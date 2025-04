Quantas calorias devo ingerir por dia para emagrecer? Veja como calcular!

Saber quantas calorias é necessário ingerir por dia para conseguir emagrecer é um processo que ajuda muito quem precisa perder peso de forma saudável.

Controlar as calorias ingeridas ao longo do dia representa um dos passos mais seguros e eficazes para quem deseja emagrecer de forma saudável e sustentável. Quando o corpo consome menos energia do que gasta, inicia-se um processo que obriga o organismo a utilizar suas reservas.

Por esse motivo, a contagem calórica se tornou uma estratégia importante não apenas para ajustar a alimentação, mas também para orientar hábitos mais conscientes e equilibrados. Apesar disso, é bom tomar cuidado para não ficar neurótico com tudo o que se consome.

Ao conhecer o valor energético que cada refeição oferece, fica mais simples criar um cardápio funcional que respeite o metabolismo e se ajuste ao objetivo de cada pessoa. Lembre-se que é importante ter acompanhamento com profissionais nesse caso.

Quer emagrecer e precisa contar calorias? Veja como funciona o cálculo. / Fonte: Canva

Déficit calórico: a solução para emagrecer

O déficit calórico consiste, basicamente, na diferença entre o número de calorias que o corpo consome por meio da alimentação do dia inteiro e o número de calorias que o organismo realmente precisa para manter suas funções básicas e atividades diárias.

Quando essa diferença se mantém negativa, ou seja, quando o consumo é inferior ao gasto, o corpo recorre às reservas de gordura como fonte de energia, o que leva ao emagrecimento de forma progressiva. Essa estratégia precisa ser aplicada com cuidado e planejamento.

Além de reduzir o consumo calórico, é fundamental que o processo de emagrecimento também leve em consideração a qualidade dos alimentos escolhidos para compor as refeições diárias. Alimentos nutritivos, ricos em fibras, vitaminas e minerais, promovem saciedade e ajudam o corpo a funcionar.

O emagrecimento saudável exige constância e equilíbrio, por isso, criar um plano alimentar que respeite o déficit calórico sem comprometer a nutrição é essencial. Além disso, combinar uma dieta controlada com a prática de atividades físicas potencializa os resultados e acelera o metabolismo.

Quantas calorias devo ingerir por dia para emagrecer?

A quantidade de calorias recomendada para emagrecer depende de fatores como idade, peso, altura, nível de atividade física e objetivo final. Para calcular esse valor, basta estimar o gasto energético basal e multiplicar pelo fator de atividade, reduzindo em seguida uma quantidade de calorias que crie um déficit.

Em geral, recomenda-se cortar de 250 a 1000 calorias por dia, sempre respeitando os limites mínimos para manter a saúde e o bem-estar. Veja agora exemplos práticos para diferentes perfis de peso e altura. O melhor é não fazer um corte muito abrupto.

100 kg e 1,70 de altura

Para uma pessoa com 100 kg e 1,70 de altura que leva uma vida sedentária, o gasto calórico total geralmente gira em torno de 2500 a 2800 calorias por dia. Para emagrecer com segurança, o ideal seria reduzir cerca de 500 calorias dessa média, ajustando a dieta para algo entre 2000 e 2300 calorias diárias.

90 kg e 1,58 de altura

No caso de uma pessoa com 90 kg e 1,58 de altura, o gasto calórico basal tende a ser menor devido à estatura mais baixa e à proporção de massa magra. Com um estilo de vida pouco ativo, o gasto gira em torno de 2100 a 2400 calorias. Então, para emagrecer, a ingestão diária deveria ficar entre 1600 e 1900.

120 kg e 1,88 de altura

Para quem possui 120 kg e mede 1,88, o gasto energético basal costuma ser naturalmente elevado, podendo ultrapassar as 3000 calorias. Para iniciar o emagrecimento, o ideal seria reduzir 500 a 800 calorias desse total, ajustando a dieta para algo em torno de 2200 a 2500 calorias por dia.

Dicas para ajudar no controle das calorias

Planeje suas refeições com antecedência para evitar escolhas impulsivas e manter o controle das porções.

Prefira alimentos naturais, ricos em fibras e nutrientes, que proporcionam saciedade e reduzem a vontade de beliscar ao longo do dia.

Leia sempre os rótulos dos produtos industrializados para conhecer as informações nutricionais e calcular o valor calórico real.

Evite bebidas açucaradas e refrigerantes, que concentram calorias vazias e prejudicam o déficit calórico sem trazer saciedade.

Mantenha uma rotina de atividades físicas, pois o exercício aumenta o gasto energético e permite maior flexibilidade na dieta.

Hidrate-se bem, já que a água contribui para o bom funcionamento do metabolismo e pode reduzir a sensação de fome, evitando excessos.

