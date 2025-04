Chá para emagrecer funciona? Veja algumas receitas e benefícios disponíveis!

Tomar chá para emagrecer pode ser uma das alternativas que vão ajudar no processo de perda de peso, mas quais ervas são melhores nisso?

O chá para emagrecer ganhou espaço nas rotinas de quem busca alcançar o peso ideal de maneira saudável e natural, diferente de utilizar diversos medicamentos ou optar por fazer cirurgias que, embora sejam processos mais rápidos, podem trazer colaterais com o tempo.

Além de serem bebidas leves e saborosas, muitos chás reúnem propriedades que ajudam no funcionamento do metabolismo, na redução da retenção de líquidos e no controle do apetite, sem causar sobrecarga ao organismo.

Quando combinados com uma alimentação rica em fibras, nutrientes essenciais e atividades físicas frequentes, os chás potencializam resultados e tornam a perda de peso mais eficiente e segura. Por isso, saber escolher a opção correta e entender os cuidados no consumo fazem toda diferença no processo.

Buscando o melhor chá para emagrecer? Veja algumas opções interessantes. / Fonte: Freepik

Qual opção de chá para emagrecer funciona melhor?

Ao falar sobre chá para emagrecer, é impossível ignorar que cada variedade oferece benefícios específicos, e, por isso, conhecer suas propriedades ajuda a escolher a melhor alternativa para cada momento. Diversos ingredientes naturais são conhecidos por estimular o metabolismo. Confira.

Chá verde

O chá verde se destaca como um dos mais populares quando o assunto é emagrecimento, já que possui cafeína e catequinas, substâncias que aumentam o gasto calórico e estimulam o metabolismo. Além disso, ele contribui para o combate de radicais livres e ainda auxilia na queima de gordura abdominal.

Chá de hibisco

O chá de hibisco também se firmou como um forte aliado de quem deseja reduzir medidas, pois combate a retenção de líquidos e favorece a eliminação de toxinas acumuladas. Ele também age no controle do colesterol e pode ajudar na regulação da pressão arterial, o que melhora ainda mais o bem-estar geral.

Chá de cavalinha

A cavalinha é conhecida por seu efeito diurético e desintoxicante, o que faz com que esse chá seja ideal para quem enfrenta inchaços e dificuldade de eliminar líquidos. Além disso, seu consumo regular pode ajudar a fortalecer unhas, cabelo e ossos, graças à sua riqueza em minerais como o silício.

Chá de gengibre com cúrcuma

A combinação de gengibre com cúrcuma transforma esse chá em uma bebida poderosa, já que ambos possuem efeito termogênico, que acelera o metabolismo e favorece a queima de gordura corporal. A cúrcuma também é anti-inflamatória e antioxidante, o que contribui para a proteção das células.

Chá de limão com canela

Outro chá para emagrecer que merece destaque é o de limão com canela, conhecido por seu sabor agradável e pela capacidade de aumentar a saciedade. A canela age como termogênico, enquanto o limão é rico em vitamina C e potencializa a eliminação de toxinas.

Saiba mais: Score de crédito do Nubank? Conheça o NuScore e saiba qual sua pontuação!

Como preparar as infusões corretamente?

Para que qualquer chá para emagrecer ofereça todos os seus benefícios, o preparo correto é fundamental, pois erros comuns podem comprometer as propriedades das ervas e reduzir seus efeitos positivos, dependendo de cada tipo de folha.

O primeiro passo é sempre ferver a água, desligar o fogo antes de adicionar as folhas, flores ou cascas e, em seguida, tampar a infusão, respeitando o tempo ideal de descanso indicado para cada ingrediente. Além disso, nunca se deve deixar o chá exposto ao sol ou armazenado por tempo excessivo.

O ideal é consumir o chá até três horas após o preparo ou armazená-lo em recipiente fechado, dentro da geladeira, por no máximo 24 horas. Outro ponto essencial é não adoçar o chá, já que o açúcar pode anular parte dos benefícios, especialmente quando o objetivo é emagrecimento.

Por fim, quem busca incluir chás no dia a dia deve se lembrar de que o excesso não acelera resultados, pelo contrário, pode sobrecarregar o organismo e provocar desconfortos. A moderação e o equilíbrio sempre formam o caminho mais seguro para transformar o chá em um verdadeiro aliado da saúde.

Veja mais: Ranking atualizado: veja quem são os homens mais ricos do Brasil em 2025 e como construíram suas fortunas

Contraindicações ao tomar chá para emagrecer

Embora o chá para emagrecer seja uma alternativa natural, nem todas as pessoas podem consumi-lo sem orientação, já que muitos ingredientes possuem efeitos que interferem em condições de saúde pré-existentes. Gestantes, por exemplo, devem evitar chás como hibisco, canela e cúrcuma.

Pessoas hipertensas ou que fazem uso contínuo de medicamentos para controle de pressão também devem ter cuidado ao consumir chás que alteram o metabolismo, como o chá verde e o chá de gengibre, pois podem intensificar ou reduzir os efeitos dos remédios.

Da mesma forma, quem tem problemas gastrointestinais, como úlceras ou gastrite, precisa evitar chás que aumentam a acidez estomacal, como o de limão ou de gengibre, sem acompanhamento de um profissional. Consultar um nutricionista ou médico antes de começar o consumo é recomendado.

Veja mais: Golpe do Pix difundido no WhatsApp é FAKE; veja como se proteger