Golpe do Pix difundido no WhatsApp é FAKE; veja como se proteger

O golpe do Pix que está sendo amplamente divulgado no WhatsApp é uma informação falsa que pode acabar prejudicando usuários.

As fake news se tornaram um problema significativo no mundo digital, especialmente no WhatsApp, onde informações falsas são rapidamente disseminadas. Essas mensagens enganosas podem variar desde alertas sobre supostos perigos até promessas de benefícios financeiros.

O poder de viralização dessa plataforma torna difícil controlar a propagação de boatos. No caso do “golpe do Pix”, uma mensagem falsa voltou a circular entre os usuários, causando alarme desnecessário, o que acaba preocupando usuários que têm pouco conhecimento sobre o tema.

Tais mensagens, que misturam desinformação com detalhes alarmantes, exigem uma análise cuidadosa para evitar que as pessoas se tornem vítimas de pânico ou, pior, de golpistas reais. Por isso é importante saber identificar essas mensagens falsas.

O golpe do Pix que está sendo amplamente divulgado na verdade é falso. Confira. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Golpe do Pix espalhado no WhatsApp é fake

Nos últimos dias, uma mensagem falsa voltou a circular entre usuários de WhatsApp, alertando sobre um suposto “golpe do Pix”. A história relata que um indivíduo recebeu uma ligação telefônica de um número desconhecido, pedindo para pressionar o número “2” caso tivesse sido vacinado.

Logo após essa ação, alegam que o celular foi bloqueado, o aparelho hackeado e a conta bancária vazia devido a transações realizadas via Pix. Contudo, especialistas afirmam categoricamente que essa narrativa é falsa. Não há nenhum mecanismo técnico que permita a invasão de um celular dessa forma.

Como o golpe funcionaria, segundo a fake news?

A mensagem falsa espalhada nas redes sociais descreve um golpe elaborado, onde a vítima é induzida a pressionar um número durante uma ligação recebida de um número desconhecido, como o que é citado na mensagem viral (95004-1117).

A história sugere que, após essa ação, o telefone seria bloqueado e hackeado, permitindo que o golpista acessasse as informações bancárias da pessoa. O relato ainda afirma que, em seguida, o criminoso conseguiria transferir dinheiro via Pix, esvaziando a conta da vítima.

Essa narrativa se espalhou rapidamente devido à sua natureza alarmante e ao uso de um contexto que envolve temas sensíveis, como a vacinação, e ferramentas de pagamento como o Pix. No entanto, especialistas alertam que esse tipo de golpe, como descrito, é impossível tecnicamente.

Como se proteger de notícias falsas

A proliferação de notícias falsas, como o “golpe do Pix”, pode ser combatida com atitudes mais conscientes por parte dos usuários. Primeiramente, é fundamental que as pessoas se desconectem da emoção ao receber uma mensagem alarmante e busquem verificar a veracidade das informações.

Consultar fontes confiáveis, como sites de notícias renomados e alertas de órgãos oficiais, pode ajudar a confirmar a veracidade dos fatos. Além disso, procurar a opinião de especialistas ou autoridades na área de segurança digital é um passo importante para se proteger contra o pânico causado por fake news.

Como se proteger de golpes online

Além de ser cauteloso com as notícias falsas, é igualmente importante adotar práticas de segurança para evitar cair em golpes online reais. Nunca compartilhe informações pessoais ou bancárias por telefone, especialmente se você não souber quem está do outro lado da linha.

Golpistas frequentemente se passam por representantes de bancos ou outras instituições para coletar dados sensíveis. Utilize autenticação de dois fatores sempre que possível, para proteger suas contas e tornar mais difícil para os criminosos acessarem suas informações.

Além disso, instale e mantenha programas de segurança, como antivírus e firewalls, atualizados em seus dispositivos, para evitar invasões e ataques. Por fim, sempre desconfie de ligações ou mensagens de números desconhecidos, especialmente quando solicitam informações pessoais.

