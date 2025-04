Benefício do chá de canela: para quem é indicado? veja como preparar e cuidados

O benefício do chá de canela pode não ser muito conhecido devido às crenças populares negativas associadas a esta iguaria, por isso é bom estudá-lo.

Ao longo dos séculos, os chás conquistaram espaço em diferentes culturas por seus efeitos terapêuticos e pela capacidade de promover equilíbrio e bem-estar ao organismo. Afinal, quem nunca tomou um chazinho quando estava com alguma dor de estômago ou dificuldade para dormir?

Desde a antiguidade, civilizações orientais e ocidentais já reconheciam o valor das ervas e especiarias em forma de infusões para aliviar sintomas e fortalecer a saúde. Esses preparos naturais combinam sabor, tradição e benefícios, sendo aliados na hidratação e no cuidado preventivo.

Além disso, o consumo de chás integra-se facilmente a diversos estilos de vida, tornando-se uma escolha prática, acessível e eficaz para quem busca reforçar a imunidade e manter a energia diária. Por isso, é bom saber como usar as ervas ao seu favor.

O benefício do chá de canela vai muito além do que se sabe superficialmente. Confira. / Fonte: Freepik

Qual o benefício do chá de canela?

Entender o benefício do chá de canela é essencial para aproveitar todo o potencial dessa bebida aromática, que se destaca por reunir propriedades que fortalecem o organismo e estimulam o metabolismo, acelerando esse componente.

Por ser rico em antioxidantes e compostos bioativos, o chá de canela oferece mais do que sabor, contribuindo com diversas funções que vão além da simples sensação de conforto nas pausas do dia. Essa bebida pode ser uma excelente aliada para quem busca saúde e disposição em uma única xícara.

Auxilia no controle da glicose

A canela possui compostos que podem ajudar na regulação dos níveis de açúcar no sangue, sendo especialmente útil para quem enfrenta resistência insulínica ou diabetes. Esses compostos atuam melhorando a ação da insulina e reduzindo picos glicêmicos após as refeições.

Melhora a digestão

O chá de canela pode ser um ótimo aliado para quem sofre com desconfortos digestivos ou excesso de gases. Consumido logo após as refeições, ele estimula o metabolismo, auxilia no alívio de cólicas e contribui para a digestão mais eficiente dos alimentos.

Fortalece o sistema imunológico

Graças ao seu teor de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, o chá de canela ajuda a proteger o organismo contra infecções, principalmente aquelas que atingem as vias respiratórias. Além disso, o consumo regular contribui para reduzir inflamações que podem enfraquecer a saúde.

Auxilia na perda de peso

O chá de canela acelera o metabolismo e pode colaborar na queima calórica, especialmente quando incluído em rotinas alimentares equilibradas e associado a exercícios físicos. Por estimular o gasto energético, a bebida se torna uma ferramenta extra no processo de emagrecimento.

Potencial afrodisíaco e energético

Além de seus nutrientes essenciais, o chá de canela possui compostos que favorecem a disposição física, melhoram o foco mental e podem atuar positivamente na libido, reforçando a energia e o desempenho em atividades diárias e até na saúde sexual.

Saiba mais: Suplementos para melhorar a saúde veja quais são indispensáveis no dia a dia!

Qual a diferença da canela em pó ou em pau no preparo do chá?

A escolha entre a canela em pau ou em pó influencia tanto o sabor quanto a segurança do consumo do chá. A canela em pau, por concentrar mais aroma e liberar compostos gradualmente durante a infusão, garante uma bebida intensa e equilibrada.

Já a canela em pó dissolve-se rapidamente, alterando a textura e podendo acumular maior quantidade de cumarina, uma substância que, em excesso, pode prejudicar o fígado. Além disso, a canela em pau permite identificar com mais facilidade o tipo da especiaria, devido às diferenças.

Essa diferença é importante, pois a canela cássia apresenta teor mais elevado de cumarina, o que exige moderação no consumo, principalmente quando o preparo utiliza o pó. Por isso, sempre que possível, a canela em pau é a opção mais indicada para quem deseja extrair benefícios com segurança.

Como preparar o chá de canela corretamente

O preparo do chá de canela requer cuidados simples, mas que garantem sabor e preservação dos nutrientes. Existem duas formas principais de fazer essa bebida, e cada uma respeita as características do ingrediente escolhido.

Para preparar com canela em pau , basta ferver duas xícaras de água com dois pedaços de canela por cerca de cinco minutos. Após esse tempo, desligue o fogo, deixe a bebida amornar e retire os pedaços de canela antes de consumir.

, basta ferver duas xícaras de água com dois pedaços de canela por cerca de cinco minutos. Após esse tempo, desligue o fogo, deixe a bebida amornar e retire os pedaços de canela antes de consumir. Quando o preparo é feito com canela em pó, recomenda-se adicionar meia colher de chá para cada xícara de água. Nesse caso, a infusão deve ser rápida, com água bem quente, e a bebida precisa ser coada antes do consumo, evitando excesso de sedimentos no fundo da xícara.

O ideal é consumir o chá pela manhã ou no meio da tarde, períodos em que o corpo se beneficia do leve efeito estimulante da canela, que pode melhorar a disposição e manter o metabolismo ativo. Para realçar os benefícios, junte com gengibre ou limão, criando combinações que reforçam ainda mais os efeitos.

Veja mais: Chá para emagrecer funciona? Veja algumas receitas e benefícios disponíveis!

Quem deve evitar tomar chá de canela?

Embora o benefício do chá de canela seja amplo, é importante reconhecer que algumas pessoas precisam evitar o consumo. Gestantes, por exemplo, devem suspender o uso, já que a canela estimula contrações uterinas e pode aumentar o risco de aborto, principalmente nas fases iniciais da gravidez.

Indivíduos que enfrentam hipoglicemia ou utilizam medicamentos para controle de diabetes também devem ter cautela ao consumir o chá, porque a canela pode potencializar o efeito de redução dos níveis de açúcar no sangue, provocando quedas indesejadas.

Outro grupo que precisa de atenção inclui pessoas com pressão alta ou em tratamento para controle da hipertensão, pois a interação com certos medicamentos pode alterar o equilíbrio da pressão arterial. Consultar um profissional de saúde antes de iniciar o consumo é a melhor opção.

Veja mais: Psyllium emagrece? Saiba como consumir corretamente para perder peso!