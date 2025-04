WhatsApp vai receber novo pacotão de atualizações: confira as novidades

O WhatsApp está passando por diversas novas atualizações, que vão trazer cada vez mais novidades e recursos para os usuários.

O WhatsApp se consolidou como uma das ferramentas de comunicação mais indispensáveis no dia a dia dos brasileiros, estando presente em praticamente todas as faixas etárias e perfis sociais. Mais do que apenas trocar mensagens, o aplicativo se tornou o principal canal de contato para os brasileiros.

Não por acaso, dados mostram que cerca de 147 milhões de brasileiros utilizam o app, o que equivale a 99% dos usuários conectados no país, reforçando sua posição como líder absoluto de popularidade no universo digital. É o aplicativo mais usado por aqui.

Seja para negócios, entretenimento ou assuntos familiares, o WhatsApp se firmou como uma extensão da vida social e profissional. Por isso, a Meta, empresa responsável por ele, está cada vez mais liberando novidades para melhorar o acesso dos usuários.

O WhatsApp está passando por diversas modificações para ficar mais acessível. Confira. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

WhatsApp vai receber novos recursos

A cada atualização, o WhatsApp demonstra sua preocupação em melhorar a experiência dos usuários, tornando a plataforma cada vez mais interativa e adaptada às necessidades de comunicação moderna. As recentes mudanças não apenas modernizam o visual, como também ampliam as funcionalidades.

Contagem de participantes online e controle de notificações

Uma das atualizações mais aguardadas é o novo indicador de status, que agora exibe o número de participantes online nos grupos. Essa informação aparece logo abaixo do nome do grupo e permite identificar rapidamente quem está disponível para conversar, tornando as interações mais ágeis.

Além disso, os controles de notificação foram aprimorados, permitindo que o usuário personalize quais mensagens deseja receber, priorizando menções diretas, respostas e alertas de contatos salvos. Ou seja, vai permitir uma personalização das conversas.

Eventos em conversas individuais e reações otimizadas

Outra novidade prática é a criação de eventos diretamente nas conversas individuais, recurso que até então estava disponível apenas em grupos. Agora é possível marcar datas, definir horários, convidar pessoas e até fixar esses compromissos na conversa para que nenhuma informação seja esquecida.

Já as reações receberam uma função extra: basta tocar na reação de outro participante para replicar o mesmo emoji, agilizando a comunicação sem abrir o menu de reações manualmente. Isso torna o processo mais fácil e mais rápido.

Integração com iOS e leitor de documentos

Usuários de iPhone ganharam novos recursos que ampliam a utilidade do WhatsApp no sistema operacional da Apple. O aplicativo agora pode ser configurado como padrão para chamadas e envio de mensagens, substituindo os apps nativos do iOS.

Outra novidade é o leitor de documentos integrado ao app, que permite escanear e salvar arquivos sem depender de aplicativos adicionais. Para completar, o gesto de pinça foi incorporado às chamadas de vídeo, possibilitando ampliar a imagem da própria câmera ou do interlocutor durante a conversa.

Chamadas com novos participantes e melhorias de conexão

Além das mudanças visuais e de interação, o WhatsApp também aprimorou o funcionamento das chamadas de voz e vídeo. Agora é possível adicionar participantes a uma chamada já em andamento, recurso que elimina a necessidade de encerrar e iniciar outra ligação.

O sistema de conexão foi ajustado para identificar automaticamente o melhor sinal disponível, reduzindo falhas, interrupções e otimizando a qualidade das ligações, inclusive com suporte a vídeos em HD sempre que a rede permitir.

Canais ganham vídeos curtos, QR code e transcrição de áudios

Nos canais do WhatsApp, os administradores também foram contemplados com funcionalidades que ampliam o alcance e a comunicação com seguidores. Agora é possível gravar e compartilhar vídeos curtos de até 60 segundos, criando conteúdos dinâmicos em formato semelhante ao dos vídeos.

Além disso, os canais passaram a oferecer QR codes personalizados, o que facilita a divulgação e o acesso do público sem necessidade de links. Por fim, as mensagens de voz agora podem ser transcritas automaticamente, permitindo que o usuário visualize o conteúdo sem precisar ouvir o áudio.

WhatsApp ficou fora do ar no final de semana

Mesmo com tantas inovações e melhorias, o WhatsApp enfrentou instabilidades que afetaram milhões de usuários em pleno sábado, dia 12 de abril de 2025. Muitos usuários notaram as falhas principalmente em grupos e durante o compartilhamento de mídias, como fotos, vídeos e áudios.

Segundo o site Downdetector, os problemas começaram por volta das 7h18 e chegaram ao ápice às 8h46, quando uma enxurrada de relatos apontava falhas de envio de mensagens, dificuldade para compartilhar arquivos e erros de conexão com o servidor.

Apesar de uma aparente normalização após as 9h, novas quedas voltaram a ser registradas às 10h33, causando ainda mais frustração para quem dependia da ferramenta durante a manhã. A falha, que atingiu usuários em várias partes do país, reforça o quanto o WhatsApp se tornou essencial para a rotina digital.

