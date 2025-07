Ideias acessíveis para transformar a sua sala por menos de R$ 80

Decorar a sala de estar pode ser uma tarefa acessível e criativa, permitindo que você transforme completamente o ambiente sem gastar muito. Com atenção aos detalhes certos e um orçamento controlado, é possível deixar o espaço com a sua personalidade.

Aqui estão seis ideias práticas para renovar a sua sala com custos estimados para o Brasil em 2025. É importante lembrar que os preços são médias, podendo variar conforme a região e a loja, então use-os como referência.

1. Pintura: a mudança de maior impacto

Uma pintura pode transformar a sala de forma econômica. Em vez de pintar todas as paredes, escolha uma “parede de destaque”, como a que fica atrás do sofá ou da TV. Uma nova cor pode redefinir a atmosfera do ambiente.

Uma lata de tinta de 900 ml, que é suficiente para uma parede média, varia entre R$ 40 e R$ 80. É um investimento pequeno para uma mudança significativa que você pode realizar em um dia de folga.

2. Renovando o sofá de forma simples

Trocar as almofadas e adicionar uma manta ao sofá são mudanças rápidas e baratas que fazem a diferença. Almofadas novas, com cores e texturas diferentes, podem ser encontradas por preços entre R$ 20 e R$ 50 cada.

As mantas para sofá, que trazem conforto e podem esconder desgastes, têm preços entre R$ 70 e R$ 200, dependendo do material e do tamanho.

3. Preenchendo paredes vazias com estilo

Uma boa alternativa para dar vida a uma parede sem graça é criar uma galeria de quadros. Utilize molduras simples com pôsteres, fotos pessoais ou até tecidos estampados. É possível montar uma composição charmosa gastando entre R$ 100 e R$ 300.

Outra opção é instalar prateleiras flutuantes, com preços a partir de R$ 50, ideais para expor livros, pequenos objetos e até plantas.

4. Natureza dentro de casa

As plantas são ótimas para trazer vida e cor ao ambiente. Opte por espécies de fácil cuidado, como Jiboia, Espada-de-São-Jorge e Zamioculca, que se adaptam bem a ambientes internos.

Plantas de porte médio, já com vaso, custam entre R$ 50 e R$ 150. Além de estética, elas purificam o ar e proporcionam uma sensação de bem-estar.

5. Utilizando a iluminação a seu favor

Uma boa iluminação pode mudar completamente a atmosfera da sala. Além da luz principal do teto, inclua pontos de luz auxiliando no clima. Luminárias de mesa ou de piso com design interessante começam em R$ 80.

Uma solução moderna e barata é investir em fitas de LED, cujo preço de kits inicia em R$ 40. Elas podem ser colocadas atrás da TV ou em prateleiras, criando um efeito de luz suave.

6. Objetos decorativos únicos com DIY

A filosofia do "faça você mesmo" (DIY) é uma forma econômica de adicionar objetos decorativos. Antes de sair comprando, pense em como reutilizar o que já possui. Livros com capas bonitas podem ser usados como objetos decorativos, e garrafas de vidro podem se tornar vasos elegantes. Mesas antigas podem ganhar nova vida com um toque de tinta spray.

Personalizar e adaptar itens de sua casa é uma maneira criativa e econômica de garantir que sua sala tenha um toque pessoal e único.

Lista Rápida de Compras Econômicas

Tinta (lata 900ml): R$ 40 – R$ 80

R$ 40 – R$ 80 Kit com 3 Capas de Almofada: R$ 60 – R$ 150

R$ 60 – R$ 150 Manta para Sofá: R$ 70 – R$ 200

R$ 70 – R$ 200 Planta Média com Vaso: R$ 50 – R$ 150

R$ 50 – R$ 150 Fita de LED (kit): R$ 40 – R$ 90

Com essas dicas, você poderá transformar sua sala em um espaço agradável e cheio de estilo, sem sobrecarregar o seu bolso.