a malwares. Desconfie de anexos suspeitos: Não abra arquivos enviados por desconhecidos ou que pareçam estranhos, mesmo que venham de contatos confiáveis. Instale um bom antivírus: Um software antivírus atualizado pode proteger seu dispositivo contra ameaças e malwares que tentem se instalar. Use senhas fortes e autenticação em dois fatores: Proteja suas contas online com senhas robustas e ative a autenticação em dois fatores sempre que possível. Evite clicar em links desconhecidos: Nunca clique em links enviados por pessoas que você não conhece ou que pareçam duvidosos, mesmo que pareçam legítimos.

