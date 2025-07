Renata Abravanel anuncia separação após 10 anos de casamento

Renata Abravanel, a filha mais nova de Silvio Santos, está novamente solteira após o fim do seu casamento de aproximadamente dez anos com o empresário Caio Curado. A informação foi confirmada pela irmã de Renata, Cintia Abravanel, durante uma entrevista no podcast “Papagaio Falante”. Renata e Caio são pais de duas crianças: Nina, de 6 anos, e André, de 4 anos.

Durante a entrevista, Cintia comentou sobre o estado civil das irmãs. Ela mencionou que Rebeca Abravanel, outra irmã, continua casada, mas que Renata se separou. A divulgação da separação rapidamente gerou comentários nas redes sociais, levando Renata a emitir uma declaração oficial à imprensa para esclarecer a situação e evitar especulações.

No comunicado, Renata expressou seu respeito pela história que construiu com o ex-marido e ressaltou a importância do bem-estar dos filhos. Ela declarou que ambos desejam que as crianças cresçam em um ambiente de leveza e discrição, e por isso, optaram por lidar com a separação de forma reservada.

Renata é menos conhecida pelo público do que suas irmãs, mas desempenha um papel importante nos negócios da família, atuando nos bastidores do Grupo Silvio Santos. Formada em Administração pela Universidade de Harvard, ela tem 40 anos e sempre buscou manter sua vida pessoal longe das câmeras, priorizando a privacidade.

Recentemente, em sua participação no Troféu Imprensa 2025, a primeira cerimônia sem a presença do pai, Renata compartilhou um conselho inspirador que recebeu de Silvio Santos: apesar de sentir medo, nunca deixou que isso a impedisse de seguir em frente. Ela também elogiou sua irmã Patrícia Abravanel, que foi a apresentadora do evento, e ressaltou a influência que seu pai exerce em sua vida e decisões.